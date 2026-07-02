Perú

¿Por qué los perros se huelen los traseros entre ellos?: conoce su “lenguaje secreto” y qué información se transmiten

Expertos explican cómo los perros procesan olores para identificar emociones, salud y características de otros de su misma especie

Guardar
Google icon
¿Qué descubren los perros al olerse el trasero? La ciencia del olfato canino lo explica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
¿Qué descubren los perros al olerse el trasero? La ciencia del olfato canino lo explica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El comportamiento de los perros al olerse el trasero entre sí es una de las conductas más comunes en el mundo canino, aunque para los humanos puede resultar extraña. Sin embargo, detrás de este gesto existe un complejo sistema de comunicación basado en el olfato, que les permite obtener información detallada sobre otros perros. Este “lenguaje químico” es clave para su interacción social y su forma de reconocimiento.

De acuerdo con diversos estudios citados por fuentes científicas, el sentido del olfato canino es extremadamente desarrollado, miles de veces más sensible que el de los humanos. Esta capacidad les permite identificar sustancias químicas imperceptibles para las personas y construir una “lectura” completa de su entorno a través del olor.

PUBLICIDAD

El lenguaje secreto de los perros: qué significa olerse el trasero. (Foto: Difusión)
El lenguaje secreto de los perros: qué significa olerse el trasero. (Foto: Difusión)

Comunicación basada en química

Cuando dos perros se encuentran y se huelen, especialmente en la zona anal, no están actuando de forma aleatoria. En realidad, están activando un sistema de comunicación química que les permite intercambiar información sobre su identidad. Este proceso se produce gracias a las secreciones de las glándulas anales, que contienen compuestos únicos en cada animal.

Estos compuestos permiten que los perros reconozcan aspectos como la edad, el sexo, el estado de salud e incluso el estado emocional de otro can. Es decir, un simple olfateo funciona como una especie de “tarjeta de presentación biológica”, en la que cada perro transmite datos relevantes para su interacción social.

PUBLICIDAD

El secreto del olfato canino: qué descubren los perros al olerse. (Foto: Difusión)
El secreto del olfato canino: qué descubren los perros al olerse. (Foto: Difusión)

“Sexto sentido” canino interpreta olores

Una pieza clave en este proceso es el llamado órgano de Jacobson o sistema vomeronasal, una estructura especializada que complementa el sentido del olfato. Este órgano permite a los perros detectar feromonas y otras sustancias químicas sin interferencias de otros olores ambientales.

Gracias a esta capacidad, los perros pueden procesar la información olfativa de manera directa y eficiente, enviando señales al cerebro que están vinculadas con la conducta social y reproductiva. Este sistema es especialmente útil en encuentros entre perros desconocidos, ya que les permite evaluar rápidamente si el otro animal representa una amenaza o un posible compañero.

adopcion - mascotas - superpet
adopcion - mascotas - superpet

Importante saludo canino

Olerse el trasero también cumple una función social importante. Este comportamiento es equivalente a un saludo en el mundo humano, aunque mucho más complejo desde el punto de vista biológico. A través de este contacto, los perros establecen jerarquías, reconocen individuos y definen el tipo de relación que pueden tener.

Dependiendo de la información obtenida, el encuentro puede derivar en juego, indiferencia o incluso tensión. En muchos casos, este ritual inicial es determinante para evitar conflictos, ya que permite a los perros “evaluarse” antes de interactuar de forma más directa.

Perros y olfato: el curioso “saludo” que revela información clave. (Foto: Difusión)
Perros y olfato: el curioso “saludo” que revela información clave. (Foto: Difusión)

¿Qué información intercambian?

El olfateo trasero permite a los perros acceder a una gran cantidad de datos individuales. Entre ellos destacan el estado de salud, la dieta reciente, el nivel de estrés y hasta si han tenido contacto con otros animales. Esta información es almacenada en su memoria olfativa, lo que les permite recordar a otros perros incluso después de mucho tiempo.

Además, los expertos señalan que este comportamiento también puede tener una función de relajación. Al realizar este intercambio de olores, los perros reducen la tensión inicial del encuentro y facilitan una interacción más estable dentro de su comportamiento social natural.

Temas Relacionados

PerrosMascotasVeterinariosperu-noticias

Más Noticias

Día Mundial de los OVNIs: desde cuándo se conmemora y qué hecho dio origen a la fecha

Cada 2 de julio, la fecha convoca a aficionados, curiosos e investigadores a mirar el cielo y a volver sobre una de las historias más discutidas de la ufología

Día Mundial de los OVNIs: desde cuándo se conmemora y qué hecho dio origen a la fecha

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

El programa de Magaly Medina emitió dos registros atribuidos a la expareja de Melcochita, desatando una fuerte ola de comentarios por presuntos episodios de agresión y por la presencia de menores

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

“El Principito” llega a Lima en formato inmersivo: cómo será el recorrido inspirado en el clásico de Saint-Exupéry

La obra publicada en 1943, una de las más leídas y traducidas del mundo, tendrá una experiencia oficial en Perú con salas temáticas, proyecciones envolventes y espacios interactivos

“El Principito” llega a Lima en formato inmersivo: cómo será el recorrido inspirado en el clásico de Saint-Exupéry

San Marcos lanza convocatoria para 2.600 vacantes de maestría y doctorado en 15 facultades

La universidad más antigua de América abre su proceso de admisión 2026-II para programas semipresenciales en áreas de salud, ingeniería, ciencias y gestión, con inscripción hasta el 13 de agosto y facilidades para profesionales de todo el país

San Marcos lanza convocatoria para 2.600 vacantes de maestría y doctorado en 15 facultades

Eros Arce y Steven Valerio dieron al Perú dos medallas en las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur

Los estudiantes destacaron entre delegaciones de distintos países y consolidaron una trayectoria marcada por el esfuerzo académico y el respaldo recibido para representar al país

Eros Arce y Steven Valerio dieron al Perú dos medallas en las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Aldo Bravo renuncia a su postulación como regidor por Lima tras improcedencia de candidatura de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pide a Keiko Fujimori cumplir con revisar ‘leyes procrimen’ al inicio de su gestión

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

Zelma Gálvez cuenta el violento asalto que sufrió dentro de su auto en La Victoria: "Un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos"

Pamela López explota contra Pamela Franco y asegura que “jamás” regresaría con Christian Cueva: “Tienes las mismas dependencias que tuve”

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

DEPORTES

Alianza Lima impulsa la candidatura de Lima para organizar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027: competirá con Río de Janeiro

Alianza Lima impulsa la candidatura de Lima para organizar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027: competirá con Río de Janeiro

Jeremy Canela fue anunciado como refuerzo de ADT para el Torneo Clausura de la Liga 1: “Bienvenido a la Perla de los Andes”

Charles Oliveira llega a Perú: la estrella de la UFC impartirá seminario y asistirá a evento de artes marciales mixtas

Melgar le enseña la puerta de salida a Javier Salas, tras no cumplir con las expectativas en la Liga 1 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú