Dónde ver Portugal vs Croacia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentarán en uno de los cruces más equilibrados de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido está programado para hoy, jueves 2 de julio, a las 18:00 horas de Perú en el BMO Field de Toronto, Canadá. A continuación, los detalles para ver el encuentro en vivo.
Dónde ver Portugal vs Croacia por dieciseisavos del Mundial 2026
El encuentro entre Portugal y Croacia será transmitido en exclusiva por DirecTV, que cuenta con los derechos de emisión del Mundial 2026. El partido podrá seguirse tanto por la señal televisiva como a través de la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.
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En Perú, la señal abierta de América TV emitirá el partido en los canales 4 y 704 HD, además de ofrecer la transmisión en su plataforma América TVGO, disponible para diversos dispositivos.
Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, el registro de los goles, las jugadas más relevantes, declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones tras el encuentro.
Horario de Portugal vs Croacia por dieciseisavos del Mundial 2026
Este partido comenzará a las 18:00 horas de Perú; a las 00:00 horas de Portugal (del viernes 3 de julio) y 01:00 horas de Croacia (del viernes 3 de julio). Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
¿Cómo llega Portugal?
Portugal debutó en la Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, un resultado que dejó cierto sabor amargo en el equipo. En su segundo partido, consiguió una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán, mostrando una versión mucho más sólida y efectiva.
En la última jornada de la fase de grupos, el seleccionado portugués igualó 0-0 ante Colombia. En ese encuentro, el conjunto sudamericano se mostró superior en varios pasajes del juego y generó las ocasiones más claras, pero el marcador no se movió. Pese a estos resultados, el elenco ‘luso’ logró avanzar a la siguiente ronda, aunque su desempeño ante equipos de mayor nivel genera interrogantes.
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¿Cómo llega Croacia?
Croacia comenzó el torneo con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, un inicio complicado para el equipo europeo. En la segunda fecha, logró recuperarse al vencer por 1-0 a Panamá en un partido ajustado, sumando sus primeros puntos en la competencia.
En la última jornada de la fase de grupos, Croacia superó a Ghana por 2-1. Nikola Vlasic anotó el gol decisivo a los 83 minutos, asegurando la victoria en un encuentro que, de haber terminado empatado, habría dificultado la clasificación de los balcánicos a la siguiente ronda.
El último enfrentamiento entre ambos
El enfrentamiento más reciente entre Portugal y Croacia tuvo lugar el 18 de noviembre de 2024, en el marco de la UEFA Nations League. Ante 34.000 espectadores en el estadio del HNK Hajduk, en la ciudad de Split, ambos equipos igualaron 1-1. João Félix adelantó a la selección portuguesa, mientras que Josko Gvardiol selló el empate para los locales.
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Posible alineaciones
- Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. DT: Roberto Martínez.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalić
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