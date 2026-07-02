¿Por qué los perros se huelen los traseros entre ellos?: conoce su “lenguaje secreto” y qué información se transmiten

¿Qué descubren los perros al olerse el trasero? La ciencia del olfato canino lo explica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El comportamiento de los perros al olerse el trasero entre sí es una de las conductas más comunes en el mundo canino, aunque para los humanos puede resultar extraña. Sin embargo, detrás de este gesto existe un complejo sistema de comunicación basado en el olfato, que les permite obtener información detallada sobre otros perros. Este “lenguaje químico” es clave para su interacción social y su forma de reconocimiento.

De acuerdo con diversos estudios citados por fuentes científicas, el sentido del olfato canino es extremadamente desarrollado, miles de veces más sensible que el de los humanos. Esta capacidad les permite identificar sustancias químicas imperceptibles para las personas y construir una “lectura” completa de su entorno a través del olor.

PUBLICIDAD

El lenguaje secreto de los perros: qué significa olerse el trasero. (Foto: Difusión)

Comunicación basada en química

Cuando dos perros se encuentran y se huelen, especialmente en la zona anal, no están actuando de forma aleatoria. En realidad, están activando un sistema de comunicación química que les permite intercambiar información sobre su identidad. Este proceso se produce gracias a las secreciones de las glándulas anales, que contienen compuestos únicos en cada animal.

Estos compuestos permiten que los perros reconozcan aspectos como la edad, el sexo, el estado de salud e incluso el estado emocional de otro can. Es decir, un simple olfateo funciona como una especie de “tarjeta de presentación biológica”, en la que cada perro transmite datos relevantes para su interacción social.

PUBLICIDAD

El secreto del olfato canino: qué descubren los perros al olerse. (Foto: Difusión)

“Sexto sentido” canino interpreta olores

Una pieza clave en este proceso es el llamado órgano de Jacobson o sistema vomeronasal, una estructura especializada que complementa el sentido del olfato. Este órgano permite a los perros detectar feromonas y otras sustancias químicas sin interferencias de otros olores ambientales.

Gracias a esta capacidad, los perros pueden procesar la información olfativa de manera directa y eficiente, enviando señales al cerebro que están vinculadas con la conducta social y reproductiva. Este sistema es especialmente útil en encuentros entre perros desconocidos, ya que les permite evaluar rápidamente si el otro animal representa una amenaza o un posible compañero.

PUBLICIDAD

adopcion - mascotas - superpet

Importante saludo canino

Olerse el trasero también cumple una función social importante. Este comportamiento es equivalente a un saludo en el mundo humano, aunque mucho más complejo desde el punto de vista biológico. A través de este contacto, los perros establecen jerarquías, reconocen individuos y definen el tipo de relación que pueden tener.

Dependiendo de la información obtenida, el encuentro puede derivar en juego, indiferencia o incluso tensión. En muchos casos, este ritual inicial es determinante para evitar conflictos, ya que permite a los perros “evaluarse” antes de interactuar de forma más directa.

Perros y olfato: el curioso “saludo” que revela información clave. (Foto: Difusión)

¿Qué información intercambian?

El olfateo trasero permite a los perros acceder a una gran cantidad de datos individuales. Entre ellos destacan el estado de salud, la dieta reciente, el nivel de estrés y hasta si han tenido contacto con otros animales. Esta información es almacenada en su memoria olfativa, lo que les permite recordar a otros perros incluso después de mucho tiempo.

PUBLICIDAD

Además, los expertos señalan que este comportamiento también puede tener una función de relajación. Al realizar este intercambio de olores, los perros reducen la tensión inicial del encuentro y facilitan una interacción más estable dentro de su comportamiento social natural.