Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “Lo lanzo a los perros para que lo destrocen”

Magaly Medina afirmó que Alejandra Baigorria ya perdonó a Said Palao, pero criticó que intentara desacreditar a la prensa en lugar de permitir que su esposo respondiera por las imágenes que originaron la controversia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que la empresaria enfrentara las preguntas de la prensa durante la presentación de su nuevo emprendimiento y defendiera públicamente a Said Palao tras el escándalo del yate en Argentina, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ volvió a pronunciarse y dejó en claro que jamás actuaría de la misma manera si atravesara una situación similar.

Durante la emisión de su programa, Magaly cuestionó que Alejandra reaccionara con molestia cuando los periodistas le consultaron sobre la confianza en su matrimonio, luego de las imágenes protagonizadas por su esposo en una despedida de soltero. Para la periodista, la empresaria fue quien decidió exponer públicamente la crisis sentimental al aparecer llorando frente a las cámaras y anunciar que necesitaba tiempo para pensar sobre el futuro de su relación.

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Precisamente por ello, sostuvo que era completamente natural que la prensa quisiera conocer si finalmente decidió perdonar a el exchico reality y cómo afrontaban esta nueva etapa como pareja.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo no voy a hacer lo de Alejandra”

Uno de los momentos más contundentes de la intervención de Magaly Medina llegó cuando respondió directamente a las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien aseguró que todas las parejas atraviesan problemas y que muchas personas critican pese a haber pasado por situaciones similares.

La conductora dejó en claro que no comparte esa forma de pensar y marcó distancia con la empresaria. “En mi caso, yo soy moralista porque me da la gana hacerlo, porque así es como pienso, así es como me quiero, así es como me valoro. El día que algo así me pase ya todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer. No voy a hacer lo de Alejandra.”

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Con estas palabras, la periodista dejó clara su postura frente a una eventual infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano y aseguró que nunca justificaría un comportamiento que considere una falta de respeto dentro de una relación.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

La tajante respuesta de Magaly sobre los ‘cachos’

Durante su comentario, Magaly Medina fue todavía más enfática al explicar que no aceptaría una traición de esa naturaleza y que quien decidiera actuar de esa manera tendría que asumir las consecuencias.

La conductora respondió directamente a las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien pidió respeto para las decisiones tomadas dentro de su matrimonio.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí no me pongas en tu bolsa. Aquellos que dicen que se sientan a criticar y que tienen esposos... A mí ponme los cachos y ya sabes por dónde diablos sales.”

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Con esa frase, la periodista dejó claro que no todas las personas reaccionan igual frente a una crisis sentimental y rechazó que la empresaria generalizara al afirmar que la mayoría de parejas enfrentan problemas similares. Además, insistió en que una infidelidad representa una falta de respeto que no estaría dispuesta a tolerar. “No me faltes el respeto, sobre todo porque soy una persona tan mediática como lo es Alejandra Baigorria.”

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la reacción de Alejandra frente a la prensa

Otro de los aspectos que criticó la conductora fue la actitud que tuvo Alejandra Baigorria durante la conferencia de prensa, donde respondió con evidente incomodidad cuando una reportera le preguntó cómo había logrado reconstruir la confianza con Said Palao.

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Para Magaly Medina, la empresaria olvidó que fue ella misma quien hizo pública la crisis matrimonial al aparecer llorando y pedir tiempo para decidir qué haría con su relación. Por ello, consideró lógico que los medios volvieran a tocar el tema. “Tú misma pusiste y expusiste todo eso. Entonces ahora la gente se pregunta: ‘Oye, volviste, ¿no? O sea que lo perdonaste’.”

La periodista sostuvo que, si Alejandra Baigorria tomó la decisión de continuar con su matrimonio, lo más coherente habría sido reconocerlo abiertamente en lugar de confrontar a quienes hacían preguntas relacionadas con el tema.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si lo perdonaste, asúmelo con valentía”

Para Magaly Medina, el problema nunca fue que la empresaria decidiera darle una nueva oportunidad a Said Palao, sino la forma en que intentó justificar la situación y enfrentar a la prensa. En ese sentido, explicó cuál habría sido, desde su punto de vista, la mejor manera de responder.

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“Si lo perdonaste, asúmelo. Di: ‘Sí, lo amo demasiado, me pidió perdón y decidí darle otra oportunidad para reconstruir la confianza’. Esa era la respuesta.” La conductora insistió en que reconocer una decisión personal resulta más transparente que responder con evasivas o cuestionar el trabajo periodístico. Asimismo, recordó que la confianza dentro de una relación necesita tiempo para recuperarse y que negarlo no cambia lo ocurrido.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

La responsabilidad de Said Palao, según Magaly Medina

Durante su reflexión, Magaly Medina volvió a responsabilizar a Said Palao por toda la controversia generada en torno a la pareja. La periodista sostuvo que, al casarse con una figura tan mediática como Alejandra Baigorria, el exchico reality debía ser el primero en proteger la imagen de su esposa.

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“Quien no debería hacer nada para hacerte caer es la persona con la que tú te casaste. Esa es la persona que más debería sostenerte, que más debería cuidarte, que más debería protegerte.” Según explicó, el verdadero problema no radica únicamente en las imágenes difundidas desde Argentina, sino en la exposición pública a la que quedó sometida la empresaria a raíz de las decisiones tomadas por su esposo.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly lanza una advertencia sobre el futuro de la relación

En la parte final de su comentario, la conductora sorprendió al lanzar una reflexión sobre el futuro del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque expresó su deseo de que la relación funcione, también dejó entrever que el tiempo será el encargado de demostrar si la confianza realmente pudo reconstruirse.

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“Ahora este, con su cara de tonto, que está calladito escuchando todo lo que tú hablas, quién sabe qué hará más adelante. No queremos tener boca salada, pero quién sabe qué hará más adelante.”

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, Magaly Medina expresó un deseo dirigido a la empresaria. “Ojalá algún día no tenga él que volverte a hacer llorar. Ojalá.”

Con esa reflexión cerró uno de los comentarios más duros dirigidos a Alejandra Baigorria desde que decidió retomar públicamente su relación con Said Palao. Para la periodista, la reconciliación es una decisión estrictamente personal, pero considera que, cuando una figura pública expone su vida privada y luego convoca a la prensa, debe estar preparada para responder las preguntas que inevitablemente surgirán sobre los episodios que marcaron su historia reciente. Asimismo, insistió en que la mayor responsabilidad dentro de esta controversia recae en Said Palao, a quien señaló como la persona que debió proteger la imagen de su esposa y evitar que enfrentara nuevamente el escrutinio público.

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Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “A mí no me pongas en tu bolsa”. Captura: Magaly TV La Firme.