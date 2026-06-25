Claudia Palza se pierde la Copa Latina de Vóley 2026: central peruana confirmó su ausencia en el cuadrangular

La central señaló que se encuentra lesionada y viene trabajando en su recuperación - Crédito: Crema Sin Filtro.

La selección peruana de vóley continúa ultimando detalles para la Copa Latina 2026, torneo amistoso que servirá como una importante prueba para varias jugadoras que buscan consolidarse en la ‘bicolor’. Sin embargo, una de las voleibolistas que venía trabajando con el grupo en la Videna no podrá ser parte de la competencia.

Se trata de Claudia Palza, central nacional que había vuelto a aparecer en la órbita de la ‘blanquirroja’ luego de una etapa de reconstrucción deportiva y personal en Venezuela. La jugadora confirmó que no logró recuperarse a tiempo de unas molestias físicas y quedó descartada para el cuadrangular, donde Perú presentará dos equipos para enfrentar a Argentina y Venezuela.

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Durante una entrevista en el podcast de YouTube ‘Baje de Pepa’, Palza explicó que su estado físico no le permitirá formar parte del plantel para el certamen amistoso que se disputará en Lima. “No voy a poder jugar el cuadrangular. He estado entrenando diferenciado y haciendo terapias”, informó.

La noticia supone un revés para la deportista, que venía entrenando bajo las órdenes de Antonio Rizola y buscaba aprovechar la Copa Latina para sumar minutos de competencia y seguir ganando espacio dentro de la selección. Su ausencia también modifica las alternativas en una posición clave como la de central, donde Perú ha venido evaluando distintas variantes de cara a los próximos desafíos internacionales.

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Claudia Palza se pierde la Copa Latina de Vóley 2026 por molestias físicas. Crédito: FPV

¿Quiénes ocuparían su lugar en la selección peruana?

Además de confirmar que no estará presente en el torneo, Palza se animó a señalar cuáles serían las jugadoras que asumirían mayores responsabilidades en la zona central de la red. Según comentó, las principales opciones serían algunas voleibolistas que han venido trabajando con regularidad durante las últimas semanas en los entrenamientos de la selección.

“Me imagino que como centrales jugarán Ginna López, Diana de la Peña y Coraima Gómez, que está practicando de central porque Ale Machado también está mal”.

La declaración también deja entrever que el cuerpo técnico ha tenido que lidiar con algunos inconvenientes físicos dentro del plantel, motivo por el cual se han realizado ajustes en determinadas posiciones para afrontar la competencia con las mejores alternativas disponibles. De concretarse ese escenario, López, De la Peña y Gómez asumirían el protagonismo en una zona fundamental para el funcionamiento del equipo, tanto en bloqueo como en ataque.

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El plantel peruano que se alista para los desafíos internacionales de la temporada 2026. Crédito: FPV

Un nuevo obstáculo tras su resurgimiento en Venezuela

La baja de Claudia Palza cobra especial relevancia por el momento que atravesaba la jugadora. Meses atrás, la central contó públicamente que decidió continuar su carrera en Venezuela luego de vivir uno de los periodos más difíciles de su vida.

Tras su salida de Rebaza Acosta, la voleibolista fue objeto de fuertes críticas y aseguró que llegó a sufrir un cuadro de depresión que afectó significativamente su bienestar emocional. Según relató, el ambiente que enfrentaba en Perú la llevó incluso a pensar en alejarse y buscar una nueva oportunidad fuera del país.

Fue así como apareció la posibilidad de jugar en Venezuela, experiencia que terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para su carrera. En Sport Caracas encontró continuidad, respaldo y un entorno que le permitió recuperar la confianza dentro y fuera de la cancha.

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Claudia Palza fue subcampeona en la Liga de Vóley de Venezuela. Crédito: Instagram

Por ello, la convocatoria a la selección peruana representaba una nueva oportunidad para seguir escribiendo su historia de recuperación. Aunque la lesión le impedirá disputar la Copa Latina 2026, Palza continúa vinculada al trabajo de la ‘bicolor’ y enfocada en superar sus problemas físicos para volver a estar disponible en las competiciones oficiales que se avecinan.

Mientras tanto, Perú afrontará el cuadrangular ante Argentina y Venezuela sin una de las jugadoras que se perfilaba como alternativa para integrar alguno de los dos equipos nacionales que competirán en el certamen. La central deberá esperar una nueva ocasión para concretar su regreso oficial a las canchas con la camiseta peruana.

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