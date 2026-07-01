Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no pasa pensión para su hijo mayor: “Debería porque está en la universidad”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no pasa pensión para su hijo mayor: “Porque ya es mayor de edad”

La situación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a ocupar la atención pública tras las recientes declaraciones de la empresaria sobre la pensión alimenticia de su hijo mayor. Klug afirmó que el exfutbolista dejó de aportar económicamente para su primogénito, argumentando que ya alcanzó la mayoría de edad.

“Él pasa una pensión para J. nomás, porque Adriano ya es mayor de edad, aunque debería porque él está en la universidad, pero bueno no hablo mejor del tema”, expresó Klug durante una entrevista con Trome.

La empresaria describió el proceso legal que enfrenta desde hace casi 12 años como una carga constante. “Son como ya casi 12 años, es una batalla, es como un cáncer, es una batalla que no termina nunca”, relató. Según Klug, el desgaste no solo ha sido emocional, sino también económico.

Melissa Klug desafía a Farfán tras fallo judicial en su contra.

Explicó que a diferencia del exjugador, ella no cuenta con los mismos recursos ni contactos, lo que la obliga a realizar esfuerzos adicionales para cubrir los gastos legales y la crianza de sus hijos. “Yo sí tengo que gastar en abogado, recurrir al abogado, sacar dinero o conseguir dinero, trabajar para pagar abogados y yo crío a sus hijos. Estoy 24/7 con ellos”, detalló la empresaria.

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En la entrevista, Klug también indicó que no existe comunicación directa con Farfán desde hace varios años. “Nosotros estamos bloqueados hace como 5 años, 4 años. No tenemos contacto para nada y mira para mi mejor que no. Debería, porque es el papá de mis hijos. O sea, siempre tendría que haber una comunicación, porque todavía tenemos un hijo pequeño, pero si no lo quiere no lo voy a obligar…”, explicó. Insistió en que la única vía de contacto ha sido a través de abogados y procedimientos judiciales.

La empresaria subrayó que no busca agravar la situación ni exponerse a nuevas acciones legales. “No estoy hablando nada malo, no vaya a ser que me mandes una carta notarial, por favor, porque yo no estoy hablando nada malo. Solamente estoy diciendo que estoy hasta acá de los juicios”, agregó.

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Melissa Klug se pronuncia sobre polémica Farfán-Medina

El contexto de las declaraciones de Melissa Klug se da en medio de la controversia pública entre Jefferson Farfán y la periodista Magaly Medina. En ese escenario, Klug fue consultada por la actitud del exfutbolista y su papel como padre. La empresaria evitó referirse de manera directa a su relación familiar, pero recordó el proceso judicial que mantiene con Farfán.

“Cuando me preguntaron por eso y los hechos hablaron por sí solo... me demandó por 300k, imagínense como está el Perú...”, respondió Klug a través de sus redes sociales.

El intercambio se produjo luego de que un usuario la interpeló sobre la polémica que involucra a Farfán y Medina, cuestionando el rol paternal del exfutbolista. La respuesta de Klug puso el foco en el largo historial de disputas legales y en los desafíos personales que enfrenta para sostener a su familia.

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Melissa Klug se pronuncia sobre polémica de Jefferson Farfán y Magaly Medina. IG

La controversia entre Farfán y Medina ha escalado por supuestas irregularidades en el cumplimiento de sentencias judiciales, lo que ha generado una amplia cobertura mediática. Klug, sin entrar en detalles sobre el conflicto entre ambos personajes, prefirió dejar en evidencia el impacto que el prolongado proceso legal tiene sobre su entorno familiar y personal.

A pesar de la exposición mediática, Melissa Klug remarcó que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. La empresaria reconoció que la falta de comunicación con Jefferson Farfán complica la dinámica familiar, especialmente por la presencia de un hijo menor en común. Por ahora, la relación entre ambos permanece definida por los procesos legales y la ausencia de contacto personal.

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