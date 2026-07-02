Jeremy Canela fue anunciado como refuerzo de ADT para el Torneo Clausura de la Liga 1: “Bienvenido a la Perla de los Andes”

ADT de Tarma oficializó la llegada de Jeremy Canela como refuerzo para la segunda parte de la temporada en el torneo local. El club tarmeño, que compite en Junín, anunció al extremo derecho nacional de 28 años, quien arribó procedente de Sport Huancayo tras actuar en 15 encuentros entre todas las competiciones durante el primer semestre.
En ese periodo registró tres asistencias y acumuló 675 minutos en el campo. Con este movimiento, el futbolista afrontará su cuarto desafío profesional, luego de pasos previos por Alianza Atlético, Alianza Universidad y el propio cuadro huancaíno.
En paralelo, la institución confirmó también hace unos días la incorporación del zaguero central Horacio Benincasa, proveniente de Deportivo Garcilaso, y que llega a Tarma para ganarse el puesto y ayudar al equipo a buscar un lugar en algún torneo internacional.
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Canela cambia de camiseta dentro de Junín para el segundo semestre
El anuncio de ADT ratificó que Jeremy Canela continuará su carrera en Junín, aunque con una nueva camiseta. El extremo derecho dejó Sport Huancayo, club al que enfrentará en el mismo torneo, y se integró al plantel conocido como el Vendaval Celeste con el objetivo de sumar mayores oportunidades.
En Sport Huancayo, Canela participó en 15 partidos entre la Liga 1 y la Copa de la Liga durante la primera mitad del año. Según el registro entregado en la información difundida sobre su fichaje, aportó tres asistencias y estuvo 675 minutos sobre el césped, con presencia sostenida en la rotación del equipo.
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El futbolista, sin embargo, optó por cambiar de institución pese a haber sido utilizado en buena parte de los encuentros. La decisión se enmarcó en la búsqueda de más continuidad y espacio competitivo en el conjunto tarmeño para el Torneo Clausura.
Con su llegada a Tarma, Canela sumará el cuarto club de su trayectoria. Antes de su etapa en Sport Huancayo, integró los planteles de Alianza Atlético y Alianza Universidad, antecedentes que se incorporan a su recorrido como jugador nacional en el fútbol peruano.
ADT también sumó a Horacio Benincasa como refuerzo en defensa
El movimiento de ADT en el mercado de pases no se limitó a la banda derecha. La misma confirmación incluyó el arribo de Horacio Benincasa como incorporación para el Torneo Clausura, en una apuesta por fortalecer el sector defensivo.
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Benincasa llegó desde Deportivo Garcilaso, equipo con el que disputó 16 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana durante el primer semestre. En ese tramo acumuló 1.316 minutos en cancha y recibió cuatro tarjetas amarillas, de acuerdo con el balance consignado en la información del anuncio.
La contratación del zaguero central se suma a la de Canela como parte de una etapa de actividad sostenida del club tarmeño en el periodo de transferencias. ADT, en ese sentido, apuntó a incorporar piezas para afrontar la segunda mitad del calendario competitivo con mejor expectativa.
El perfil de ambos fichajes responde a necesidades distintas dentro del plantel: Canela ofrece una alternativa para el ataque por derecha, mientras que Benincasa se incorpora como opción en la zaga, tras una primera parte del año con participación regular en un equipo con competencia internacional.
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El Clausura comenzará con Universitario en el Unión Tarma
ADT iniciará su camino en el Torneo Clausura con un partido como local ante Universitario de Deportes. El encuentro está programado para el sábado 18 de julio, a las 13:15, en el Estadio Unión Tarma, según el cronograma mencionado en la información del anuncio.
Ese debut marcará el primer compromiso oficial del segundo semestre y servirá como punto de partida para la etapa en la que el club tarmeño contará con Jeremy Canela y Horacio Benincasa como nuevas incorporaciones.
El choque ante Universitario aparece como la primera prueba del plantel tras el mercado de pases, con la expectativa de que los refuerzos amplíen las opciones para el cuerpo técnico en una fase decisiva del torneo local.
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Para Canela, además, el inicio del Clausura significará la oportunidad de abrir un nuevo ciclo tras su salida de Sport Huancayo, mientras ADT busca capitalizar su aporte por las bandas luego de un primer semestre en el que el extremo registró tres asistencias en sus participaciones oficiales.
En paralelo, Benincasa se sumará a la estructura defensiva después de un periodo con continuidad en Deportivo Garcilaso, donde acumuló más de mil minutos en el primer semestre y afrontó partidos tanto de liga como de competencia continental.
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