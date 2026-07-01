Antonio Rizola presentó medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Tener 4 atletas menores de 19 años en lista”

El técnico de la selección peruana busca más oportunidades para las atletas nacionales. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

El éxito deportivo se construye tanto en la cancha como fuera de ella. Antonio Rizola, convencido de la necesidad de recuperar el protagonismo del vóley peruano, impulsa acciones que trascienden el presente de la selección. Con la mirada puesta en el futuro, el técnico brasileño presentó una propuesta para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

En una reciente entrevista con El Poli, Rizola afirmó que está enfrentando en soledad la iniciativa para reducir la cantidad de jugadoras extranjeras en el campeonato nacional, con el propósito de que las peruanas, especialmente las más jóvenes, tengan oportunidades para desarrollarse y ganar experiencia en el campo de juego.

PUBLICIDAD

“Estoy peleando solo para que no se permita más extranjeras en el campeonato. ¿De quién tengo apoyo para disminuir el número de extranjeras? Yo insisto en esto. La atleta para crecer tiene que estar en cancha, tiene que decidir. Si usted es mi reserva, yo soy extranjero y juego decidiendo. Usted entra en cancha, aunque sea la jugadora que recibe menos balones. Cuando llegue a la selección nacional, tiene que decidir. No voy a tener un extranjero allí para decidir por usted”, señaló.

Rizola sostuvo que la falta de desafíos diarios para las jugadoras peruanas, debido a la presencia de extranjeras, termina repercutiendo en el rendimiento de la selección. “Y como usted no está habituado a decidir, ¿cómo se queda? El número de extranjeros no mejora el nivel del campeonato. Insisto en que tenemos que mejorar el nivel del campeonato con una, dos extranjeras máximo. Pero hoy, Perú no tiene condiciones de limitar a dos extranjeras porque no hay volumen de atletas”.

PUBLICIDAD

Antonio Rizola presentó drástica medida para reducir extranjeras en Liga Peruana de Vóley: tener 4 jugadoras menores de 19 años en lista.

Cuatro jugadoras de 19 años en los equipos profesionales

El técnico brasileño señaló que, aunque su intención es reducir el cupo de extranjeras, la Liga Peruana de Vóley aún no cuenta con el número suficiente de jugadoras nacionales para implementar esa medida. Por este motivo, propuso que todos los equipos incluyan a jugadoras jóvenes en sus listas, ya no como una recomendación, sino como un requisito obligatorio.

“Cuando propongo que en la relación de 25 tengan cuatro abajo de diecinueve años, es porque ellas tienen que estar en el grupo. Propongo también que en las 14, dos atletas sean jóvenes debajo de diecinueve años, para que tengan experiencia”, explicó.

PUBLICIDAD

Rizola ilustró la falta de oportunidades para las nuevas generaciones con un ejemplo concreto. “Si usted no tiene esas jugadoras en banco, ¿cuántas del grupo U17 que jugó el campeonato mundial aquí en 2024 realmente tuvieron oportunidad de jugar en las últimas dos ligas? Poquísimas. Otras estuvieron en graderías sentadas”.

El seleccionador nacional reiteró que estas iniciativas son fundamentales para el futuro del vóley peruano. “Yo propuse esto: cuatro menores de diecinueve en las veinticinco y dos dentro de las catorce. Si mira qué equipo de los doce que jugaron la liga utilizó las catorce atletas en todos los partidos, verá que esas dos últimas podrían ser las jóvenes que estaban allí y en algún momento entrar en cancha. Eso crece mucho. Es una pelea que no voy a desistir porque veo el futuro. Si hoy estamos en este problema es porque en el pasado no se pensó en el presente”.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino estuvo al borde de las lágrimas luego de superar a las 'panteras' en la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

La Federación no es el único responsable del cambio

Por otro lado, Antonio Rizola destacó que la responsabilidad sobre la falta de oportunidades para las voleibolistas nacionales no recae únicamente en el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, ya que existen procedimientos reglamentarios que deben cumplirse y esto genera demoras en la toma de decisiones.

“Uno piensa que la federación viene de arriba a abajo y determina las cosas. Gino tiene un problema: es muy democrático. A veces la democracia te limita y él escucha a todos y respeta a todos. Esto lo puedo decir porque convivo con él estos dos años todos los días y escucha a todos. Infelizmente, usted no tiene el poder para hacer un cambio de reglamentación o limitación para que atletas jóvenes puedan transferirse. Hay que tener la aprobación en asamblea ordinaria. Usted sabe cómo funciona esto”, explicó.

PUBLICIDAD

Rizola agregó que la colaboración de los equipos de la Liga Peruana de Vóley es indispensable para implementar medidas que favorezcan a las jugadoras nacionales. “No es fácil. No depende de una persona, pero las críticas siguen en la espalda de una persona. Y no funciona así. Son muchas cosas. Hay que gestionar con los clubes y escucharlos. No se puede venir determinando que será sí o no. Esa gestión no es fácil”.