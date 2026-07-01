Chocolatería peruana inaugura boutique en Montreal y llevará el cacao nativo al Salón del Cacao y Chocolate de Lima

A dos semanas de que Lima se convierta en el epicentro mundial del cacao fino de aroma, una noticia desde Montreal refuerza el prestigio del cacao nativo peruano en los mercados internacionales más exigentes. La chocolatería Qantu, fundada por la peruana Elfi Maldonado y el canadiense Maxime Simard, acaba de inaugurar una boutique especializada en la capital de Quebec, con una propuesta que coloca al cacao de origen peruano en el corazón de la alta gastronomía canadiense.

La apertura llega en un momento de especial resonancia: Maldonado y Simard participarán como invitados especiales del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, que se celebrará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. En esta edición, Canadá es el país invitado, y la historia de Qantu encarna con precisión el vínculo que une a ambas naciones a través del cacao, la innovación y la excelencia artesanal.

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Chocolatería peruana inaugura boutique en Montreal y llevará el cacao nativo al Salón del Cacao y Chocolate de Lima

La nueva boutique de Qantu, ubicada en Montreal, reúne más de 35 creaciones entre tabletas de chocolate negro y con leche, bombones, trufas, rellenos de praliné, pastas untables y chocolates para chefs y restaurantes. La oferta incluye además una colección inspirada en ingredientes emblemáticos de Quebec: cervezas artesanales, whisky, azúcar de arce, especias y destilados canadienses, una fusión que traduce en chocolate el diálogo entre dos culturas productoras.

Cacao peruano como materia prima exclusiva

El protagonista de cada una de esas creaciones nace en el Perú. Qantu trabaja exclusivamente con cacaos nativos adquiridos directamente a cooperativas y familias productoras peruanas mediante relaciones comerciales transparentes y de largo plazo. Entre las variedades utilizadas destacan el cacao blanco y el gran blanco de Piura, el nativo de Amazonas, el criollo de montaña de Pangoa y el chucho, expresiones consideradas entre las más finas y aromáticas del cacao a escala mundial.

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Chocolatería peruana inaugura boutique en Montreal y llevará el cacao nativo al Salón del Cacao y Chocolate de Lima

Todo el proceso de elaboración se lleva a cabo íntegramente en Montreal bajo la filosofía bean-to-bar, un modelo artesanal que controla cada etapa de producción: selección de las habas, tostado, refinado, conchado, templado, moldeado y empaquetado. Ese control integral permite preservar la identidad de cada origen peruano y trasladar al consumidor final los perfiles aromáticos únicos de cada zona productora.

Una trayectoria de premios internacionales

Fundada en 2017, Qantu se ha convertido en una de las chocolaterías artesanales más premiadas del planeta, según señaló el diario canadiense The Main. Su historial de reconocimientos arranca en el mismo año de su lanzamiento, cuando los tres productos que presentaron al Academy of Chocolate Awards de Londres obtuvieron dos medallas de oro y una de plata entre más de 900 muestras evaluadas.

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Chocolatería peruana inaugura boutique en Montreal y llevará el cacao nativo al Salón del Cacao y Chocolate de Lima

Qantu acumula tres Golden Bean, la distinción más alta otorgada por la Academy of Chocolate de Londres: dos en 2018 por sus tabletas Chuncho 70% y Morropón 70%, y uno más en 2020 por la Chaska 70%. A esos galardones se suman numerosos premios Best in Competition y Overall Winner en los International Chocolate Awards, además de decenas de medallas internacionales que la posicionan entre las principales referencias mundiales del chocolate bean-to-bar. En los International Chocolate Awards 2025, la marca obtuvo oro por su tableta Comme une IPA, plata por Maple & Fleur de Sel 60%, y bronces por Chaska 70% y Morropón 70%.

Mercados de alta gama en cuatro continentes

Los chocolates de Qantu llegan actualmente a algunos de los mercados más exigentes del mundo. La marca distribuye en Canadá, Estados Unidos, Suiza, Países Bajos, Japón, Tailandia y China, una presencia que demuestra que el cacao nativo peruano posee la calidad necesaria para competir con los grandes referentes del chocolate de alta gama a escala global.

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Esa proyección internacional es precisamente el argumento que convierte a Qantu en uno de los grandes atractivos del Salón del Cacao y Chocolate 2026. Elfi Maldonado, ingeniera industrial de profesión, y Maxime Simard ofrecerán demostraciones y presentaciones durante el evento, con las que compartirán con el público el modelo que ha llevado al cacao peruano desde cooperativas amazónicas hasta las vitrinas de las tiendas especializadas más selectas de cuatro continentes.

El mayor encuentro del cacao peruano

El XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026 proyecta una asistencia récord de más de 35.000 visitantes a lo largo de sus cuatro días. El evento reunirá a productores, chocolateros, investigadores, compradores y especialistas nacionales e internacionales, y contará con más de 200 stands de exhibición donde marcas y cooperativas presentarán las últimas tendencias del sector.

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La agenda incluye foros, ruedas de negocios, concursos, chocodemos en vivo, degustaciones, experiencias interactivas y desfiles. La participación de Qantu como representante de Canadá, país invitado de esta edición, refuerza el carácter internacional del certamen y subraya el reconocimiento que el cacao peruano ha alcanzado más allá de las fronteras del país. Las entradas para el encuentro ya están disponibles de forma anticipada a través de la plataforma digital Joinnus.