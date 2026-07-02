Zelma Gálvez cuenta el violento asalto que sufrió dentro de su auto en La Victoria: "Un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos"

Zelma Gálvez fue asaltada y golpeada dentro de su auto en La Victoria mientras revisaba una dirección en su celular.

Zelma Gálvez, reconocida comediante y actriz peruana con más de tres décadas de trayectoria, vivió este martes 30 de junio uno de los momentos más difíciles de su vida. Un delincuente la atacó dentro de su propio vehículo en el distrito de La Victoria, le jaló el cabello, forcejeó con ella para arrebatarle el celular y la golpeó cuando intentó resistirse.

El episodio ocurrió a plena luz del día, a las 5:50 de la tarde, mientras revisaba una dirección en la aplicación Waze por la avenida 28 de Julio. En comunicación con Infobae Perú, aún con la voz entrecortada y desde un evento al que debió asistir pese al estado de shock, Gálvez relató lo ocurrido.

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“Estaba insegura en una dirección, estaba revisando mi teléfono, sobreparé por La Victoria, por 28 de Julio y un tipo se metió por la ventana y me agarró de los pelos. Yo lo golpeé, el me empujó y se llevó mi celular”, recuerda la actriz aún muy asustada tras lo ocurrido. Gálvez contó que intentó resistirse pero pronto advirtió que seguirlos podía ser más peligroso.

“Me di cuenta que era peor. Entonces di la vuelta en U y me fui de frente a una comisaría”, señaló. El forcejeo le dejó dolor en la espalda, consecuencia del jalón. “Forcejeando me quedó la espalda que me duele, en el momento no la sientes”, admitió Gálvez a Infobae Perú.

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La actriz, quien es diabética, reconoció que el episodio la afectó físicamente más allá del susto: “Como yo soy diabética, debo tener cuidado con estas cosas, me dejó temblando. Sigo temblando”.

El robo a Zelma Gálvez ocurrió el martes 30 de junio a las 5:50 de la tarde en la avenida 28 de Julio.

El recorrido por las comisarías y la falta de protocolos

Lo que vino después del asalto no fue menos frustrante. Zelma Gálvez llegó a la comisaría más cercana buscando ayuda para bloquear sus cuentas bancarias, pero la mandaron a otra. Una vez dentro, se encontró con que los efectivos policiales no sabían cómo proceder.

“Los policías no sabían cómo bloquear un teléfono que tenía mis cuentas. Yo lo tuve prácticamente que conminar a que me ayudara, hiciera algo por mí, y recién aprendieron a cómo se bloquea un teléfono”, relató con evidente indignación.

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La actriz cuestionó que, dado el volumen de robos de celulares que ocurren a diario en la ciudad, las fuerzas del orden no cuenten con información básica para orientar a las víctimas. "Con la cantidad de teléfonos que roban al día, ya debería haber una información acerca de cómo ayudar al ciudadano de a pie que sufre este tipo de agresión“, señaló.

Pese a las dificultades, Gálvez logró bloquear sus cuentas a tiempo. Uno de sus bancos le confirmó esa misma noche que la tarjeta había sido bloqueada, sin que se registrara ningún movimiento. El otro banco, sin embargo, le generó una noche de incertidumbre: “No sabía si habían logrado hacer algo”, reconoció la actriz, pero felizmente le confirmaron que no hubo retiros.

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Zelma Gálvez: “Uno tiene que salir a la calle como para irse a la guerra”

A pesar del estado emocional en que se encontraba, Gálvez cumplió ese mismo martes con un evento al que estaba comprometida. Habló con Infobae Perú desde la sala del lugar, llorando, antes. “Así pues tenemos que reír aunque lloremos por dentro”, dijo.

Zelma Gálvez participó en ‘El Gran Chef Famosos’. Foto: Paula Díaz.

La actriz aprovechó para hacer un llamado tanto a la ciudadanía como a las autoridades. Recomendó tener a mano —fuera de la cartera— los números para bloquear tarjetas y celulares en caso de emergencia, y pidió que las comisarías cuenten con protocolos claros para atender a víctimas de robo.

“Creo que si somos personajes públicos, que recomendemos a la gente tener una cartilla en su casa o alguien de confianza para decir qué se hace en estos casos”, expresó.

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No es la primera vez que Gálvez enfrenta un intento de robo. En una ocasión anterior, hace tiempo atrás, mientras iba de copiloto en un vehículo, un grupo intentó arrebatarle su tablet. Al pedir auxilio, los transeúntes creyeron que estaba grabando una escena cómica. “La gente decía: ‘Ay, sí señorita, que estaban grabando un sketch’”, recordó.

“Uno tiene que salir a la calle como para irse a la guerra. Yo espero que este tema de la inseguridad ya pare, porque no puede ser que trabajemos para que nos violenten. Espero que el nuevo gobierno haga algo que se sienta, porque esto ya es horrible, ya uno no sabe“, concluyó la actriz.

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