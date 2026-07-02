Dónde ver Suiza vs Argelia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews

La fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continuará con un atractivo cruce entre Suiza y Argelia, dos selecciones que alcanzaron esta instancia por caminos distintos, pero con el mismo objetivo de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol. El conjunto helvético volverá a presentarse en Vancouver, en el país en el que disputó toda la fase de grupos al terminar como líder de una zona que compartió con la anfitriona Canadá. Su recorrido comenzó con un empate 1-1 frente a Catar, continuó con una contundente goleada por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y culminó con una victoria por 2-1 frente a los canadienses, resultado que le permitió adueñarse del primer lugar.

Argelia, en tanto, tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurar su presencia en las rondas de eliminación directa. El combinado africano inició su participación con una dura derrota por 3-0 frente a Argentina, pero reaccionó al imponerse por 2-1 sobre Jordania y selló su clasificación gracias a un vibrante empate 3-3 ante Austria, que le permitió avanzar como una de las mejores terceras del certamen. Ahora buscará dar el golpe frente a una Suiza que parte como favorita. El ganador del compromiso se enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana.

PUBLICIDAD

Dónde ver Suiza vs Argelia por dieciseisavos del Mundial 2026

En el territorio peruano, este encuentro se podrá ver por DSports en televisión por suscripción y por la plataforma DGO. En Argentina, la televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports, y también se ofrecerá por DSports a través de DIRECTV y DGO.

En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV, con opciones adicionales mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Ecuador, el encuentro irá por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta, y también por ESPN (Disney+ Premium) y DSports con DGO.

El cruce se juega en Vancouver desde las 22:00 en Perú, con transmisión por TV paga y plataformas digitales para varios mercados de América Latina

En Chile, se podrá seguir por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Uruguay, estará en Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce), y también por DSports y DGO. En Paraguay, se emitirá por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, con DSports y DGO como alternativas.

PUBLICIDAD

En México, la señal estará en Canal 5, TUDN y Azteca 7, junto con la plataforma ViX. En España, la cobertura será por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver por FOX, FS1, Telemundo y Universo, además de las plataformas FOX One y Peacock, según el idioma y el servicio contratado. También se indicó que, de acuerdo con el país, el encuentro figura en señales como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN.

Horario de Suiza vs Argelia por dieciseisavos del Mundial 2026

El compromiso entre Suiza y Argelia está programado para hoy, jueves 2 de julio, a las 22:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo, se disputará desde las 21:00 en Bolivia y Venezuela; 23:00 en Chile, Paraguay y Miami (Estados Unidos); 20:00 en Vancouver (Canadá); 22:00 en Toronto, Ottawa y Montreal (Canadá); 00:00 del viernes 3 de julio en Argentina, Brasil y Uruguay; y 05:00 en España, según la programación oficial del torneo.

PUBLICIDAD

Suiza y Argelia disputarán un boleto a los octavos de final en Vancouver.

Posibles alineaciones de Suiza y Argelia

Con base en las formaciones que han presentado en sus partidos anteriores, estas son las alineaciones probables de ambos equipos:

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Johan Manzambi; Dan Ndoye, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Fares Chaïbi, Amine Gouiri y Riyad Mahrez.

Para este cruce también se informaron árbitros confirmados con terna argentina y presencia peruana: Yael Falcón Pérez como principal, con Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes y Kevin Ortega como cuarto árbitro.