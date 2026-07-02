El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional.

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras una campaña sólida. El equipo ‘blanquiazul’ logró imponerse a sus rivales gracias a un esquema de juego efectivo y a una defensa ordenada, factores que lo posicionan como uno de los principales candidatos para obtener el Torneo Clausura. A continuación, se detalla su recorrido en la búsqueda de este segundo título, que le permitiría adjudicarse el campeonato nacional de manera directa.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo (19 de julio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (26 de julio / 15:30 horas / estadio Juan Maldonado)

- Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético (Local)

- Fecha 4: Sport Boys vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 5: Alianza Lima vs UTC (Local)

- Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (Local)

- Fecha 8: Juan Pablo II vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario (Local)

- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT (Local)

- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau (Local)

- Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano (Local)

- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca (Local)

Fixture completo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.

La preparación de Alianza Lima

Alianza Lima inició su preparación para el Torneo Clausura. El técnico Pablo Guede optó por extender el periodo de descanso del plantel, que regresó a los entrenamientos el lunes 19 de junio. En los primeros días, los jugadores realizaron trabajos físicos y ejercicios de acondicionamiento en el centro de entrenamiento.

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Durante esta etapa, el equipo disputó dos amistosos: venció 3-2 a Deportivo Moquegua con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti, y superó 4-3 a la Universidad San Martín con anotaciones de Piero Cari, Josué Estrada y un doblete de Geray Motta.

Alianza Lima tiene previsto un nuevo amistoso ante Melgar el sábado 4 de julio en el estadio Alejandro Villanueva. Pablo Guede continuará rotando a sus futbolistas y utilizará este encuentro para afinar detalles antes del inicio del torneo.

La preparación culminará con un duelo internacional frente a Deportivo Cali, que contará con la presencia del arquero Pedro Gallese, quien regresará a Matute después de varias temporadas.

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El partido se disputará el domingo 12 de julio a las 15:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva y representa la última prueba del equipo antes del debut en el Torneo Clausura. La venta de entradas comenzó el 30 de junio a través de la plataforma Joinnus, según informó el club en sus redes sociales.

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y cómo comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese.

Dónde ver los partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Los partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura serán transmitidos en vivo y de manera exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de emisión de todos los encuentros de la fecha.

L1 Max está disponible en los principales servicios de televisión por suscripción, entre ellos Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura en todo el territorio nacional.

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Quienes prefieren alternativas digitales podrán acceder a la señal a través de la aplicación Liga 1 Play, que ofrece transmisión en línea para dispositivos móviles y computadoras, facilitando el seguimiento del torneo fuera de la televisión tradicional.

Infobae Perú realizará una cobertura especial con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y reacciones posteriores, para mantener al público informado sobre cada jornada del campeonato.