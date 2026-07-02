Magaly Medina fulmina a Tilsa Lozano tras admitir que Yaco Eskenazi fue su ‘trampa’: “Qué vulgar. Tienes el autoestima por los suelos”

La conductora Magaly Medina reacciona a los polémicos comentarios de Tilsa Lozano en el programa de Yaco Eskenazi y 'El Loco' Wagner, calificando su vocabulario como 'vulgar'. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una conversación relajada terminó convirtiéndose en una nueva polémica para Tilsa Lozano. La exmodelo participó en el pódcast ‘Yaco y el Loco’, conducido por Yaco Eskenazi y ‘El Loco’ Wagner, donde recordó algunas anécdotas de su juventud sin imaginar que una de sus respuestas terminaría generando una fuerte reacción de Magaly Medina.

Lo que inició como una charla cargada de bromas y recuerdos dio un giro inesperado cuando ‘El Loco’ Wagner mencionó un antiguo episodio sentimental que involucraba a la exvengadora y al actual esposo de Natalie Vértiz. El comentario hizo referencia a una supuesta infidelidad ocurrida años atrás, situación que sorprendió incluso a los propios conductores.

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Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de esquivar el tema o restarle importancia, Tilsa Lozano respondió con total naturalidad, generando la inmediata reacción de quienes compartían la conversación con ella.

"Acuérdate que tú le sacaste la vuelta a... con Yaco“, comentó ‘El Loco’ Wagner. Sin dudarlo, la exmodelo respondió entre risas: "Desde chiquita ya me picaba“. La inesperada confesión tomó por sorpresa a Yaco Eskenazi, quien reaccionó inmediatamente.

"Qué chu..., cálmate“, respondió el exchico reality, visiblemente sorprendido por la sinceridad de su invitada. El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los temas comentados por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’, donde la periodista no ocultó su incomodidad por las palabras utilizadas por Tilsa Lozano.

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Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Tilsa Lozano

Durante la emisión de su espacio de espectáculos, Magaly Medina analizó el video y aseguró que las declaraciones de la exmodelo reflejan una actitud completamente opuesta a la imagen elegante que, según ella, intenta proyectar desde hace varios años.

La conductora recordó algunos episodios del pasado de Tilsa Lozano y sostuvo que la personalidad de una persona no puede modificarse simplemente por la manera en que decide mostrarse públicamente.

"No se le puede cambiar la esencia a una persona que trata de venderse que tiene clase, a una que fue amante y que se jactó de ello. Ella es vulgar por más que trate de venderse con clase; ya sabemos la clase y estilo que tiene“, expresó sin filtros.

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Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las palabras de Magaly Medina marcaron el inicio de una dura crítica hacia la conductora, a quien acusó de normalizar un episodio de infidelidad y utilizar expresiones que, desde su punto de vista, resultan ofensivas incluso para ella misma.

La periodista también resaltó que la reacción de Yaco Eskenazi y ‘El Loco’ Wagner evidenció la sorpresa que causó la confesión. Según comentó, ambos quedaron desconcertados por la forma en que Tilsa Lozano abordó el tema y por la naturalidad con la que recordó ese episodio de su pasado.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me dio vergüenza ajena”: Magaly asegura que decidió no emitir el video

A diferencia de otras ocasiones, Magaly Medina explicó que optó por no reproducir ese fragmento del pódcast durante su programa debido al contenido de las declaraciones.

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La periodista afirmó que las palabras de Tilsa Lozano le generaron incomodidad y prefirió evitar que el público escuchara nuevamente esa respuesta.

"Se asombraron de cómo ella les respondió. No voy a repetir eso como video porque me avergüenzo yo misma de escuchar eso en boca de una mujer, una mujer que se jacta de tener más clase que el resto... qué vulgar. A mí de verdad me dio vergüenza ajena y hasta creo que a los dos chicos“, sostuvo.

Para la conductora, la actitud de la exmodelo no solo sorprendió a los presentadores del pódcast, sino que también dejó una imagen negativa de ella frente al público. Además, insistió en que una figura pública debe ser cuidadosa con el tipo de mensajes que transmite, especialmente cuando se refiere a temas relacionados con relaciones sentimentales o infidelidades.

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Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que Tilsa Lozano se falta el respeto a sí misma

Lejos de terminar allí, Magaly Medina continuó con su análisis y aseguró que las palabras de Tilsa Lozano trascienden una simple broma.

Según explicó, la exmodelo terminó exponiéndose innecesariamente al recordar ese episodio con orgullo, algo que, en su opinión, afecta la percepción que el público puede tener sobre ella.

La conductora señaló que este tipo de comentarios también envían un mensaje equivocado respecto al respeto que una mujer debe tener hacia sí misma.

"Esto habla mal no solo de nuestro género femenino... mira tú cómo te tratas a ti misma, cómo te irrespetas, cómo tienes el autoestima por los suelos y te pones a un nivel que te puedo decir, que la gente saque sus conclusiones“, sentenció.

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Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que la reacción de Yaco Eskenazi evidenció la incomodidad del momento

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Magaly Medina fue la reacción espontánea de Yaco Eskenazi tras escuchar la confesión de su invitada. Para la conductora, la expresión de sorpresa del exchico reality y la intervención de ‘El Loco’ Wagner demostraron que ninguno esperaba una respuesta tan directa.

A juicio de la periodista, ese instante dejó en evidencia que incluso quienes compartían la conversación quedaron desconcertados por la naturalidad con la que Tilsa Lozano recordó aquel episodio.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Fue precisamente ese detalle el que llevó a Magaly Medina a afirmar que el momento generó “vergüenza ajena”, razón por la que decidió no reproducir íntegramente el video durante la emisión de su programa.

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En ese contexto, reiteró que las figuras públicas deben ser conscientes del impacto que pueden tener sus palabras, especialmente cuando abordan situaciones relacionadas con relaciones sentimentales o infidelidades.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestiona el mensaje que transmite la exmodelo

Durante su comentario, Magaly Medina también aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia del respeto propio y la imagen pública.

La periodista sostuvo que, independientemente del pasado de una persona, existen maneras distintas de recordar determinadas experiencias y consideró que la forma en que Tilsa Lozano habló sobre el tema no fue la más adecuada.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde su punto de vista, bromear sobre una supuesta infidelidad termina enviando un mensaje equivocado, especialmente cuando se hace frente a una audiencia masiva.

Por ello insistió en que la exmodelo debería ser más cuidadosa con las expresiones que utiliza en entrevistas o pódcast, ya que estas terminan siendo replicadas en redes sociales y medios de comunicación.

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Asimismo, reiteró que el episodio no solo afecta la imagen de Tilsa Lozano, sino que también genera un debate sobre la forma en que se normalizan ciertas conductas dentro del mundo del espectáculo.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Una nueva polémica que enfrenta a Magaly Medina y Tilsa Lozano

Las declaraciones de Tilsa Lozano vuelven a alimentar la larga historia de desencuentros que mantiene con Magaly Medina. A lo largo de los años, ambas han protagonizado diversos cruces mediáticos, en los que la periodista ha cuestionado decisiones, declaraciones y episodios personales de la exmodelo.

En esta oportunidad, el detonante fue una confesión realizada en un ambiente distendido, pero que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la farándula peruana.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mientras algunos seguidores de Tilsa Lozano defendieron que simplemente estaba recordando una anécdota del pasado con humor, otros coincidieron con Magaly Medina en que ciertas experiencias no deberían presentarse con ligereza, sobre todo cuando involucran temas de infidelidad.

Lo cierto es que la conversación en ‘Yaco y el Loco’ trascendió el formato del pódcast y volvió a colocar a Tilsa Lozano en el centro de la atención mediática. Las críticas de Magaly Medina, cargadas de calificativos como “vulgar” y de cuestionamientos sobre el respeto hacia sí misma, reavivaron una rivalidad que ha marcado varios capítulos de la televisión de espectáculos.

Por ahora, Tilsa Lozano no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios de la conductora de ATV. Sin embargo, la controversia ya ha generado un intenso debate entre los seguidores de ambas figuras, quienes continúan opinando sobre si la confesión fue simplemente una broma o una declaración que terminó jugando en contra de la imagen de la exmodelo.

Tilsa Lozano revive episodio con Yaco Eskenazi y Magaly Medina la lapida: “Esto habla mal de ti”. Captura: Magaly TV La Firme.