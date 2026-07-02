Choferes de Translima siguen en la mira de los extorsionadores: les exigen pagos adicionales por gratificación

La empresa de transporte público Translima continúa enfrentando un escenario de amenazas por parte de bandas criminales que operan en la ciudad de Lima. Según informó Latina Noticias, los extorsionadores han elevado sus exigencias y ahora reclaman pagos adicionales durante los meses de julio y diciembre, bajo el concepto de gratificación.

Los operadores de transporte público en Lima han reportado cobros incrementados y amenazas constantes, en un contexto donde la inseguridad y el miedo han hecho que varios abandonen el trabajo| Andina

Nuevas modalidades de extorsión y control criminal

De acuerdo con testimonios, los delincuentes no se conforman con el pago diario de cupos que cada conductor debe entregar, sino que han impuesto montos especiales en fechas clave. El año pasado, los conductores de Translima entregaron hasta 250 soles por vehículo en diciembre como “gratificación”, y 50 soles en julio. Este año, los extorsionadores han anunciado, a través de mensajes en grupos de chat, que incrementarán el cobro hasta 20 o 30 soles diarios por unidad.

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“Más de 15 soles nadie te va a pagar. Señor, por favor, te estamos suplicando. Son cuatro grupos. ¿De dónde ya? Por favor, entienda. Usted también tiene familia igual como nosotros”, expuso uno de los transportistas en los chats a los que accedió el citado medio.

Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales| Latina Noticias

El control de los grupos criminales sobre los trabajadores del transporte quedó evidenciado en estos mensajes. Según los testimonios, los propios extorsionadores obligaron a los choferes a retomar sus labores tras varios días de paro, bajo amenaza de represalias.

Las amenazas y el control ejercido se hicieron aún más notorios luego del asesinato de Marcial Oré, un conductor de 61 años que fue atacado cuando iniciaba su ruta. Tras el crimen, los delincuentes se apoderaron de su celular y desde entonces utilizan ese canal para coordinar los cobros y ejercer presión sobre los conductores.

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“Nos han obligado a que ahora vamos a trabajar. Tenemos que seguir cumpliendo con sus pagos”, manifestó uno de los afectados.

Translima retomó sus operaciones tras permanecer cinco días sin servicio debido a amenazas extorsivas. Composición: Infobae

Cuatro bandas detrás de los conductores para el pago de cupos

El general Jorge Castillo, jefe regional de Lima Centro, identificó a cuatro bandas delictivas actuando sobre Translima: ‘Los Centauros’, ‘Tren de Aragua’, ‘Norteños de Canta’ y ‘Los Papis’.

“Este incremento de precios se da a raíz de la desarticulación de gran parte de esta banda”, explicó el oficial.

Según Martín Ojeda, dirigente de los transportistas, el caso de Translima no es aislado. “Lo que tú has dicho, que paga cuatro cupos, no es nada, pero hay una empresa que ha logrado el récord, trece cupos”, señaló.

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Pese a la presencia de más de 300 policías en los patios de maniobras, los conductores reportan que la seguridad resulta limitada. “Dos policías nos acompañan, pero solo hasta cierta parte. Después seguimos solos. A la de Dios nos quedamos”, relató un chofer, evidenciando la sensación de desprotección.

La División Policial Lima Norte Uno aseguró que ha implementado cinco puestos de seguridad en San Martín de Porres y desarticulado más de cien bandas dedicadas a la extorsión. A pesar de estas acciones, transportistas reportan que el temor persiste. Dos conductores han fallecido desde 2025 y cerca de veinte han abandonado sus puestos como consecuencia de la violencia y el miedo.

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