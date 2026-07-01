Resultados del Mundial 2026 HOY, 1 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se vive hoy, 1 de julio, con tres encuentros que prometen máxima intensidad y grandes historias deportivas. Los escenarios de Atlanta, Seattle y San Francisco serán testigos de la lucha por un lugar en la siguiente ronda, mientras los equipos llegan con sus credenciales forjadas en una exigente fase de grupos.

Aficionados de todo el mundo siguen con atención la suerte de Inglaterra, Congo, Bélgica, Senegal, Estados Unidos y Bosnia, selecciones que superaron diferentes obstáculos en la primera ronda.

Resultados del Mundial 2026 HOY, miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs RD Congo (11:00 horas / Estadio de Atlanta)

Bélgica vs Senegal (15:00 horas / Estadio de Seattle)

Estados Unidos vs Bosnia (19:00 horas / Estadio de San Francisco)

Inglaterra vs RD Congo en Atlanta

El seleccionado inglés llega a esta instancia decisiva ratificando su chapa de candidato tras mostrar un rendimiento muy sólido en la fase de grupos. Los británicos iniciaron su camino con un vibrante triunfo por 4-2 sobre Croacia, impulsados por un doblete de Harry Kane y los tantos de Jude Bellingham y Marcus Rashford. Pese a un posterior y discreto empate sin goles frente a Ghana, ‘los tres leones’ aseguraron su clasificación sin mayores sobresaltos en la última jornada al vencer por 2-0 a Panamá gracias a las nuevas anotaciones de Bellingham y Kane.

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Por su parte, la República Democrática del Congo se planta en estos encuentros de eliminación directa como una de las grandes revelaciones del certamen gracias a su enorme espíritu combativo. Los africanos debutaron plantándole cara a Portugal con un valioso empate 1-1 sellado por Yoane Wissa en la agonía del primer tiempo, y aunque luego tropezaron por la mínima (1-0) ante Colombia, supieron reponerse a tiempo. En la fecha decisiva, ‘los leopardos’ sacaron a relucir su contundencia y aseguraron su boleto justamente en el Mercedes-Benz Stadium al derrotar por 3-1 a Uzbekistán con un doblete de Wissa y un grito de Fiston Mayele.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2

Bélgica vs Senegal en Seattle

La selección de Bélgica arriba a los dieciseisavos de final tras un camino de menor a mayor en la fase de grupos, logrando consolidar su poderío ofensivo en el momento clave. El combinado europeo no tuvo el estreno ideal y cosechó dos empates consecutivos que sembraron algunas dudas: primero un amargo 1-1 frente a Egipto en Seattle, donde rescataron un punto gracias a un autogol de Mohamed Hany, y posteriormente un opaco 0-0 contra Irán en el SoFi Stadium. Sin embargo, los ‘diablos rojos’ se destaparon en la última jornada con una categórica goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda en el BC Place, un festival de goles comandado por un doblete de Leandro Trossard y las anotaciones de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers para sellar la clasificación.

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Por su parte, Senegal se presenta a esta cita eliminatoria demostrando una notable capacidad de reacción y una delantera sumamente peligrosa. Los ‘leones de la teranga’ iniciaron su andadura mundialista sufriendo un duro revés al caer por 3-1 ante Francia en el MetLife Stadium, un encuentro donde el solitario tanto de Ibrahim Mbaye en la agonía no alcanzó para competir frente al doblete de Mbappé. En su segundo examen, los africanos volvieron a tropezar en un electrizante partido ante la Noruega de Erling Haaland, perdiendo por 3-2 a pesar del gran esfuerzo de Ismaïla Sarr, quien marcó por duplicado. Con la soga al cuello en la jornada definitiva, el conjunto senegalés sacó a relucir toda su jerarquía y aplastó por 5-0 a Irak en el BMO Field con gritos de Habib Diarra, Sarr, Iliman Ndiaye y un doblete de Pape Gueye, logrando un pase épico a la siguiente ronda.

Bélgica se enfrenta a Senegal por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Estados Unidos vs Bosnia en San Francisco

El anfitrión Estados Unidos se mete a la ronda de eliminación directa tras demostrar una notable contundencia ofensiva, a pesar de cerrar la fase de grupos con un pequeño tropiezo. El conjunto norteamericano arrancó con fuerza su Copa del Mundo al golear 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium, gracias a un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un grito agónico de Giovanni Reyna. Posteriormente, mantuvieron el rumbo en el Lumen Field tras vencer 2-0 a Australia con un tanto en propia puerta de Cameron Burgess y otra anotación de Alexander Freeman. Aunque en la jornada de cierre cayeron en un vibrante partido por 3-2 ante Turquía —donde descontaron Auston Trusty y Sebastian Berhalter—, el combinado de las barras y las estrellas llega fuerte y con el respaldo de su público para este trascendental choque.

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Por su parte, Bosnia y Herzegovina arriba a esta instancia tras un andar sumamente combativo en el que fue de menos a más para sellar su pasaporte. Los europeos debutaron sumando un valioso punto al igualar 1-1 frente a Canadá en el BMO Field, gracias a una temprana anotación de Jovo Lukić. Sin embargo, en su segunda presentación sufrieron un duro golpe al ser goleados 4-1 por Suiza en el SoFi Stadium, encuentro en el que Ermin Mahmić anotó el único descuento sobre el final. Con la obligación de ganar en la última fecha, el seleccionado bosnio sacó a relucir su mejor versión en el Lumen Field y derrotó por 3-1 a Catar con los goles de Kerim Alajbegović, un tanto en contra de Mahmud Abunada y otro festejo de Mahmić, asegurando una merecida clasificación.

El cruce en Santa Clara inaugura los dieciseisavos con un anfitrión que lideró su grupo y un clasificado como mejor tercero, en una instancia que dispara audiencias y ordena la agenda de pantallas y plataformas (Composición)

Partidos y horarios del miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo se juega a las 11:00 horas. El partido es por los dieciseisavos de final y se disputa en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Bélgica vs Senegal se juega a las 15:00 horas. El duelo es por los dieciseisavos de final y se realiza en el Lumen Stadium de Seattle, Estados Unidos.

Estados Unidos vs Bosnia se juega a las 19:00 horas. El compromiso por los dieciseisavos de final y se juega en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten Chilevisión, DSports y Disney+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports y Win Sports.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN, Trece, Popu TV y VS Sports.

En Venezuela transmiten DSports y Televen.

En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.

En Estados Unidos transmiten FOX, Telemundo y Peacock.