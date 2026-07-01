Gondwana y Quique Neira anuncian reencuentro en Lima tras 23 años: fecha, lugar y preventa de entradas

El concierto del 12 de noviembre de 2026 en Costa 21 marcará la primera vez en más de dos décadas que la banda chilena y su exvocalista comparten escenario.

El reggae latinoamericano vivirá un momento histórico cuando Gondwana y Quique Neira se reúnan en el escenario después de 23 años para un único concierto en Lima. Bajo el lema “Volvamos a ese Sentimiento Original”, el evento promete ser un hito para los seguidores de la banda y del género, marcando el regreso de la formación que popularizó himnos como “Sentimiento Original”, “Felicidad”, “Armonía de Amor”, “Verde, Amarillo y Rojo”, “Antonia” e “Ignorancia”, entre otros.

El reencuentro se gestó tras el emotivo momento vivido el 29 de marzo de 2026 en el Festival REC de Concepción (Chile), donde Gondwana invitó a Quique Neira al escenario para interpretar juntos “Sentimiento Original” frente a más de 200.000 asistentes. Las imágenes del reencuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios digitales, despertando la nostalgia de una generación y alimentando la expectativa por una posible reunión oficial.

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¿Cuándo y dónde es el concierto?

Gondwana y Quique Neira se reencontrarán en un esperado concierto el próximo 12 de noviembre de 2026 en Costa 21.

¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas para el show comenzará el 3 de julio a las 10:00 am a través de la web de Teleticket, con una preventa exclusiva de hasta 15% de descuento para clientes de Banco Falabella durante los días 3 y 4 de julio, limitada a la capacidad disponible.

La venta general se abrirá desde el 5 de julio, permitiendo el acceso a miles de fanáticos que esperan revivir la experiencia de la banda junto a su icónica voz original.

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Quique Neira, compositor y vocalista que definió el sonido de Gondwana a fines de los años noventa, expresó su emoción por este regreso: “Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música... es un pedacito de la historia de la música de Chile”, declaró el músico, valorando el significado cultural y personal del reencuentro.

La preventa de entradas para el histórico show estará disponible desde el 3 de julio, ofreciendo descuentos exclusivos y anticipando una noche única para la música en Perú.

Por su parte, I-Locks Labbé, fundador y líder de Gondwana, reflexionó sobre el contexto global y el mensaje que buscan transmitir: “En este reencuentro personal, familiar que hemos tenido y al ver a un mundo convulsionado por guerras, odios y mucha violencia, nos motiva más aún a replicar lo que sucedió en REC... donde el cariño, la paz interior, la musicalidad, lo espiritual tocó los corazones de miles de personas, volviendo a encender esa llamita de esperanza”. La banda chilena reafirma así su compromiso de llevar un mensaje de unidad, tolerancia y esperanza, en línea con el legado del reggae internacional.

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La historia compartida entre Gondwana y Quique Neira comenzó en 1996, cuando el vocalista se integró al grupo liderado por I-Locks Labbé. Juntos, llevaron el reggae en español a nuevas audiencias, alcanzando el triple disco de platino en Chile con su álbum debut y expandiendo su proyección internacional a través de sellos como RAS Records en Estados Unidos. Canciones como “Sentimiento Original” y “Armonía de Amor” consolidaron a la banda como una de las más influyentes del movimiento, mientras que nuevas producciones como “Alabanza” (2000) y “Made in Jamaica” (2002) les valieron múltiples discos de platino y presencia en festivales emblemáticos como Viña del Mar.

En 2003, Gondwana y Quique Neira tomaron caminos separados. Neira desarrolló una sólida carrera solista, participando en eventos internacionales, entre ellos el Festival de Jazz de Montreux (Suiza) y los Reggae Gold Awards en Jamaica. Ha sido galardonado con el Premio Altazor y el Premio Presidente de la República como productor fonográfico. Al mismo tiempo, Gondwana sostuvo su legado con nuevos vocalistas, realizando giras internacionales y sumando reconocimientos, como nominaciones a los Premios Gardel y presentaciones en festivales de alto perfil como Vive Latino, Cosquín Rock, Lollapalooza y Vivo x el Rock en Lima.

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El esperado reencuentro en Lima representa una oportunidad única para el público peruano de disfrutar en directo los grandes éxitos de la banda junto a la voz que marcó una época. El show, titulado “Volvamos a ese Sentimiento Original”, buscará revivir la esencia de los años dorados del reggae latinoamericano en una noche que los protagonistas describen como irrepetible.

Gondwana y Quique Neira se reencontrarán en Lima para interpretar juntos los grandes clásicos del reggae latinoamericano, en un show esperado por miles de seguidores.