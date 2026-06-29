Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

Miguel Araujo de Sporting Cristal habla sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima. YouTube Enfocados

Miguel Araujo se consolidó como uno de los pilares defensivos de Sporting Cristal desde su arribo a mediados del año pasado. Aunque su afinidad por Alianza Lima es conocida, la hinchada ‘celeste’ no ha dudado en reconocerle su entrega y lo ha destacado como pieza clave en la retaguardia. Sin embargo, Jefferson Farfán expresó abiertamente su deseo de ver al zaguero regresar y retirarse en el cuadro ‘blanquiazul’ en el futuro, apelando tanto a la historia como al sentimiento de pertenencia que ambos comparten.

“Nosotros (con Roberto Guizasola) también tenemos un sueño porque somos aliancistas de corazón. Nos encantaría, pero de corazón te decimos esto, que no muy lejano vuelvas al club de tus amores. Que sigas disfrutando en Cristal, pero sí nos encantaría que vuelvas a Alianza en algún momento. No te decimos en el próximo año ni en tres años; el día que tú quieras, porque yo creo que Alianza es tu casa”, manifestó en primera instancia en su programa Enfocados.

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El ‘Ministro’, por su parte, agradeció la propuesta y dejó en claro que, aunque su afecto por el elenco ‘íntimo’ es genuino, hoy mantiene un compromiso profundo con los ‘rimenses’. “Lo que pasa que ahorita el tema del respeto, de darle algo también al club es importante. Yo me sentiría mal el día que yo me vaya y me retire y no consiga nada con Cristal. Como persona, como profesional, no darle algo al club, cosa que es de conjuntos y quisiera irme dándole algo. No solamente un esfuerzo”, subrayó.

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta.

Miguel Araujo sobre hinchaje por Alianza Lima y opción de retirarse en Matute

El propio Miguel Araujo no escondió su preferencia por Alianza Lima cuando se trata de hablar con el corazón. “¿Alianza o Cristal?: ¿Con el corazón? Alianza”, reconoció ante la pregunta de Jefferson Farfán.

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A la consulta sobre la posibilidad de ponerle punto final a su carrera en Matute, el jugador de 31 años respondió con sinceridad: “Sería lindo. Uno como hincha de niño sueña eso. Pero hoy en día no lo he pensado, no lo he puesto sobre la mesa porque también le merezco respeto al club donde estoy. Creo que Cristal merece un respeto. Lo doy cada partido en el que juego y me siento también feliz porque es una hinchada linda, es un grupo muy tranquilo, humilde donde he llegado”.

El defensor valoró la calidad humana que encontró en Sporting Cristal, destacando el recibimiento de los capitanes y el ambiente familiar que se respira en el entorno del club, desde utileros hasta el personal de cocina y limpieza. “Tengo un grupo también de familia que es el entorno, los utileros, los de cocina, los de limpieza; todo eso que siento el cariño. Aparte de los hinchas, que cada fin de semana van aunque estemos mal, están ahí apoyando y todo porque son hinchas del escudo, no son hinchas de los jugadores; pero yo trato de ganarme el cariño y merecen respeto nada más”, precisó.

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Miguel Araujo llegó a portar la cinta de capitán en Alianza Lima en 2018. - créditos: Difusión

Miguel Araujo sobre retirarse en Sporting Cristal

En cuanto a la posibilidad de culminar su trayectoria en Sporting Cristal, Miguel Araujo no la descarta y resalta las virtudes de la institución. “¿Retirarse en Cristal? Sí, también. Porque es un club lindo. Quitando los grandes de Perú, no encuentras otro club así, con todas las instalaciones, con toda la gente preparada que tiene”.

El seleccionado peruano remarcó que el club ofrece condiciones ideales para el futbolista profesional, algo que no siempre encuentra en otras instituciones. “Vas a otros lados y encuentras, sin hablar mal de otros clubes, tu cooler para meterte al hielo o tu inflable, todo eso que es respetable; pero vas al club y tienes todo. Yo siento que hasta te engríen mucho”, explicó.

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Araujo Blanco considera que la exigencia va de la mano con el respaldo que brinda el club. “¿Trato que merece el jugador de exigirle y darle lo que se merece? Sí, es verdad”, afirmó.