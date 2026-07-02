Héctor Cúper tomó drástica decisión sobre el plantel de Universitario tras la salida de José Carabalí: “Quiere despejar dudas”

El técnico argentino se pronunció sobre los movimientos en el plantel y adoptó una firme postura. (Video: Desmarcados)

La situación de Universitario de Deportes atraviesa días complejos tras las dos semanas de trabajo realizadas en Campo Mar, donde Héctor Cúper ha dejado ver su descontento. La falta de fichajes solicitados por el entrenador y la presencia de jugadores que aún no han abandonado el club han condicionado los preparativos de cara al inicio del Torneo Clausura 2026, previsto para la segunda quincena de julio.

El trabajo de pretemporada, planteado como una oportunidad para mejorar la parte física, ajustar detalles tácticos y consolidar el plantel, se ha visto empañado por la falta de definiciones en la conformación del equipo. El técnico argentino, conocido por su exigencia y rigor, enfrenta el desafío de estructurar un once competitivo mientras la dirigencia no concreta las incorporaciones solicitadas ni libera a los futbolistas que ya no forman parte de sus planes.

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El periodista deportivo Óscar Paz reveló en el programa de YouTube, Desmarcados, que el DT tomó una postura drástica respecto a los fichajes. “Tengo entendido que a partir del próximo lunes ya van a haber novedades con respecto a los fichajes”, anticipó, además de explicar que el entrenador pidió “un poquito de tiempo para despejar dudas”. Cúper busca observar a sus dirigidos en acción antes de autorizar los refuerzos, lo que ha retrasado la llegada de nuevos nombres, aunque varios de ellos ya están “en carpeta” y listos para que se activen las negociaciones.

Héctor Cúper tomó drástica decisión sobre el plantel de Universitario tras la salida de José Carabalí.

La decisión de Héctor Cúper ha generado inquietud, ya que quedan apenas 15 días para el regreso de la Liga 1. De acuerdo con Óscar Paz, “es un poco tarde, estamos a 15 días del arranque del torneo, pero parte de este ‘retraso’ que tiene la ‘U’ en cuanto a las contrataciones es porque el DT ha pedido un poquito de tiempo”. Cúper pretende ser quien defina, en última instancia, los jugadores que arribarán al club.

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La postura de Cúper también responde a la necesidad de clarificar el panorama con los jugadores que aún permanecen en la institución como Miguel Silveira, pese a que su salida ya estaba prevista. Esta indefinición, sumada a la ausencia de los refuerzos requeridos, ha obligado al veterano estratega a replantear su método de trabajo, apostando por una observación directa de los futbolistas disponibles antes de dar el visto bueno a nuevas contrataciones.

El técnico argentino ha solicitado un '6' aunque la directiva de la 'U' tiene que invertir para reforzar el plantel. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Posible motivo del cambio de postura de Héctor Cúper sobre el plantel de Universitario

La decisión de frenar los fichajes en Universitario podría estar vinculada a movimientos recientes dentro del equipo. Óscar Paz se preguntó si “esto se debe a la salida de José Carabalí”, subrayando que existen posiciones en las que “no necesitas evaluar mucho”. La salida confirmada de Jesús Castillo también fue señalada por el periodista como un factor que podría haber influido en la cautela del entrenador.

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El análisis se amplía con los aportes del periodista Mauricio Loret de Mola, quien explicó que Héctor Cúper “dio nombres, sobre todo en la posición de volante central, pero no llegaron”. Loret de Mola sugirió que la negociación frustrada por Matheus Uribe, a quien tenían en lo alto de la lista de prioridades, pudo enfriar otras alternativas, a pesar de que el técnico ya había sugerido nuevos refuerzos para ese puesto como el de Esteban Rolón.

Este escenario deja entrever que la postura de Cúper responde tanto a necesidades tácticas no cubiertas como a la dificultad para cerrar operaciones clave en el mercado. La espera hasta el lunes 6 de julio se convierte así en una cuenta regresiva crucial para definir el futuro inmediato del plantel.

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