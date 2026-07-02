Conoce dónde comprar la tarjeta interoperable de la línea 2 del Metro de Lima: ¿Cuánto cuesta y cómo activarla?

La tarjeta tiene un costo de S/7.50 y puede adquirirse en las cinco estaciones habilitadas de la Etapa 1A (Créditos: América Noticias).

La Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) será obligatoria para ingresar al servicio de la Línea 2 del Metro de Lima desde el miércoles 8 de julio, informaron la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el concesionario Metro de Lima Línea 2. La medida busca ordenar el acceso al primer metro subterráneo del Perú y unificar el sistema de pago en el transporte público.

Las personas interesadas podrán adquirir la TIT durante el horario de atención, de 6 a. m. a 11 p. m. La comunicación oficial precisó que, a partir de la fecha indicada, el ingreso a las estaciones requerirá contar con esta tarjeta.

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Erick Reyes, vocero de la ATU, afirmó a las cámaras de América Televisión que la tarjeta, que será el requisito para ingresar a las estaciones, cuesta S/7.50 y puede adquirirse en las cinco estaciones habilitadas en la Etapa 1A: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Emilio Valdiviezán y Mercado Santa Anita. La venta se realiza en esos puntos, donde se atiende a los usuarios.

La tarjeta también podrá utilizarse en la Línea 1, el Metropolitano y los corredores complementarios como parte de un sistema de pago unificado - Créditos: ATU.

El portavoz indicó que, por ahora, no existe una fecha definida para el cobro de pasajes, por lo que el servicio continuará siendo gratuito. En el mismo bloque informativo se mencionó que la TIT también podrá utilizarse en la Línea 1, el Metropolitano y los corredores complementarios, con el objetivo de avanzar hacia un esquema interoperable.

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Reyes informó que la ATU mantiene un trabajo avanzado con la Alianza de Empresas Privadas de Transporte Urbano Sostenible (AEMUS) para ampliar el uso de la tarjeta en rutas de transporte convencional, entre ellas el Rápido, el Chino, el Urbanito y el Aerodirecto.

La Línea 2 opera actualmente con cinco de sus 27 estaciones. Reyes sostuvo que la implementación completa debería concretarse “en no menos de dos años” y añadió que Ositrán, en coordinación con el MTC y el concesionario, evalúa la fecha en la que podrían entrar en operación nuevas estaciones.

La Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) será obligatoria para ingresar a la Línea 2 del Metro de Lima desde el 8 de julio - Créditos: ATU.

De la misma forma, el personal de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad que tengan el carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) podrán obtener la tarjeta y/o renovar su vigencia de forma gratuita en las boleterías.

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Una vez concluida, la Línea 2 conectará de forma directa a 10 distritos y de manera indirecta a otros tres. Con el trazo completo, el recorrido de 27 kilómetros entre la estación Municipalidad de Ate y la estación Puerto del Callao podrá realizarse en 45 minutos, frente a las 2 horas y 30 minutosque demanda actualmente en transporte público convencional.

¿Cómo funcionará la validación en las estaciones?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que la tarjeta deberá validarse tanto al ingresar como al salir, mediante las puertas de control de acceso de la estación, y aclaró que ese proceso no supondrá el cobro del pasaje.

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La entidad indicó, además, que no será necesario recargar la tarjeta para realizar esa validación. La TIT contará con diseños diferenciados según el tipo de usuario: público general, estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad.

El documento también incorpora un sistema de seguridad con claves cifradas para prevenir fraudes, así como una memoria interna que registra información sobre validaciones, recargas y el perfil del titular.