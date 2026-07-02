La banda presidencial de Keiko Fujimori: los detalles de la prenda con la que juramentará la próxima jefa de Estado

Keiko Fujimori queda a la espera de la proclamación oficial del JNE tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100% en la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un taller del Callao, el bordador César Grados trabaja en la confección de la banda presidencial destinada a Keiko Fujimori, quien se prepara para asumir como presidenta electa del Perú. Según un reporte de América Noticias, la prenda presenta un avance del 75% y requiere adaptaciones especiales en los hombros, ya que será utilizada por primera vez por una mujer en la historia republicana reciente del país.

El encargo introduce un nuevo desafío técnico, debido a las diferencias en la estructura corporal respecto a los presidentes anteriores. Grados, especialista en bordados ceremoniales, indicó que el proceso para diseñar la banda incluyó consideraciones inéditas para asegurar el ajuste adecuado sobre el atuendo que empleará la mandataria electa durante la ceremonia de juramentación.

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Un reportaje televisivo documenta el proceso inicial de confección de la banda presidencial destinada para Keiko Fujimori, prevista para uso el 28 de julio. Las imágenes muestran a dos artesanos trabajando detalladamente en la prenda, utilizando telas rojas y blancas, y técnicas de bordado. También se incluye una toma de archivo que presenta a una mujer con una banda similar. El video inicia con una breve cobertura de un programa de inducción para diputados y senadores.

El significado histórico de la prenda

Keiko Fujimori se convertirá en la primera mujer en portar la banda presidencial del Perú, lo que representa un momento simbólico para la política nacional. El acto de entrega y uso de la banda forma parte de la ceremonia de transmisión de mando, en la que el nuevo jefe de Estado asume formalmente el cargo ante el Congreso y la ciudadanía.

El bordador César Grados explicó a América Noticias que la pieza mantiene los símbolos tradicionales, pero se incorporan ajustes que responden a la fisonomía de la presidenta electa. “Se han hecho pruebas y modificaciones en la caída del tejido para que luzca correcta y cómoda al ser usada por una mujer”, detalló Grados en declaraciones recogidas por el medio televisivo.

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Keiko Fujimori saluda con la mano levantada en el Congreso de Perú, usando una banda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles técnicos y proceso de confección

La banda presidencial está confeccionada con tela de alta calidad y bordados en hilos dorados, siguiendo los lineamientos históricos establecidos para la máxima investidura política del país. El proceso exige precisión en el manejo de materiales y la incorporación de los colores patrios, así como del escudo nacional bordado en el centro de la pieza.

De acuerdo con lo informado, el avance alcanzó ya el 75% del total del trabajo previsto, y se estima que las pruebas finales se realizarán en los próximos días. El taller de Grados se encuentra en el Callao, una ubicación con tradición en la elaboración de vestimenta ceremonial para autoridades nacionales.

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Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales en Perú. (FOTO: Hondudiario)

La posibilidad de restaurar símbolos históricos

Una de las novedades en esta edición de la banda presidencial reside en la opción de restaurar alguno de los antiguos distintivos que utilizó Alberto Fujimori, expresidente del Perú y padre de la mandataria electa. El propio Grados confirmó la existencia de conversaciones sobre la posibilidad de adaptar o restaurar alguna de estas insignias, lo que podría aportar un elemento adicional de carga simbólica a la ceremonia.

El bordador señaló que la decisión final sobre el uso de estas piezas históricas corresponde al equipo de protocolo de la presidenta electa. “Estamos evaluando la factibilidad de restaurar los detalles originales, siempre respetando la solemnidad del acto y la normativa vigente”, sostuvo Grados en diálogo con América Noticias.

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Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los bordadores en las ceremonias oficiales

La labor de los bordadores en la preparación de ceremonias presidenciales suele pasar desapercibida, aunque resulta fundamental para el desarrollo de los actos oficiales. En el caso de César Grados, su experiencia incluye la confección de prendas protocolares para autoridades de distintas ramas del Estado, lo que le otorga un conocimiento específico sobre las exigencias formales y simbólicas de cada encargo.

El taller en el Callao se ha convertido en punto de referencia para la producción de elementos usados en eventos de alto nivel, como las bandas y medallas que se entregan en los actos de transmisión de mando y otras ceremonias institucionales.

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Keiko Fujimori sonríe mientras participa en una entrevista, sentada en un sofá y con un micrófono frente a ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradición, protocolo y simbolismo

La banda presidencial es el símbolo máximo de la autoridad ejecutiva en el Perú y, de acuerdo con la legislación vigente, debe incluir los colores nacionales y el escudo oficial. Su confección sigue un protocolo riguroso, que busca resguardar la tradición y el respeto institucional.

La próxima ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori marcará un antes y un después en la representación visual del poder político en el país, al incorporar elementos inéditos en la indumentaria presidencial. El trabajo de César Grados contribuye a preservar la continuidad de los símbolos nacionales, al tiempo que introduce innovaciones dictadas por el contexto histórico actual.

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Expectativa ante la presentación final

El equipo de la presidenta electa y el propio bordador han evitado revelar detalles completos sobre el diseño final, con el propósito de mantener la expectativa hasta el día de la juramentación. Entre los elementos que se mantienen en reserva figuran los posibles distintivos restaurados y los ajustes finales en la prenda.

La presentación pública de la banda presidencial suele constituir uno de los momentos más observados de la transición de mando, ya que concentra tanto el simbolismo de la autoridad como las expectativas ciudadanas sobre el inicio de una nueva gestión.

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Próximos pasos en el proceso

La etapa final del proceso de confección incluye pruebas de vestimenta, ajustes en la caída de la banda y la validación de los detalles bordados. César Grados aseguró que todo estará listo para la fecha prevista de la ceremonia, garantizando que la prenda cumpla tanto con los requisitos técnicos como con los valores simbólicos asociados a la investidura presidencial.

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De acuerdo con el reporte de América Noticias, el taller del Callao permanecerá en actividad hasta completar el encargo, que será entregado al equipo de protocolo de la presidenta electa en los días previos a la juramentación.