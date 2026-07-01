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Pablo Lavandeira es nuevo refuerzo de Atlético Grau para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El mediocampista nacionalizado peruano de 36 años llega al ‘Patrimonio’ tras una etapa con poca regularidad en FC Cajamarca, entre sanción y lesión

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Pablo Lavandeira – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 julio
El mediocampista de 36 años llega desde el FC Cajamarca tras un Apertura con poca continuidad por una sanción de cuatro fechas y una lesión, y apunta a sumar minutos en Piura (Atlético Grau)

Pablo Lavandeira cambió de equipo en la Liga 1 y jugará el Torneo Clausura con Atlético Grau. El volante, de 36 años, llega procedente de FC Cajamarca, club en el que tuvo un tramo corto y con escasa continuidad.

En el cuadro cajamarquino acumuló una suspensión de cuatro fechas por cuestionar el arbitraje y, además, se perdió las jornadas finales por lesión. En total disputó ocho partidos en el Torneo Apertura, sin registrar goles ni asistencias.

Con este movimiento, el conjunto piurano sumó una nueva pieza a su plantel para la segunda parte de la temporada, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar su rendimiento en la tabla acumulada.

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Oficialización y mensaje del club piurano

Pablo Lavandeira – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 julio
Atlético Grau confirmó el fichaje de Pablo Lavandeira con un mensaje de bienvenida en sus redes sociales. El volante uruguayo reforzará al cuadro piurano para afrontar el Torneo Clausura. (Atlético Grau)

Atlético Grau comunicó la incorporación a través de sus canales oficiales con una publicación de bienvenida. El club acompañó el anuncio con una gráfica y un texto dirigido al futbolista.

¡Bienvenido a Piura, Pablo! Pablo Lavandeira, vestirá los colores del Patrimonio de Piura ¡Vamos Grau!”, fue el mensaje difundido por la institución.

La llegada del mediocampista se produjo después de varios días en los que se habló de su alta probabilidad de convertirse en refuerzo del equipo para el segundo semestre. La confirmación se dio con el pronunciamiento institucional y generó expectativa entre los hinchas del elenco albo, que apuntan a un repunte en el Clausura.

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En esa línea, Atlético Grau incorporó a Lavandeira como parte de su plan de refuerzos para el campeonato que se reinicia. Antes de esta contratación, el club ya había presentado al paraguayo Adrián Fernández, al uruguayo Mauro Da Luz y a los peruanos Christian Vásquez y Luis Benites.

Su etapa en FC Cajamarca: sanción, lesión y ocho partidos

Pablo Lavandeira – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 julio
La última experiencia de Pablo Lavandeira en la Liga 1 terminó con escasos minutos. Una sanción disciplinaria y una lesión marcaron su etapa en FC Cajamarca antes de llegar a Grau. (Atlético Grau)

La última experiencia de Lavandeira en el fútbol peruano había sido en FC Cajamarca. Allí, el jugador no logró sostener una secuencia prolongada de minutos, por dos factores que condicionaron su participación.

Por un lado, el mediocampista recibió una sanción de cuatro jornadas luego de criticar el arbitraje, lo que lo marginó de parte del torneo. Por otro, una lesión lo dejó fuera de las fechas finales del Apertura. Como balance de ese período, el futbolista actuó en ocho encuentros oficiales con el conjunto cajamarquino y no consiguió convertir ni aportar asistencias.

En ese contexto, su salida se dio tras finalizar el Torneo Apertura, en una etapa en la que el club recién ascendido enfrentó dificultades económicas e institucionales, según la información incluida en los reportes sobre la situación del plantel. Esa coyuntura derivó en la salida de varios jugadores que habían llegado a inicios de temporada, entre ellos el propio Lavandeira.

Lo que busca Atlético Grau en el Clausura y el recorrido del volante

Pablo Lavandeira – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 julio
Con la misión de alejarse de los últimos lugares, Atlético Grau incorporó a Pablo Lavandeira. El mediocampista aportará experiencia en un plantel que busca cambiar su rumbo deportivo. (Atlético Grau)

Atlético Grau terminó el Torneo Apertura con 16 puntos, la misma cantidad que los equipos ubicados en el fondo de la clasificación, aunque con mejor diferencia de gol. Con ese registro, el equipo encarará el Clausura con el objetivo de sumar para alejarse de la zona comprometida en la tabla acumulada.

En la construcción de ese plan, el club apuesta por la experiencia de Lavandeira, quien se convertirá en uno de los nombres de referencia del plantel para el segundo tramo de la Liga 1. En el recorrido del jugador por el torneo local, Atlético Grau será el octavo club peruano en el que compita, tras sus pasos por UTC, Municipal, Sport Rosario, “U”, Alianza Lima, FBC Melgar y FC Cajamarca.

El mediocampista, además, es recordado por su etapa en Alianza Lima, donde tuvo dos ciclos: primero en 2022 y 2023, y posteriormente durante 2025. En ese período con el cuadro blanquiazul, el uruguayo disputó 77 partidos, convirtió 15 goles y fue campeón en la temporada 2022 junto con figuras como Hernán Barcos.

En las últimas semanas, su nombre también fue vinculado a Sporting Cristal, con negociaciones avanzadas que no llegaron a concretarse. Ahora, con el anuncio oficial, Lavandeira afrontará el Torneo Clausura con Atlético Grau, en un semestre en el que el club piurano intentará cambiar su panorama deportivo a partir de los refuerzos incorporados.

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