Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por enfrentar a reportera y defender a Said Palao: “No es tu hijo, es tu marido”

Magaly Medina afirmó que Alejandra Baigorria ya perdonó a Said Palao, pero criticó que intentara desacreditar a la prensa en lugar de permitir que su esposo respondiera por las imágenes que originaron la controversia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La presentación del nuevo emprendimiento de Alejandra Baigorria, denominado ‘Agarra tu Gringa’, terminó mal luego de que la empresaria protagonizara un incómodo intercambio con una reportera que le consultó por la crisis que atravesó recientemente con Said Palao.

Lo que inicialmente buscaba ser el lanzamiento de su marca acabó desviándose hacia preguntas sobre su matrimonio, una situación que fue ampliamente comentada por Magaly Medina durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora de ATV sostuvo que la propia Alejandra generó expectativa al aparecer públicamente junto a Said, a quien incluso presentó durante el evento empresarial.

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Para Medina, la presencia del integrante de ‘Esto es guerra’ era una señal evidente de que la empresaria había decidido dejar atrás la polémica generada por el viaje del exchico reality a una despedida de soltero en Argentina, donde fue captado compartiendo con otras mujeres en un yate.

“Hoy día invitó a toda la prensa a la presentación de un emprendimiento nuevo que está haciendo, que se llama ‘Agarra tu Gringa’. Si ella solamente decía que iba a hablar de su marca, a los periodistas nos iba a interesar dos cominos ir a su conferencia. Entonces llevó a su gerente, que es Said", comentó la conductora.

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Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que Alejandra ya perdonó a Said Palao

Para Magaly Medina, la sola presencia de Said Palao durante el lanzamiento fue interpretada como una confirmación pública de que la empresaria decidió continuar con su matrimonio pese a toda la controversia ocurrida semanas atrás.

La periodista sostuvo que la imagen de ambos juntos envía un mensaje claro y que, por ello, era natural que los medios formularan preguntas relacionadas con la reconstrucción de la confianza dentro de la pareja. Según explicó, no existe contradicción entre asistir a cubrir un evento empresarial y consultar sobre un tema que previamente fue expuesto por los propios protagonistas.

“Ella ya perdonó, ella ya hizo borrón y cuenta nueva. Se olvidó del yate, se olvidó de las chicas, se olvidó de los tragos, se olvidó que se fue varios días”, expresó con ironía. Sin embargo, el punto que más llamó la atención de la conductora no fue la reconciliación, sino la forma en que Alejandra Baigorria reaccionó cuando una periodista le preguntó cómo había logrado reconstruir la confianza tras la polémica.

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Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecieron juntos en la Línea 1 del Metro de Lima y confirmaron su reconciliación con un beso ante la prensa.

El incómodo cruce con una reportera durante la conferencia

Durante la conferencia de prensa, una periodista preguntó directamente: “¿Cómo se vuelve a construir la confianza?” La consulta hacía referencia al episodio protagonizado por Said Palao durante el viaje a Argentina. Sin embargo, lejos de responder de manera directa, Alejandra Baigorria optó por cuestionar la formulación de la pregunta.

“Yo soy un blanco de críticas y lo tengo claro, lo asumo, lo respeto. ¿Cómo se vuelve a construir la confianza? ¿Pero qué viste tú en la imagen? Disculpa”, respondió. Mientras Said Palao intentó intervenir diciendo: “Igual, mire, ahorita...”

Alejandra inmediatamente lo interrumpió. “Déjame, déjame, déjame”, dijo delante de los periodistas. La escena no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien incluso ironizó señalando que parecía que la empresaria ejercía el rol de defensora de su esposo. En el informe emitido por el programa se escuchó una narración con tono crítico.

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“Silencio, que estamos hablando con la dueña del circo, no con los gerentes. Aunque Alejandra Baigorria, más que la esposa de Said, parece la abogada defendiendo a su mariachi”, se escucha decir en el informe de Magaly.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

“No tienes que pechar a una reportera que hace su trabajo”

Uno de los principales cuestionamientos de Magaly Medina estuvo dirigido a la actitud confrontacional que, según afirmó, mostró Alejandra Baigorria frente a la periodista. Para la conductora, formular preguntas sobre un tema de interés público era completamente válido, sobre todo porque la propia empresaria decidió compartir nuevamente escenario con Said Palao.

Durante el intercambio, Baigorria insistió en que existían afirmaciones sin pruebas. “¿Y dónde están las otras imágenes? Enséñamelas. Pero no calumnies. Si vas a hablar, habla con pruebas.” La reportera respondió que únicamente hacía referencia a las imágenes ya conocidas públicamente.

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Pese a ello, Magaly Medina consideró que la empresaria desvió innecesariamente la conversación y terminó enfrentándose con quien únicamente cumplía con su labor informativa. “Si tú has perdonado, haces lo que te da la gana. Pero con esa misma entereza sales al frente y dices: ‘Sí, lo perdoné’. No tienes que pechar a la reportera que solamente está haciendo su trabajo”, sostuvo la conductora.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que Alejandra defendiera a Said en todo momento

Otro de los aspectos que más llamó la atención de Magaly Medina fue la actitud de Alejandra Baigorria al asumir prácticamente toda la defensa de Said Palao, mientras él permanecía en un segundo plano durante gran parte de la conferencia. La conductora consideró que el exchico reality lucía incómodo frente a las preguntas y que, cada vez que intentaba responder, era interrumpido por su esposa.

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En un momento de la conferencia, Said Palao buscó poner fin a las consultas relacionadas con la polémica. “La entrevista no es para estar aclarando ni para tener ese tipo de comentarios malintencionados, porque acá estamos lanzando una empresa”, expresó.

Sin embargo, nuevamente fue Alejandra Baigorria quien tomó la palabra. “No, tranquilo, yo no tengo problema porque...”, dijo antes de continuar respondiendo las preguntas. Para Magaly Medina, la escena evidenció que la empresaria asumió el papel de portavoz de su esposo, cuando, según su opinión, era él quien debía explicar públicamente lo sucedido.

Durante el informe emitido por el programa, incluso se ironizó con la actitud del integrante de ‘Esto es guerra’. “Si tendrías la conciencia limpia, te cerrabas hasta Fiscalía como un hombre decente. Pero al verte atrapado, Said hizo lo que cualquier macho haría: tirarse al piso y servir de felpudo hasta encontrar el perdón”, narró el informe.

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Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

Las palabras de Said sobre su matrimonio volvieron a salir a la luz

El programa también recordó las declaraciones que Said Palao ofreció semanas atrás cuando pidió perdón públicamente a Alejandra Baigorria, en medio de la controversia generada por el viaje a Argentina. En aquella oportunidad, el exchico reality manifestó:

“Así como vieron esas imágenes públicas, también tener mi perdón público. Solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio. De mi parte intentaré remediar todo lo que he hecho.”

Para Magaly Medina, ese pedido de disculpas demostraba que existía un problema dentro de la relación y, por lo tanto, resultaba natural que la prensa quisiera conocer cómo habían logrado superar ese episodio. La periodista cuestionó que ahora se intentara minimizar lo ocurrido cuando anteriormente ambos habían expuesto públicamente la crisis.

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Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra asegura que nadie puede decirle cómo vivir su matrimonio

Frente a las críticas, Alejandra Baigorria defendió su decisión de continuar con Said Palao y aseguró que ninguna relación es perfecta. Durante la conferencia sostuvo que todas las parejas atraviesan dificultades y que corresponde únicamente a los involucrados decidir si continúan juntos.

“Sería increíble pensar que todos somos perfectos y que todas las parejas son perfectas, incluyendo a las personas que tiran la piedra y esconden la mano. También han tenido problemas con sus parejas y han perdonado también y son felices a su manera. Eso lo tienen que respetar.”

La empresaria continuó explicando que no permitirá que terceros decidan sobre su vida sentimental. “Nadie tiene por qué decirme qué es lo que yo hago o no hago de mi vida. Acá nadie es perfecto. ¿Me van a decir que existe un matrimonio perfecto? La diferencia acá es que soy yo.”

Asimismo, señaló que muchas personas critican sin reconocer que también atraviesan conflictos similares en sus propias relaciones. “Todas las personas, incluyendo las que se sientan a criticar, también pasan por eso y cosas peores.”

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly: “No es tu hijo, es tu marido”

Luego de escuchar esas declaraciones, Magaly Medina endureció aún más su comentario y aseguró que le sorprendía la manera en que Alejandra Baigorria protegía constantemente a Said Palao. La conductora sostuvo que la empresaria actuaba como si estuviera defendiendo a un hijo y no a un hombre adulto responsable de sus propios actos.

“Qué ardorosa manera de defender a Said tiene Alejandra. Es como si le tocaran a un hijo. Ella lo defiende como mamá leona. No es tu hijo, Alejandra, es solo tu marido.” Incluso añadió una reflexión sobre las relaciones de pareja.

“Los maridos, cuando se portan mal, son desechables como pañuelos desechables. En algún momento hay que tirarlos al tacho si no sirven para comportarse bien.”

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

“Te falta amor propio”, dice Magaly

La periodista también cuestionó que una mujer con el perfil de Alejandra Baigorria, a quien describió como trabajadora y exitosa, decidiera asumir públicamente toda la defensa de su esposo. Según explicó, el principal problema no era que hubiera decidido perdonarlo, sino la forma en que justificaba lo sucedido y enfrentaba a quienes preguntaban por el tema.

“Eso es lo que le criticamos: la falta de amor propio y de dignidad. Ella es una mujer tan guerrera, tan emprendedora, que sale adelante sola. Sin embargo, termina defendiendo a ese hombre.”

Para Magaly Medina, era Said Palao quien debía proteger la imagen de su esposa y evitar situaciones que terminaran exponiéndola al escrutinio público. “¿Quién tenía que cuidar la reputación de su mujer famosa? Él. Ella es la que trabaja, la que emprende, la que gana más. Mínimo algo de consideración y respeto.”

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

La ‘Urraca’ asegura que Said expuso a Alejandra al ridículo

La conductora fue más allá y sostuvo que el verdadero responsable de toda la controversia fue Said Palao, por haber aceptado asistir a una despedida de soltero en las circunstancias en que ocurrió. Desde su perspectiva, el exchico reality debió rechazar la invitación pensando en las consecuencias que podría tener para su matrimonio.

“Debió decirles a sus amigos: ‘Lo siento, yo no puedo ir porque respeto a mi mujer’. Pero no. La expusiste al ridículo y ahora ella sale a defenderte.” Magaly aseguró que, de haber vivido una situación similar, jamás habría salido públicamente a justificar el comportamiento de su pareja.

“A mí un hombre me hace lo que te hizo Said y no vive para contarlo. Yo no voy a venir a defender lo indefendible.” Incluso agregó que habría permitido que fuera él quien respondiera por sus actos. “Debiste dejarlo ahí solito parado para que se defendiera solo y explicara por qué hizo lo que hizo.”

Magaly cuestiona que Alejandra negara la pérdida de confianza

Otro punto que llamó la atención de la periodista fue la respuesta de Alejandra Baigorria cuando aseguró que la confianza nunca se rompió. Durante la conferencia, la empresaria afirmó: “Yo sabía que estaba en un yate... ¿Pero él qué hizo cuando le tocaron la espalda?... Mi confianza nunca se destruyó.”

Para Magaly Medina, esa afirmación resultaba contradictoria con la reacción que Alejandra tuvo semanas atrás, cuando pidió tiempo para pensar sobre el futuro de su matrimonio. La conductora recordó que, tras conocerse las imágenes desde Argentina, la empresaria decidió alejarse temporalmente de Said Palao, por lo que considera evidente que la confianza sí se vio afectada.

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.

El llamado final de Magaly Medina

En la parte final de su comentario, Magaly Medina insistió en que el error de Alejandra Baigorria no fue perdonar a su esposo, sino enfrentar a la prensa y negar que existiera una crisis. La periodista sostuvo que la empresaria habría recibido una mejor respuesta del público si simplemente reconocía su decisión y explicaba que apostó por reconstruir su matrimonio.

“Si lo perdonaste, asúmelo. Di: ‘Sí, lo amo demasiado, me pidió perdón y decidí darle otra oportunidad’. Esa era la respuesta.” También rechazó que calificara de “calumniosa” a la reportera que formuló las preguntas. “Está haciendo su trabajo. Hay periodistas valientes que preguntan sin miedo y eso es parte de esta profesión.”

Finalmente, la conductora dejó una reflexión dirigida a Alejandra Baigorria, asegurando que la fama también implica afrontar momentos incómodos.

“Tú quieres que tu marca sea un éxito y que todos hablen de tus emprendimientos, pero cuando eres una figura pública, la carne sale con hueso. Quien más debía cuidarte era la persona con la que te casaste. Él era quien debía protegerte para que nunca terminaras expuesta a una situación como esta.”

Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria tras conferencia con Said Palao: "Te falta amor propio". Captura: Magaly TV La Firme.