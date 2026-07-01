Universitario anuncia nueva salida para el Torneo Clausura 2026: registra 5 bajas y solo ha sumado 3 refuerzos

Universitario anuncia nueva salida para el Torneo Clausura 2026: registra 5 bajas y solo sumó 3 refuerzos.

El miércoles 1 de julio, Universitario de Deportes anunció una nueva baja en su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Con esta salida, el club suma cinco desvinculaciones en el actual periodo, sin que hasta ahora se hayan concretado reemplazos. En este mercado de pases, la institución ‘merengue’ incorporó únicamente a tres refuerzos.

Un día después de oficializar la salida de José Carabalí, la ‘U’ comunicó que Hugo Ancajima tampoco seguirá en el equipo para el segundo semestre. El lateral derecho se despide tras haber formado parte del plantel que logró el tricampeonato nacional. Su futuro todavía es incierto, pero podría recalar en cualquier equipo de Liga 1.

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“Gracias por tu garra, Hugo. Agradecemos a nuestro tricampeón Hugo Ancajima por defender la camiseta crema con garra, compromiso y profesionalismo. ¡Éxitos en sus próximos retos!“, posteó el elenco ‘crema’ en sus redes sociales oficiales.

Hugo Ancajima se va de Universitario previo al Torneo Clausura 2026.

Las 5 salidas de Universitario para el Torneo Clausura 2026

La primera baja confirmada en la ‘U’ fue la de Martín Pérez Guedes. Tras el último partido del Torneo Apertura, se anunció que el mediocampista decidió retirarse del fútbol y regresar a Argentina por motivos familiares, recibiendo una despedida en el estadio Monumental.

Luego, Sekou Gassama dejó el club debido a su bajo rendimiento. El delantero, incorporado por Álvaro Barco, no logró convertir ningún gol oficial, motivo por el cual la directiva acordó con el atacante senegalés la rescisión de su contrato.

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Posteriormente, Paolo Reyna fue cedido a préstamo a Juan Pablo II ante la falta de oportunidades en el primer equipo. El lateral izquierdo sigue perteneciendo al cuadro ‘crema’, por lo que su retorno podría concretarse en cualquier momento.

El siguiente en despedirse fue José Carabalí. Aunque el ecuatoriano había manifestado su intención de continuar en Universitario, finalmente partió alegando un asunto familiar. Pocos minutos después de oficializarse su salida, fue presentado como nuevo refuerzo de LDU de Quito.

Hugo Ancajima se convirtió en la quinta baja de la ‘U’ en este mercado de pases, aunque no se descarta una más. Miguel Silveira mantiene conversaciones con la directiva, encabezada por Antonio García Pye, y su salida podría concretarse en los próximos días.

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El lateral / volante fue fundamental en la consecución del tricampeonato con la 'U'. | VIDEO: Universitario

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