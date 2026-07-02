Más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos ante el fenómeno El Niño

Familias y personal de emergencia caminan por calles anegadas en una ciudad del Perú debido a las intensas lluvias generadas por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del fenómeno El Niño mantiene en alerta a gran parte del país. Un estudio actualizado del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte que más de 9.3 millones de personas viven en zonas con riesgo muy alto de sufrir inundaciones y deslizamientos, escenario que obliga a reforzar las medidas de prevención y preparación en las regiones más vulnerables, informó Andina Noticias.

La evaluación busca servir como guía para que los gobiernos nacional, regional y local prioricen intervenciones antes de que se presenten lluvias intensas asociadas al evento climático. El objetivo es reducir el impacto sobre la población, la infraestructura y las actividades económicas expuestas a estos peligros.

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Barrios residenciales y campos agrícolas de una ciudad peruana están anegados por el desborde de un río que cubre infraestructuras viales bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudadanos de Lima y Piura son los más expuestos

El análisis del Cenepred muestra que el mayor número de personas en condición de vulnerabilidad se concentra en Lima, con más de 2.2 millones de habitantes expuestos a inundaciones. Le siguen Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica, departamentos donde el riesgo también alcanza a cientos de miles de familias.

Según información difundida por Andina Noticias, el escenario de riesgo por inundaciones comprende 209 distritos distribuidos en 22 departamentos del país. Además de la población, el estudio identifica como altamente vulnerables más de 2.3 millones de viviendas, miles de establecimientos de salud e instituciones educativas, cerca de 5.900 kilómetros de carreteras y más de 1.3 millones de hectáreas agrícolas, activos que podrían sufrir daños si las lluvias alcanzan la intensidad prevista, de acuerdo con el citado medio.

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Personas con paraguas e impermeables y vehículos de emergencia y particulares transitan con dificultad por calles anegadas de Perú durante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deslizamientos amenazan 16 regiones más

El informe también identifica un escenario crítico por movimientos en masa, como huaicos y deslizamientos, en 185 distritos pertenecientes a 16 departamentos. En estas jurisdicciones viven alrededor de 1.38 millones de personas, además de existir más de 308 mil viviendas ubicadas en áreas consideradas de muy alto riesgo.

Piura vuelve a figurar entre las regiones con mayor población expuesta a este tipo de amenazas, seguida por Huánuco, Lima, La Libertad y Áncash. El estudio también advierte que la vulnerabilidad alcanza a cientos de establecimientos de salud, instituciones educativas, vías de comunicación y casi un millón de hectáreas destinadas a actividades agrícolas.

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Una excavadora carga rocas y tierra en un camión para despejar un deslizamiento que bloquea una carretera en las montañas del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudio con referencia histórica

Para elaborar esta actualización, el Cenepred utilizó información del último comunicado del Enfen, que mantiene vigente la alerta por El Niño costero, además de datos proporcionados por el Senamhi y diversas entidades estatales encargadas de salud, educación, agricultura, transporte y estadística.

La metodología incorpora la experiencia de los eventos más severos registrados en las últimas décadas, incluidos los fenómenos de El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, así como los episodios de El Niño costero de 2017 y 2023. Con esta actualización, las autoridades cuentan con un mapa de prioridades para ejecutar acciones de prevención, reducir la exposición de la población y fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias.

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Lima tendrá un invierno atípico: SENAMHI prevé temperaturas por encima de lo normal. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi/Andina)

Lo peor llegará en diciembre

La Marina de Guerra del Perú alertó que el periodo más crítico del Fenómeno El Niño se presentará entre diciembre y marzo, cuando se espera el mayor calentamiento del mar en la costa peruana. Según el capitán de Fragata Giacomo Morote, la temperatura del agua ya supera en seis grados Celsius los valores normales en puntos clave del litoral, como Paita, y entre tres y cuatro grados en ciudades como Chimbote, Callao, San Juan de Marcona e Ilo. Esta anomalía térmica anticipa un escenario complejo para los próximos meses, con efectos directos en la sensación térmica y en la vida cotidiana de las zonas costeras.

El impacto de El Niño no se limita al aumento de la temperatura marina. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina advirtió sobre la presencia de oleajes anómalos provenientes del suroeste, que afectan la actividad pesquera y portuaria, especialmente en la zona sur, donde se han registrado olas de hasta dos o tres veces la altura normal. Esta situación provocó el cierre de todos los puertos del sur y de la mitad de los puertos de la zona centro por motivos de seguridad.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Además de la actividad marítima, otros sectores como la pesca y la agricultura ya muestran señales de afectación. La anchoveta, uno de los principales recursos pesqueros del país, está desplazándose hacia el sur y buscando mayores profundidades en busca de aguas frías. Las autoridades recomendaron a pescadores y agricultores adaptarse a la llegada de especies tropicales y a la variabilidad en lluvias y sequías, cuyo comportamiento dependerá de la evolución de El Niño durante el próximo verano.