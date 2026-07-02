Translima reanuda su servicio con 300 policías luego de cinco días de suspensión por amenazas extorsivas

Translima retomó sus operaciones tras permanecer cinco días sin servicio debido a amenazas extorsivas. Composición: Infobae

La empresa Translima retomó sus operaciones en el distrito de San Martín de Porres después de cinco días de suspensión del servicio. La Policía Nacional del Perú destinó alrededor de 300 efectivos para acompañar las unidades durante sus recorridos, con agentes motorizados y personal que viajará en algunos buses.

Según explicó un general de la Policía Nacional, el operativo forma parte de un plan de prevención que busca reducir el riesgo de nuevos atentados contra conductores y pasajeros. La estrategia incluye corredores seguros, patrullaje en las rutas y presencia de personal de inteligencia en distintos paraderos.

La autoridad policial señaló que el objetivo consiste en evitar ataques contra las unidades mientras continúan las investigaciones sobre las amenazas denunciadas por la empresa.

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Investigación apunta a mensajes extorsivos y bandas criminales

Durante la intervención, el general precisó que las amenazas contra Translima llegaron mediante mensajes enviados por WhatsApp. Además, informó que la Policía ya realizó la captura y desarticulación de una organización delictiva relacionada con el caso.

“Hay que entender bien claramente de que a esta empresa se le están solamente amenazando a través de mensajes extorsivos de WhatsApp. Acá ya se ha logrado la captura y desarticulación de una banda delictiva”, afirmó.

La autoridad también indicó que personas vinculadas anteriormente con la empresa ya fueron detenidas y permanecen bajo investigación. De acuerdo con su versión, esas personas comenzaron a recibir mensajes atribuidos a supuestas organizaciones criminales.

Entre los nombres utilizados en las amenazas aparecen ‘Los Centauros’, el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Norteños de Canta’ y ‘Los Papis’. El oficial explicó que los delincuentes podrían utilizar distintas denominaciones para incrementar el dinero obtenido mediante las extorsiones.

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“Hay que entender también de que estos delincuentes, muy hábilmente, a veces son del mismo grupo y mutan de nombre. ¿Para qué? Para obtener mayor ganancia delictiva”, sostuvo.

Policía mantiene investigaciones sobre el incremento de los cobros

Atacan a cobrador y chofer de empresa Translima.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Nacional, cada una de las organizaciones mencionadas exigía inicialmente el pago de 15 soles diarios para permitir la circulación de los vehículos.

Consultado sobre el incremento de esos cobros, el general respondió que la institución todavía busca determinar las razones del cambio. “Es un fenómeno que se está dando, se ha dado en esta oportunidad, que vamos a averiguar en sí por qué están... el comportamiento así. Es la ambición de un delincuente también hay que tenerla en cuenta. Un delincuente es delincuente. El delincuente trata de exprimir a las personas y sacar mayor ganancia”, manifestó.

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La investigación permanece a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, mientras el despliegue preventivo continúa en las rutas consideradas de mayor riesgo.

Protección también alcanza a otras empresas de transporte

Choferes de TransLima en la mira de extorsionadores armados en San Martín de Porres - Buenos Días Perú

La Policía Nacional confirmó que el esquema de seguridad también alcanza a otras compañías que reportaron ataques recientes.

Respecto al caso de la empresa Emmanuel, el general informó que los investigadores recopilan evidencias luego del atentado contra una de sus unidades. “Se está haciendo las investigaciones, se está recogiendo todas las evidencias, indicios”, declaró.

Sobre la empresa Z Buss, indicó que existe un servicio permanente de vigilancia en su recorrido. “Hemos establecido un servicio permanente, ya no tiene atentados durante su recorrido y su corredor”, señaló.

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Asimismo, informó que la institución coordina acciones para brindar protección a otras empresas de transporte. “Nuestro trabajo es brindarle seguridad a nuestros ciudadanos. Nuestro trabajo es cuidar a nuestros ciudadanos y cuidar de sus bienes”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional indicó que el plan preventivo continuará mientras avanzan las investigaciones destinadas a identificar y capturar a los responsables de las amenazas y los atentados contra las empresas de transporte.