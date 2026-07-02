Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 2 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el territorio nacional ha registrado más de 370 movimientos sísmicos en lo que va de 2026, con epicentros localizados en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas.
Si bien los eventos recientes no provocaron daños materiales ni víctimas, la frecuencia de los temblores mantiene la alerta sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud, sobre todo en ciudades como Lima, donde existe una alta probabilidad de un terremoto superior a 8,8 en la escala de Richter, según expresó Hernando Tavera, presidente del IGP. Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres.
Monitoreo y zonas de mayor actividad sísmica
El IGP mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica en todo el país. De enero a junio de 2026, la entidad documentó 379 movimientos telúricos con diferentes intensidades. Entre los más destacados figuran un sismo de 6,1 en Ica, que dejó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. El seguimiento detallado del IGP permite identificar como zonas de mayor actividad a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, ubicadas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se encuentra en una de las regiones más activas sísmicamente del mundo por su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde confluyen la placa de Nazca y la placa Sudamericana. El proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana genera acumulación de energía, que al liberarse produce sismos de diversas magnitudes.
Esta dinámica explica la frecuencia y diversidad de los temblores en el país. Los especialistas del IGP subrayan que no existe tecnología capaz de predecir el momento, la intensidad ni el lugar de un sismo, por lo que la preparación previa es la principal herramienta de protección.
Magnitud e intensidad: conceptos clave
La magnitud y la intensidad son conceptos esenciales para entender los sismos. La magnitud mide la energía liberada en el foco del sismo y se expresa en una escala numérica, como la de Richter. En cambio, la intensidad describe los efectos y el nivel de percepción en distintos lugares, evaluados con la escala de Mercalli modificada. Un mismo sismo puede tener una magnitud única, pero diferentes intensidades según la zona y las características de las edificaciones.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones claras para minimizar riesgos y actuar correctamente ante un movimiento sísmico. Entre las principales acciones sugeridas figuran:
- Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo.
- Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente.
- Participar en los simulacros organizados por las autoridades.
- Educar a todos los miembros de la familia sobre cómo actuar.
- Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, sobre todo en zonas de autoconstrucción.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan:
- Mantener la calma.
- Proteger la cabeza con los brazos.
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas.
- Evitar el uso de ascensores.
- No saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse.
Después del movimiento sísmico:
- Revisar si hay fugas de gas y cortar la electricidad.
- Auxiliar a personas heridas.
- Mantenerse atentos ante posibles réplicas.
- Reportar daños estructurales a las autoridades.
Mochila de emergencia: contenido y cuidados
Uno de los pilares de la autoprotección es la preparación de una mochila de emergencia. Esta debe estar en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente junto a la puerta principal de la vivienda. El peso no debe superar el 25% del peso corporal de quien la transporta. Las autoridades recomiendan revisar el contenido cada seis meses para asegurarse de la vigencia de los alimentos, agua y medicamentos.
Contenido sugerido por el IGP y el INDECI:
- Agua potable para al menos tres días
- Alimentos no perecederos (latas, barras de cereal, chocolates, frutos secos)
- Linterna y radio portátil con pilas de repuesto
- Botiquín de primeros auxilios
- Documentos personales y dinero en efectivo
- Ropa de abrigo, manta ligera y calzado resistente
- Mascarillas, gel antibacterial y toallas de higiene
- Silbato o pito para alertar en caso de quedar atrapado
- Artículos para bebés, uso femenino o adultos mayores, según corresponda
- Comida y accesorios para mascotas (si corresponde)
Recomendaciones adicionales y teléfonos útiles
Las autoridades del IGP y el INDECI insisten en la importancia de mantener la mochila en un lugar visible y de fácil acceso. Además, se debe ubicar a las mascotas con collar identificatorio y designar un responsable para su evacuación segura. Los especialistas recomiendan prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Teléfonos de emergencia en Perú:
- Línea de emergencia nacional: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): 106
Importancia de los simulacros y cultura de prevención
La participación en simulacros nacionales es fundamental para fortalecer la cultura de prevención. Según el IGP, estos ejercicios permiten:
- Conocer y practicar rutas de evacuación y zonas seguras.
- Identificar posibles riesgos en viviendas y centros de trabajo.
- Coordinar acciones con familiares, vecinos y compañeros.
- Reducir el tiempo de respuesta ante un evento real.
- Corregir errores y actualizar el plan familiar de emergencia.
Diferencia entre sismo y temblor
Ambos términos refieren a movimientos de la Tierra, pero se suele llamar terremoto a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que temblor se utiliza para sismos más leves. El IGP es la entidad encargada de llevar el registro oficial de cada evento y de emitir recomendaciones inmediatas ante cada episodio, como ocurrió con los recientes movimientos en Piura, Ucayali, Apurímac y Arequipa.