Ricardo Gareca lanzó consejo a Mano Menezes y criticó a FPF por crisis de Perú: “Se posterga y cada día cuesta más”

El 'Tigre' dio consejos para que la selección peruana pueda revertir el mal momento futbolístico. (Embasados)

La figura de Ricardo Gareca permanece como una de las más valoradas por el fútbol peruano en tiempos recientes, gracias a sus logros al frente de la selección nacional. Bajo su dirección, Perú regresó a un Mundial después de casi cuarenta años y disputó una final de Copa América en 2019, marcando una etapa de éxitos inéditos en la era moderna.

En el contexto actual, con la ‘blanquirroja’ atravesando una etapa difícil —terminó en el penúltimo lugar de las Eliminatorias y con solo una victoria en los últimos cuatro amistosos—, el ‘Tigre’ decidió compartir su experiencia y brindar recomendaciones a Mano Menezes, actual entrenador del seleccionado. El objetivo de sus consejos es contribuir a que el equipo nacional pueda superar la crisis futbolística y recupere la confianza perdida.

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“Perú tiene que hacer un proceso, en el cual primero tiene que respaldar un técnico, y ese técnico lo tiene que respaldar el presidente o la comisión directiva y todos; tiene que llegar a decir: “Bueno, al Mano Menezes hay que respaldarlo hasta las últimas consecuencias, dentro de lo que se puede”. Pero hay que iniciar un proceso que lleve a un conocimiento del técnico de todos los jugadores. Que arme el técnico un grupo respaldado más que nada dentro del campo de juego y fuera del campo de juego", apuntó el argentino en conversación con el programa ‘Embasados’.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Además, Ricardo realizó dura crítica a la Federación Peruana de Fütbol (FPF) por no hacer cambios drásticos: “Y bueno, algo mucho más profundo es obligar a los clubes a que construyan complejos, que los chicos compitan en todo el país. Esto es un proceso que ustedes ya conocen, que debería haber hecho hace años, que se debería hacer, pero que se posterga, se posterga, y cada vez cuesta más”.

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“Se interrumpió un proceso”

Ricardo Gareca ofreció una explicación detallada sobre los motivos que lo llevaron a dejar la dirección técnica de la selección peruana. El entrenador argentino fue contundente al señalar que la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de cambiar el perfil del equipo influyó directamente en su salida.

El ‘Tigre’ sostuvo que los directivos buscaron un cambio radical al contratar a Juan Reynoso como su sucesor, apostando por una propuesta futbolística completamente distinta: “el cambio radical estuvo hasta en el perfil del técnico, porque nadie puede dudar de la capacidad de Juan, a quien le tocó sucederme, pero todos sabemos que entre lo que yo pienso del estilo futbolístico y el de él hay mucha diferencia”.

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Umberto Jara hizo grave acusación contra Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana.

El extécnico de la ‘blanquirroja’ también cuestionó el manejo dirigencial que, en su opinión, interrumpió el proceso de crecimiento que atravesaba la selección. Gareca afirmó: “todo lo que pasó después fue una pérdida de tiempo porque se interrumpió un proceso”. Para él, regresar bajo las mismas condiciones carecería de coherencia, pues implicaría reiniciar un camino que ya había sido cortado por decisiones tomadas en oficinas y no en el campo de juego.

De este modo, el DT dejó en claro que su ciclo al frente de la selección peruana está cerrado, y que no contempla volver a dirigirla mientras persista el modelo de gestión actual en la FPF.

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