Nicole Pérez destacó el presente de la selección peruana de vóley: “Siempre lo dan todo, están haciendo un equipo muy lindo”

Nicole Pérez enfrentó a la selección peruana de vóley en la Copa Latina 2026. Crédito: María Fe Baltodano

La Copa Latina de Vóley 2026 no solo dejó buenas sensaciones para la selección peruana, sino también el reconocimiento de sus rivales. El cuadrangular amistoso, que sirvió como preparación para los próximos torneos oficiales, permitió al combinado nacional medirse ante Argentina, cuya voleibolista Nicole Pérez resaltó el crecimiento que viene mostrando la ‘bicolor’ y el prometedor proceso que atraviesa.

La atacante de las ‘panteras’, que enfrentó a los equipos peruanos durante el torneo realizado en el Coliseo Lucha Fuentes, valoró el proceso de renovación que atraviesa el conjunto dirigido por Antonio Rizola. La voleibolista resaltó la entrega del plantel, la juventud de sus integrantes y el trabajo que viene realizando el equipo peruano de cara a las próximas competencias internacionales.

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“Siento que las peruanas son muy jóvenes y se están preparando, igual que nosotras. Siempre dan todo, porque yo las conozco a la mayoría, y sé que es difícil. Yo lo entiendo de parte de ellas y tanto como nosotras, que la verdad están haciendo un equipo muy lindo. Creo que les falta un poquito más, pero obviamente recién estamos empezando. A Perú como equipo lo veo bastante bien”, señaló.

Pérez reveló que mantiene un vínculo cercano con varias integrantes de la selección peruana, ya que compartió vestuario con algunas de ellas la temporada pasada en Atlético Atenea. Gracias a ello, aseguró conocer de primera mano el proceso que atraviesa el equipo y sostuvo que el crecimiento de la ‘bicolor’ ya comienza a evidenciarse dentro de la cancha, aunque todavía cuenta con un amplio margen de evolución.

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La voleibolista de las 'Panteras' elogió el nivel mostrado por las escuadras peruanas en el cuadrangular disputado en Lima. (Video: Central Vóley)

Argentina también sacó conclusiones positivas

Pérez también hizo un balance de la actuación de la selección argentina en la Copa Latina. Reconoció que el equipo aún se encuentra en pleno proceso de consolidación debido a que varias de las integrantes no habían compartido muchos partidos juntas. “Nos costó un poquito. También es un grupo que realmente no venimos jugando mucho juntas, así que eso también nos costó un poco, pero siento que lo sacamos muy bien”, indicó.

La atacante de Atlético Atenea remarcó que, con el paso de los encuentros, las ‘panteras’ fueron encontrando una mejor conexión dentro de la cancha, algo que considera fundamental para afrontar los próximos retos internacionales.

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“Nos estamos complementando, individualmente somos muy buenas y creo que colectivamente ya nos estamos entendiendo un poquito más. La verdad que me sorprenden las chicas, son muy jóvenes. Bueno, yo también, así que a darlo todo siempre”.

Asimismo, destacó el compromiso de todo el plantel con la camiseta argentina. “Nos mandaron acá, vamos a hacerlo lo mejor posible. Siempre para adelante, siempre vamos a tirar para nuestra selección argentina. Todos dejamos un poquito de todo y creo que nadie ve eso. Somos muy guerreras. Siento que siempre vamos para adelante todas. Somos un grupo muy joven y nos llevamos superbien”, concluyó.

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El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

Perú, una segunda casa para Nicole Pérez

Nicole Pérez también reveló el cariño especial que siente por Perú, país donde disputó la última temporada con Atlético Atenea y dejó una grata impresión. Su regreso a Lima le permitió reencontrarse con varias voleibolistas con las que compartió vestuario, un momento que, según confesó, disfrutó especialmente por los lazos de amistad que mantiene con ellas.

“Yo le dije a Thaisa McLeod en la primera: ‘No me uses, por favor’. Luego, en la segunda que la bloqueé, viene y me dice: ‘Ahora te voy a usar’. Estoy recontenta por ver a las chicas. Ya jugué contra Ariana Vásquez, Sesé, Saski y Thai. La verdad es que superbien. Vino Lore. Las extrañé muchísimo. Perú es mi segunda casa. Cuando llegué me dijeron: ‘Bueno, ya sabes dónde están los vestuarios. Anda llévale a las chicas’. La verdad estoy supercontenta”, expresó.

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Tras la Copa Latina, tanto Perú como Argentina ya tienen la mira puesta en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, que se disputará del 22 al 26 de julio en Lima. El torneo reunirá a ocho selecciones sudamericanas y representará el primer desafío oficial de la temporada para ambos combinados.