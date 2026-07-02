Áncash: Alerta máxima en el nevado Alpamayo por inestabilidad de un enorme bloque de hielo glaciar

Nevado Alpamayo. (foto: Denomades)

El nevado Alpamayo, ubicado en la región Áncash, enfrenta un escenario de alto riesgo tras la última avalancha registrada en la canaleta de acceso al Campo 1. De acuerdo con la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), la presencia de seracs —grandes bloques de hielo— en la parte superior del glaciar mantiene la preocupación entre escaladores y expertos.

“Los seracs en la parte superior continúan inestables y representan un peligro real e inminente para quienes transiten por la zona. Pedimos máxima precaución, evaluar bien los tiempos de exposición y, sobre todo, priorizar la seguridad de los equipos que suben a la montaña”, señaló Beto Pinto Toledo, presidente de la AGMP.

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El reciente colapso de uno de estos bloques desencadenó una avalancha cuando un grupo de escaladores instalaba el Campo 1. El incidente no dejó víctimas, pero remarcó la vulnerabilidad de quienes se aventuran en el Alpamayo.

Pinto atribuyó el fenómeno al acelerado retroceso de los glaciares por el calentamiento global, una situación que también afecta otras montañas emblemáticas de la Cordillera Blanca.

La Asociación de Guías de Montaña del Perú detectó un “hongo” de nieve en la ruta tradicional al nevado Alpamayo, lo que representa un riesgo técnico significativo. (Composición: Infobae/ Asociación de Guías de Montaña del Perú - Agmp/Ifmga)

Nuevas advertencias y llamado a reforzar la seguridad

Durante la semana pasada, el presidente de la AGMP recordó que las enormes masas de hielo ubicadas en pendientes pronunciadas se están volviendo cada vez más inestables.

“Esto no solo ocurre en el Alpamayo, sino en muchas montañas del planeta”, advirtió Pinto. Según el especialista, la planificación cuidadosa y la evaluación actualizada del estado de la ruta deben ser pasos obligatorios antes de iniciar cualquier ascenso.

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La AGMP recomendó que todas las expediciones cuenten con guías certificados y subrayó la necesidad de priorizar la seguridad, en especial para los aficionados y turistas que visitan la zona. Hace dos semanas, una avalancha en el nevado Tocllaraju dejó un saldo trágico, reafirmando los riesgos inherentes a la actividad en alta montaña.

El nevado Alpamayo alcanza los 5.947 metros sobre el nivel del mar y es reconocido internacionalmente por su silueta. Las advertencias sobre la inestabilidad de una cornisa de hielo a solo 30 metros de la cima han sido reiteradas desde julio de 2025.

“Si esa cornisa colapsa, barrerá a todos los que estén dentro de la canaleta. Si cayera ese hongo de nieve, arrastraría a los escaladores. Se produciría una avalancha muy grande”, advirtió el experto.

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La organización llamó también a no dejar residuos ni elementos de señalización que puedan afectar el entorno. “Reiteramos que toda expedición en alta montaña debe realizarse bajo la supervisión de Guías Oficiales de Montaña certificados, profesionales capacitados para tomar decisiones técnicas en terreno y garantizar la seguridad de los montañistas”, señala la misiva de la AGMP.

La comunidad montañista solicita al Estado el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias, la implementación de un sistema de rescate aéreo especializado y ambulancias adaptadas para operar en zonas de difícil acceso.

Recomendaciones para escalar

Infórmate sobre el estado de la ruta y las condiciones climáticas

Consultar a AGMP, reportes de guías y pronósticos meteorológicos ayuda a anticipar posibles riesgos antes del ascenso.

Contrata guías de alta montaña acreditados

La experiencia de guías locales autorizados es clave para una travesía segura y para elegir rutas adecuadas según nivel y condiciones.

Lleva el equipo apropiado y revisa su estado

Contar con ropa, calzado técnico, equipo de seguridad y comunicación en óptimo estado reduce los riesgos durante la expedición.