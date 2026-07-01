¿Qué es la bicameralidad? Así funcionará el nuevo Congreso con Cámara de Diputados y Senadores

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

Los peruanos ya eligieron a los nuevos integrantes del Congreso de la República, marcando el regreso de la bicameralidad tras más de tres décadas de funcionamiento con un Parlamento unicameral. A partir del próximo periodo legislativo, el Poder Legislativo volverá a estar conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.

Con este cambio, han surgido diversas dudas entre la ciudadanía sobre cómo operará el nuevo Congreso, cuáles serán las funciones de cada cámara y qué diferencias existen respecto al modelo que rigió en el país desde 1993.

El cambio no elimina el Congreso, sino que lo transforma. Según explicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el sistema deja de ser unicameral y pasa a funcionar “en dos instancias, una que propone y otra que revisa”, con responsabilidades diferenciadas y procedimientos que obligan a más de una votación y a más de una ronda de revisión.

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Por eso, tras la elección de las nuevas autoridades, también crecieron las dudas sobre cómo operará el nuevo Congreso, qué funciones tendrá cada cámara, por qué se propone como un “doble filtro” para las leyes y cuáles son los retos que enfrentará este retorno en un país que, como se recordó en una entrevista difundida por el JNE, estuvo 34 años bajo un esquema unicameral.

La próxima conformación del Legislativo reunirá a exalcaldes, exgobernadores regionales, exregidores y exfuncionarios parlamentarios. (Crédito: Latina Noticias)

¿Qué es la bicameralidad?

La bicameralidad es un sistema legislativo que divide el poder legislativo en dos cámaras separadas. El objetivo es equilibrar la representación y mejorar la calidad de las leyes, ya que las decisiones deben ser aprobadas por ambas cámaras, lo que impulsa una revisión más exhaustiva.

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“El Congreso de la República estará compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, agrega el JNE.

En este modelo, la existencia de dos instancias legislativas se asocia a rasgos propios de un régimen democrático, como la negociación y la conciliación, además de la búsqueda de fórmulas de control constitucional. En el caso peruano, la misma fuente plantea que permite una mejor representación de un territorio extenso y plural.

Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)

¿Cómo funciona la bicameralidad y en qué se diferencia del unicameralismo?

La bicameralidad se diferencia del unicameralismo por su estructura. Mientras el unicameralismo concentra el trabajo legislativo en una sola cámara, el sistema bicameral exige que dos cámaras participen en el trámite y aprobación de las normas. En términos generales, se suele hablar de una cámara baja y una cámara alta, con reglas de integración que varían según el país.

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En Perú, el JNE detalló que la Cámara de Diputados “propone leyes, fiscaliza el Gobierno y acusa a las autoridades que incumplen la Constitución”. En esa misma línea, el constitucionalista Lucas Ghersi, en una entrevista difundida por el organismo electoral, sostuvo que la Cámara de Diputados sería “la única cámara que va a poder hacer proyectos de ley” y que también concentraría “las acciones de control político”, como interpelaciones y eventuales censuras.

La Cámara de Senadores, en cambio, asume el rol de revisión y decisión en una segunda instancia. Según el JNE, los senadores “revisan y aprueban leyes” y eligen a “los integrantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General”. Ghersi añadió que al Senado también le correspondería el nombramiento de “algunos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva” y que, en procedimientos de acusación, una cámara acusa y la otra resuelve.

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congreso

¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso bicameral?

La composición del nuevo Congreso bicameral quedó definida con 60 senadores y 130 diputados, según cifras presentadas en la entrevista difundida por el JNE. En la Cámara de Senadores, se informó una distribución que incluye: 22 para Fuerza Popular, 14 para Juntos por el Perú, 8 para Renovación Popular, 7 para el Partido del Buen Gobierno, 5 para el Partido Cívico Obras y 4 para Ahora Nación.

En la Cámara de Diputados, la distribución mencionada fue: 41 para Fuerza Popular, 32 para Juntos por el Perú, 18 para el Partido del Buen Gobierno, 15 para Renovación Popular, 14 para el Partido Cívico Obras y 10 para Ahora Nación.

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En cuanto a retos, Ghersi apuntó a la necesidad de diálogo y construcción de consensos, al describir un escenario de equilibrio de fuerzas. También mencionó la vigencia de normas “antitransfuguismo” y sostuvo que la estabilidad en el número de bancadas daría “mayor orden” al trabajo parlamentario.

Carlos Anderson ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso ya no reciba más bonos extraordinarios. Pero la medida también afecta a otras entidades del sector público. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Historia de la bicameralidad en el Perú y su retorno al Congreso

El Perú tuvo un Congreso bicameral hasta 1992, cuando el modelo fue reemplazado por un Parlamento unicameral tras la aprobación de la Constitución de 1993. Desde entonces, distintos sectores impulsaron el retorno de las dos cámaras como una forma de fortalecer el proceso legislativo.

En 2018, la propuesta fue sometida a referéndum, pero no obtuvo el respaldo ciudadano. Sin embargo, años después, el cambio fue aprobado mediante una reforma constitucional que permitió restablecer la bicameralidad y aplicarla en las recientes elecciones parlamentarias.

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Para especialistas como Lucas Ghersi, el principal reto será demostrar que este nuevo esquema contribuye a producir mejores leyes, fortalecer el control institucional y fomentar una mayor cultura de diálogo político. La efectividad del sistema dependerá, en buena medida, de la capacidad de ambas cámaras para coordinar, deliberar con transparencia y responder a las necesidades de la ciudadanía.