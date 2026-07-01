Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” ser senador y pide al Congreso comunicar su decisión al JNE

Rafael López Aliaga comunicó de manera oficial y definitiva su decisión de no asumir el cargo de senador, solicitando que el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulen su credencial y convoquen a su accesitario, Absalón Vásquez

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, informó este lunes de forma oficial su decisión “definitiva” de no asumir el cargo de senador y solicitó que esa decisión sea comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el líder político pidió que se notifique al organismo para anular su credencial entregada la semana pasada y posibilitar la convocatoria de su accesitario, Absalón Vásquez.

Seguidamente, recordó haber “comunicado de manera expresa, irrevocable y definitiva” su negativa “de no jurar ni asumir el cargo de Senador de la República” tanto al JNE como a la mesa directiva del Parlamento, a través de cartas enviadas el pasado 19 y el 22 de junio.

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Mencionó que, según la normativa parlamentaria, los senadores electos “deben presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como otra documentación obligatoria, para poder ejercer el cargo”, pero anticipó que él no lo hará porque “desde antes del vencimiento de dicho plazo” notificó su “decisión irrevocable”.

El excandidato anunció que no presentará la declaración jurada de ingresos ni la documentación exigida para ejercer el cargo, argumentando que su negativa fue notificada antes de cualquier plazo

López Aliaga afirmó además que no existe “justificación jurídica ni material” para esperar la sesión de instalación y verificar si jurará, debido a que su voluntad ya fue expresada y anticipada.

“Esperar únicamente el acto formal de instalación implicaría mantener innecesariamente vacante un escaño cuya representación corresponde a la organización política y, en definitiva, a los ciudadanos que respaldaron nuestra candidatura en las urnas”, sostuvo.

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Destacó que la irrenunciabilidad del cargo de senador, “establecida en el artículo 18 del Reglamento del Congreso”, solo afecta a quienes ya juraron y se incorporaron formalmente a la institución bicameral. “No contempla el supuesto excepcional de quien, habiendo resultado electo, comunica anticipadamente y de forma definitiva que no llegará a incorporarse al cargo”, señaló.

Subrayó, asimismo, que existen precedentes en los que el JNE anuló la credencial a regidores que notificaron su negativa antes de asumir funciones.

López Aliaga sostiene que la irrenunciabilidad del cargo, establecida en el artículo 18 del Reglamento del Congreso, solo aplica a quienes ya juraron, y cita precedentes en los que el JNE anuló credenciales a autoridades electas que notificaron su negativa antes de asumir funciones

“Corresponde que el Jurado (...) adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto la credencial otorgada a mi favor y convoque al candidato no proclamado de la lista senatorial de Renovación Popular que, de acuerdo con el orden de prelación determinado por la votación obtenida, tiene derecho a asumir dicho escaño”, concluyó.

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La reciente misiva de López Aliaga se ha hecho pública un día después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declarara improcedente su candidatura a teniente alcalde de la municipalidad capitalina.

La resolución precisó que “la documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, mas no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato”.

El especialista en derecho electoral José Tello explicó que el líder de Renovación Popular es parlamentario proclamado, lo que le impide legalmente renunciar y postularse a un nuevo cargo municipal. La decisión del JEE es solo de primera instancia, por lo que su formación tiene tres días para apelar, precisamente, ante el JNE.

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