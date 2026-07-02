Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 2 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú publica una imagen satelital del continente sudamericano que destaca el territorio peruano en color rojizo, fechada el 2 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el territorio nacional ha registrado más de 370 movimientos sísmicos en lo que va de 2026, con epicentros localizados en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas.

Si bien los eventos recientes no provocaron daños materiales ni víctimas, la frecuencia de los temblores mantiene la alerta sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud, sobre todo en ciudades como Lima, donde existe una alta probabilidad de un terremoto superior a 8,8 en la escala de Richter, según expresó Hernando Tavera, presidente del IGP. Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres.

Monitoreo y zonas de mayor actividad sísmica

El IGP mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica en todo el país. De enero a junio de 2026, la entidad documentó 379 movimientos telúricos con diferentes intensidades. Entre los más destacados figuran un sismo de 6,1 en Ica, que dejó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. El seguimiento detallado del IGP permite identificar como zonas de mayor actividad a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, ubicadas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.