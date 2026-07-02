Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 2 de julio de 2026

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los precios del gasohol, diésel y GLP en soles mientras varios vehículos esperan para cargar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento sostenido en los precios del combustible afecta a miles de conductores en Perú, desde quienes usan su vehículo para trabajar hasta quienes dependen del transporte público. Según datos recientes, el precio del gasohol, GLP, GNV y diésel varía hasta seis soles por galón entre distintas zonas de Lima y provincias, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas para ahorrar cada vez que acuden a una estación de servicio. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos y fiscales que impactan en el costo final del combustible.

El reporte actualizado para este miércoles revela que las estaciones de servicio en Lima y otras ciudades muestran un abanico de tarifas según el combustible y el distrito, haciendo fundamental la comparación diaria a través de plataformas oficiales.

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Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios actuales de gasoholes, diésel, GLP y GNV en Lima y provincias

De acuerdo con Facilito, los valores referenciales en la capital al 2 de julio de 2026 son:

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,38 – S/ 21,79 por galón

Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,68 – S/ 25,19 por galón

En provincias, estos precios pueden ser más elevados, debido a mayores costos logísticos, impuestos y márgenes de ganancia de cada estación de servicio. Por ejemplo, en Cusco, el diésel parte de S/ 19,67 y llega hasta S/ 23,49. En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 18,86.

Cuatro boquillas de surtidores de combustible, identificadas como gasohol, diésel, GLP y GNV, muestran la oferta de carburantes en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa de precios por distritos y grifos principales

La disparidad de precios en la ciudad obliga a los conductores a consultar de manera constante las tarifas en tiempo real. Según Facilito, en San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador es posible hallar gasohol regular desde S/ 16,60 y S/ 17,39, respectivamente, mientras que en Los Olivos los precios pueden alcanzar S/ 21,99. En zonas céntricas, el gasohol premium y el diésel se sitúan cerca del máximo del rango.

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La herramienta digital Facilito, administrada por Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), permite comparar precios de combustibles según ubicación y tipo de carburante, mostrando diariamente los valores reportados por cada estación.

La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios del GLP y GNV: alternativas para reducir el gasto

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) mantienen su posición como las opciones más asequibles frente a la gasolina convencional. Estos combustibles son elegidos por taxistas, conductores de aplicaciones y usuarios que buscan optimizar su presupuesto mensual.

Entre los principales beneficios del GLP y GNV:

Menor costo por kilómetro recorrido respecto a la gasolina.

Reducción significativa del gasto mensual para quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo.

Consulta de precios en tiempo real mediante la aplicación Facilito.

No obstante, la disponibilidad de GLP y GNV puede resultar limitada en algunos distritos o regiones alejadas, por lo que se recomienda planificar el abastecimiento con anticipación.

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Una estación de servicio en Perú exhibe los precios de gasohol regular y premium, diésel, GLP y GNV en sus surtidores digitales, junto a un tótem del aplicativo Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los precios más bajos y ahorrar al cargar combustible

El uso eficiente de la plataforma Facilito permite a cualquier usuario comparar tarifas de distintos combustibles, ubicaciones y distancias. Los operadores de cada grifo están obligados a informar a diario sus precios, lo que facilita la elección informada antes de cargar el tanque.

Pasos para ahorrar y consultar precios:

Ingresar al sitio oficial o app móvil Facilito de Osinergmin .

Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV.

Indicar la ubicación o activar la geolocalización.

Consultar el listado de estaciones y filtrar por precio o cercanía.

Estos pasos facilitan la identificación de las opciones más económicas dentro de cada distrito o ciudad.

Una persona usa la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil para comparar los precios de diversos combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el precio de la gasolina en Perú

El precio del combustible en Perú está determinado por la cotización internacional del petróleo, impuestos internos como el ISC e IGV, costos de transporte y los márgenes aplicados por cada estación. La volatilidad global y las tensiones geopolíticas suelen provocar incrementos abruptos. Además, el costo logístico por el traslado desde puertos o refinerías hasta los grifos de regiones alejadas explica las diferencias entre Lima y provincias.

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La actualización diaria de precios en la plataforma Facilito ayuda a mitigar el impacto de estas variaciones, brindando información transparente y actualizada a los consumidores.

Surtidores de combustible con precios de Gasohol Regular, Premium, Diésel y GNV se exhiben en una estación de servicio en una avenida urbana de Lima, Perú, reflejando el costo actual de los hidrocarburos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos útiles para ahorrar combustible en la vida diaria

A continuación, se presentan recomendaciones prácticas para optimizar el gasto mensual y proteger el presupuesto familiar frente a la volatilidad de los precios:

Consultar precios en Facilito antes de abastecer el vehículo.

Preferir estaciones con tarifas más bajas dentro del propio distrito.

Planificar rutas para evitar desplazamientos innecesarios.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas.

Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil.

Impacto económico del alza de combustibles y el rol de la información

El aumento en el precio del combustible afecta la economía de los hogares, especialmente para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. Elegir de manera informada el grifo más conveniente puede traducirse en un ahorro mensual considerable. El acceso a información precisa y transparente es clave para disminuir el impacto de los cambios en el mercado energético.

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La consulta frecuente de plataformas como Facilito y la aplicación de hábitos de consumo eficiente se convierten en aliados para los conductores en Perú ante un escenario de precios fluctuantes.