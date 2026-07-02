A qué hora juega Suiza vs Argelia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El cruce se juega en Vancouver desde las 22:00 en Perú, con transmisión por TV paga y plataformas digitales para varios mercados de América Latina

Suiza y Argelia se cruzan en un duelo de eliminación directa por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, un recinto con capacidad para 54.500 espectadores, y entregará un boleto a los octavos de final del torneo.

El seleccionado suizo llega a esta instancia tras una fase de grupos en la que sumó resultados que lo dejaron en la parte alta de su zona. En su estreno empató 1-1 con Qatar y luego firmó dos victorias: 4-1 ante Bosnia y 2-1 frente a Canadá. Del otro lado, Argelia accedió a los dieciseisavos después de un recorrido con marcadores muy distintos entre sí: cayó 0-3 con Argentina, se recuperó con un 2-1 ante Jordania y cerró con un 3-3 contra Austria.

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Con el cruce ya programado, una de las preguntas centrales para el público es el horario exacto según cada país. Para los hinchas en Perú, el partido tiene una hora local definida y, en paralelo, existen señales y plataformas que lo transmitirán en distintos mercados. También circulan listas de posibles alineaciones, con nombres que aparecen como alternativa para el once inicial, a la espera de la confirmación oficial.

A qué hora juega Suiza vs Argelia por dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Suiza 2 - Canadá 1

En Perú, el partido Suiza vs Argelia comenzará a las 22:00. El duelo está pautado para el jueves 2 de julio de 2026 y se jugará en Vancouver.

A continuación, otros horarios informados para seguir el encuentro según país:

Argentina: 20:00 Colombia: 22:00 Venezuela: 22:00 Ecuador: 23:00 Chile: 23:00 Bolivia: 23:00 Brasil: 23:00 Uruguay: 23:00 Paraguay: 23:00 Portugal: 10:00 Croacia: 01:00

En otra referencia de horarios difundida para el mismo cruce, se indicó que el inicio será a las 21:00 en el centro de México. Esa mención funciona como guía para quienes siguen el torneo desde territorio mexicano o para quienes usan ese huso horario como referencia.

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Además del horario, el contexto competitivo marca que el margen de error es reducido. La etapa de eliminación directa obliga a ambos seleccionados a sostener el nivel durante el partido, ya que no hay instancia posterior para corregir una derrota. Por eso, la planificación del seguimiento televisivo y el acceso a plataformas de streaming suelen ser parte de la preparación del público, especialmente en partidos nocturnos para Sudamérica.

Canal TV de Suiza y Argelia por dieciseisavos del Mundial 2026

Las alternativas para ver Suiza vs Argelia varían según el país y el servicio contratado. En la lista de señales y plataformas mencionadas para este partido figuran DSports y DGO, además de Paramount+ y DAZN.

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En México, se informó una opción puntual de streaming: VIX Premium (Pase Mundialista).

En Argentina y en otros países de América Latina también se indicó la disponibilidad del partido mediante DSports y la posibilidad de seguirlo online a través de DGO, el servicio digital asociado a esa señal. De esa manera, el encuentro puede verse por televisión y también en dispositivos conectados, según el plan de cada usuario y la disponibilidad en su región.

Para el caso de Paramount+, se mencionó que la plataforma incorporó señales DSports, DSports 2 y DSports+. En esa misma información se detalló que la oferta permitirá acceder a la totalidad de los partidos del Mundial 2026 para suscriptores en países como Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

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Posibles alineaciones del Suiza vs Argelia

Mundial 2026 - Suiza 4 - Bosnia Herzegovina 1

En cuanto a los equipos, estas son las formaciones probables difundidas para el partido:

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Djibril Sow; Breel Embolo.

Argelia: Oussama Benbot; Jaouen Hadjam, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Fares Chaibi; Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez; Amine Gouiri.

La lista de nombres ofrece una pista sobre las alternativas que podrían aparecer desde el inicio. En el caso suizo, el mediocampo incluye a Granit Xhaka y Remo Freuler como parte del eje, con opciones de juego por bandas y presencia en ataque. En el conjunto argelino, Riyad Mahrez figura entre los futbolistas mencionados para el frente ofensivo, junto con Amine Gouiri, mientras que la defensa se completa con una línea de cuatro y un mediocampo con Nabil Bentaleb y Fares Chaibi.

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