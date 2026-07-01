Perú

El impactante video que muestra la agresión de Monserrat Seminario hacia la familia de Melcochita

El programa de Magaly Medina difundió impactantes imágenes donde la esposa del cómico agrede a una de sus hijas y a la madre de la pareja de Melcochita, desatando debate sobre violencia familiar

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Las cámaras de Magaly TV mostraron a Monserrat Seminario jalando del cabello a su hija y enfrentándose con la madre de Heydi Amado, lo que provocó rechazo y pedidos de intervención de las autoridades. Magaly TV La Firme/ ATV

El programa Magaly TV: la firme, conducido por Magaly Medina, emitió imágenes inéditas de un fuerte altercado físico protagonizado por Monserrat Seminario, aún esposa del reconocido cómico Melcochita. La difusión de los videos generó un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública, al revelar episodios de violencia en el entorno familiar del artista. Las imágenes muestran a Seminario agrediendo tanto a una de sus hijas como a la madre de Heydi Amado, actual pareja del sonero peruano.

En la reciente edición del programa, Magaly Medina calificó las escenas como preocupantes y condenó la normalización de la violencia en el seno familiar. “Por qué les enseñamos desde niños que el golpe es parte de la manera de demostrar amor”, cuestionó la conductora durante la emisión, resaltando la gravedad del hecho. Según relató Magaly TV, las grabaciones fueron entregadas por Susan Villanueva, allegada al entorno de la familia.

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El primer video difundido corresponde a mediados de 2025 y muestra a Monserrat Seminario jalando del cabello a una de sus hijas, vestida con uniforme escolar, mientras le alza la voz en plena vía pública. El motivo exacto que originó la reacción de Seminario no fue precisado, ya que la grabación fue realizada a distancia. La escena generó rechazo entre los televidentes y motivó que la presentadora de ATV insistiera en la necesidad de no justificar actos de agresión dentro de las familias.

Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.

Más agresiones

Las imágenes no solo muestran el altercado entre madre e hija, sino que también impactaron por el contexto en el que se produjeron: una menor de edad presenció el episodio, lo que, según Magaly TV, puede tener consecuencias emocionales duraderas para los niños testigos de violencia. Minutos después, el programa difundió un segundo clip, grabado hacia finales de 2025, donde se observa a Seminario agrediendo físicamente a la madre de Heydi Amado, la joven de 22 años que mantiene una relación sentimental con Melcochita.

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En el video, la piurana se enfrenta a la madre de la actual novia del músico, mientras otra menor presencia la discusión. “Una mujer tiene que aprender a respetarse, ¿Agarrarse así a golpes, por qué?”, señaló Magaly Medina, visiblemente indignada por el contenido expuesto. La conductora remarcó que este tipo de agresiones no pueden ser consideradas normales en ningún contexto social.

Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.
Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.

La figura de ATV recordó que el propio Melcochita denunció en reiteradas ocasiones que su exesposa maltrata constantemente a sus hijos. Estas afirmaciones han sido motivo de controversia y han alimentado el debate sobre la protección de los menores en el entorno familiar del artista.

En paralelo, Melcochita reapareció públicamente para referirse a la difícil situación económica que enfrenta tras sufrir un problema cardíaco. “Tengo que pagar”, confesó el sonero, quien aseguró que la deuda acumulada lo mantiene en una situación de preocupación. El artista, de larga trayectoria en la música y el humor peruano, detalló que la presión financiera agrava su estado de salud y que busca alternativas para cumplir con sus compromisos.

Magaly Medina instó a las autoridades a prestar atención a estos casos y pidió a las víctimas que no naturalicen el maltrato. La presentadora hizo hincapié en la urgencia de romper el ciclo de violencia, señalando que muchas mujeres no denuncian por miedo o por considerar normales conductas que, en realidad, constituyen agresiones.

Monserrat Seminario y la familia de Melcochita tienen fuerte enfrentamiento.
Monserrat Seminario y la familia de Melcochita tienen fuerte enfrentamiento.

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