Perú

Shirley Arica anuncia que terminó su romance con Pablo Heredia: “Es lo mejor para ambos”

La popular ‘Chica realidad’ reveló en una transmisión en sus redes sociales que tuvo una conversación con el argetino y decidieron acabar con esta relación

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Una imagen dividida muestra a una mujer rubia hablando en interiores y a un hombre besando la frente de una mujer de cabello oscuro al aire libre
Shirley Arica aparece en pantalla en una entrevista junto a una imagen de archivo donde es besada por Pablo Heredia en un momento de su relación.

El vínculo sentimental entre Shirley Arica y Pablo Heredia llegó a su cierre definitivo, según confirmó la modelo peruana durante una transmisión en sus redes sociales. La ganadora de ‘La Granja VIP Perú’ anunció que, tras una conversación con el actor argentino, ambos decidieron poner punto final a la relación. El anuncio, transmitido a través de un en vivo en TikTok, captó la atención de quienes seguían la historia de la pareja surgida en el reality.

La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían la vida de Arica, ya que días antes ambos habían compartido momentos cercanos, incluyendo un beso durante el cumpleaños de la influencer. Hasta entonces, la posibilidad de formalizar el romance se mantenía abierta, mientras que Heredia había manifestado que se encontraban en una etapa de conocimiento mutuo.

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Durante su transmisión, Arica aclaró que la ruptura se dio en buenos términos y expresó su deseo de que ambos reciban apoyo en sus proyectos individuales.

La popular ‘Chica realidad’ reveló en una transmisión en sus redes sociales que tuvo una conversación con el argetino y decidieron acabar con esta relación | TikTok

“Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca ‘Indomable’, en mis cosas. [...] Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos”, explicó la modelo.

El romance entre la llamada ‘Chica Realidad’ y el actor argentino tuvo su origen en el programa de competencia ‘La Granja VIP’, donde la química entre ambos se hizo evidente para el público. Desde su salida del reality, la relación se mantuvo en la atención de los seguidores de ambos, quienes no ocultaron su interés por el desarrollo del vínculo.

Mujer de cabello rubio con maquillaje visible en primer plano; hombre con sombrero vaquero detrás. Texto en pantalla: Último Minuto, Shirley Arica, Pablo Heredia
Shirley Arica anuncia el fin de su relación con Pablo Heredia, quienes aparecen juntos en una imagen de difusión.

Shirley Arica confirma que seguirá su amistad con Pablo Heredia

Al abordar el tema en la transmisión en vivo, Shirley Arica optó por no revelar las razones específicas que motivaron el fin del romance. Solicitó a sus seguidores respeto por la decisión y agradeció el respaldo que ambos recibieron desde que su vínculo se volvió público.

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“No voy a dar mayor detalle de la situación porque es algo que queda, al menos para mí, entre nosotros, pero sí creo que ustedes igual tienen que saber en qué quedó, qué fue lo que pasó por respeto, porque sé que nos han apoyado y porque sé que hay muchas personas que les hubiese gustado vernos juntos, pero lamentablemente no se pudo. Vamos a seguir como amigos. Yo lo quiero mucho, él a mí y ya”, señaló la influencer.

Por su parte, Pablo Heredia no realizó declaraciones directas tras el anuncio, aunque en intervenciones anteriores había dejado ver que ambos estaban evaluando su relación paso a paso. El actor argentino, quien también construye una carrera musical, había manifestado su aprecio por la modelo, sin dar señales de conflicto o desacuerdo.

Con el cierre de esta etapa, tanto Shirley Arica como Pablo Heredia buscan enfocarse en sus proyectos individuales. La modelo se mantiene activa en redes sociales y en el desarrollo de su marca personal, mientras que el actor continúa con su incursión en la música.

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