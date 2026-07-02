Francia entrega cuatro piezas prehispánicas de la cultura Chimú al Perú y avanza el proceso para su repatriación oficial

Antes de emprender el retorno de un bien cultural a su lugar de origen, intervienen procesos de verificación, custodia y coordinación entre instituciones de distintos países. Ese procedimiento volvió a ponerse en marcha tras la recuperación de cuatro piezas prehispánicas vinculadas con una de las principales sociedades que ocuparon la costa norte del Perú antes de la expansión inca.
La entrega voluntaria de los objetos permitió activar el mecanismo de protección del patrimonio cultural peruano en el extranjero. La representación diplomática del Perú en Francia mantiene bajo resguardo las piezas mientras concluyen los trámites necesarios para concretar su traslado al territorio peruano.
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Cuatro piezas Chimú permanecen bajo custodia de la Embajada del Perú en Francia
La Embajada del Perú en Francia recibió el pasado 25 de junio cuatro bienes culturales prehispánicos de origen Chimú, luego de que la ciudadana francesa Catherine-Alexandra Chanot efectuó su entrega de forma voluntaria.
De acuerdo con la información oficial, el Ministerio de Cultura del Perú realizó una evaluación técnica que confirmó la autenticidad de las piezas. El análisis determinó que los objetos corresponden a distintos momentos del desarrollo de la cultura Chimú, civilización que ocupó la costa norte peruana durante el Período Intermedio Tardío, entre los años 1000 y 1476 d. C.
Las piezas permanecen bajo custodia de la Embajada del Perú en Francia mientras culminan las coordinaciones administrativas y logísticas necesarias para su repatriación al Perú.
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Según la información difundida por las autoridades peruanas, esta restitución representa un nuevo caso de cooperación internacional orientada a la protección del patrimonio cultural.
El Ministerio de Cultura indicó que este tipo de acciones también refleja la responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanos para preservar bienes que integran la memoria histórica y la identidad del Perú. La entrega voluntaria de los objetos permitió desarrollar el procedimiento oficial para verificar su procedencia y preparar su retorno.
La cultura Chimú dominó gran parte de la costa norte peruana
La cultura Chimú desarrolló uno de los estados más importantes del periodo prehispánico en la costa del actual Perú. Su territorio se extendió entre las actuales regiones de Tumbes y Lima, con Chan Chan, ubicada en el valle de Moche, como centro político y administrativo.
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Su desarrollo ocurrió entre aproximadamente los años 1000 y 1470 d. C., etapa conocida por los especialistas como el Período Intermedio Tardío. Diversas investigaciones señalan que el fortalecimiento del reino ocurrió después del declive del Imperio Wari.
Entre las características más conocidas de esta sociedad figura su capacidad para construir grandes complejos urbanos. Chan Chan constituye el principal ejemplo de esa planificación arquitectónica, junto con otras edificaciones como la fortaleza de Paramonga.
Además de la arquitectura, los Chimú alcanzaron un importante desarrollo en la metalurgia. Los artesanos utilizaron diferentes técnicas para trabajar metales y piedras preciosas, actividad que permitió elaborar objetos ceremoniales y de uso cotidiano. También produjeron textiles con fibras de algodón, llama, alpaca y vicuña.
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Las investigaciones atribuyen al arqueólogo alemán Max Uhle el descubrimiento científico de esta cultura, cuyos vestigios continúan entre los principales referentes del patrimonio arqueológico peruano.
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