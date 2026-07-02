Pamela López explota contra Pamela Franco y asegura que “jamás” regresaría con Christian Cueva: “Tienes las mismas dependencias que tuve”

Pamela López respondió a Pamela Franco en 'Q' Bochinche' tras una declaración sobre un posible regreso con Christian Cueva.

Pamela López rompió el silencio que había mantenido sobre Pamela Franco y lo hizo con fuertes declaraciones en el programa ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. El detonante fue una declaración que la cantante cumbiambera hizo meses atrás en ese mismo espacio, en la que aseguró que si Christian Cueva le daba “sajiro” a López, esta regresaría con él sin dudarlo.

La respuesta de la influencer trujillana fue directa, sin concesiones y cargada de referencias a la dependencia emocional y económica que, según ella, Franco estaría viviendo ahora con el futbolista.

"Pinocha de la cumbia, de verdad que el tema contigo ya lo había dejado en stand-by porque no me sumas, eres cero importante en mi vida. Todo el Perú sabe que eres la eterna clandestina, la amante oficializada. Te había dejado de lado porque tengo problemas más importantes, tú no eres importante", disparó López ante las cámaras del programa digital.

PUBLICIDAD

La frase que más impacto generó llegó cuando López trazó un paralelo entre su propia experiencia en el matrimonio con Cueva y la situación actual de Franco. "El tema que tú tengas ahora el mismo problema que yo tuve, la dependencia emocional, la dependencia económica, y todas las dependencias habidas y por haber, por ese cuarto de pollo, ese kión“, afirmó, desatando las risas de los conductores del espacio.

Pamela López no se guardó nada y le respondió con todo a Pamela Franco, luego de que esta insinuara que López podría volver con Christian Cueva. En sus declaraciones, la calificó de "pinocha" y "amante", y aseguró que nunca regresaría con el futbolista. Video: TikTok @riclatorrez

Pamela López deja en claro que “jamás” regresaría con Christian Cueva

López también calificó de “trastocada” a Franco por haber apostado públicamente a que ella regresaría con el futbolista. “Estás trastocada, no sé si tienes miedo a que eso suceda por eso lo dices. Pero tranquila, mi amor, puedes dormir en paz. Tu lugar queda libre, entiéndelo. Yo jamás regresaría con un ser humano como ese, que me costó tanto poder salir”, señaló.

PUBLICIDAD

La influencer también aprovechó para hacer un balance de los años que dedicó a sostener la carrera profesional de su exesposo, a quien describe como alguien que llegó a estar “en las grandes ligas” pero cuyo rendimiento decayó.

“Yo me encargué de ser lastimosamente su mamá, que no tome, que sea profesional, que se cuide, que no coma tanto y que siga la línea. ¿Pero a cambio de qué? De mil cachitos“, afirmó López, en referencia a las infidelidades que denuncia haber sufrido durante su matrimonio.

Sobre el recordado retiro espiritual al que ambos asistieron en un intento de reconciliación —episodio que Franco había mencionado como prueba de que López no habría superado la relación—, la influencer aclaró que la iniciativa no partió de ella.

PUBLICIDAD

Pamela Franco no se calla nada y responde con todo a Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante minimiza la carta notarial que le enviaron y les recuerda su propio pasado mediático, mencionando incluso la canción 'La Torronta' que Tarazona dedicó en el pasado. Willax.

“Yo no me lo llevé, él mismo fue, fue su última carta de manipulación, él buscó a mi pastor”, precisó. Ante la posibilidad de que Cueva intente buscarla en el futuro, López fue categórica: “Que él me busque, eso sí no te doy fe. Pero que yo regrese, eso no va a pasar nunca jamás”.

Sus hijos y Cueva: “Le tienen miedo, los graba y les hace preguntas”

En la misma entrevista en ‘Q’ Bochinche’, López también abordó la situación de sus hijos con el futbolista. La influencer reveló que algunos de los menores le han expresado directamente su incomodidad durante las visitas con su padre.

“Mis hijos no desean ver a su papá y lloran y se desgarran contigo y te dicen: ‘Le tengo miedo a mi papá, me graba, mi papá me firma, mi papá me hace preguntas incómodas. No me siento cómoda con él, me trae gente que no sé qué hace’”, relató ante los conductores del espacio digital.

PUBLICIDAD

Christian Cueva y Pamela Franco revelan una nueva camioneta SUV Jeep Commander de color negro en un concesionario. Las imágenes muestran a la pareja descubriendo el vehículo, con globos decorando el espacio. La mujer se sienta dentro de la camioneta, que lleva una placa de matrícula visible. Este evento es una celebración de cumpleaños.

López fue enfática en desmentir que ella obstaculice la relación entre el futbolista y sus hijos. “Al padre de mis hijos no se le prohíbe ningún acercamiento, ninguna visita con mis hijos, nunca. Eso es totalmente falso, es una manipulación, una mentira”, sostuvo. También cuestionó a quienes, según dijo, difunden versiones que distorsionan los hechos sobre su familia.

El contexto de estas declaraciones se da en medio de la polémica por el regalo que Cueva le hizo a Franco por su cumpleaños número 38: una camioneta Commander Jeep 2026 cuyo valor se estima en alrededor de 50 000 dólares, según trascendió en redes sociales.

PUBLICIDAD

El futbolista acompañó el obsequio con un mensaje público: “Que Dios la bendiga, mi amor. Sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo, hasta el fin del mundo”, escribió.

El avance de Magaly TV La Firme. Pamela López rompe su silencio sobre los lujosos regalos de Christian Cueva a Pamela Franco. Además, en 'Chollywod Las Crónicas', un recuento de los inicios de Shirley Arica, la 'chica realidad'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Esta noche, López se presentará en ‘Magaly TV: La Firme’, donde se espera que amplíe sus declaraciones sobre el costoso regalo de Cueva a Franco y los cuestionamientos por el incumplimiento de la manutención de sus tres hijos. La entrevista se emitirá a partir de las 9:30 p.m. por la señal de ATV y en simultáneo por ATV.pe y las redes oficiales del programa.

PUBLICIDAD