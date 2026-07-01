José María Balcázar se reúne en Palacio con Roberto Sánchez, quien insiste con la narrativa del “fraude”

José María Balcázar y Roberto Sánchez.

El presidente interino José María Balcázar se reunió en Palacio de Gobierno con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú y saliente congresista, Roberto Sánchez, quien se ha negado a reconocer la victoria de su rival Keiko Fujimori e insiste sin pruebas en que hubo un fraude.

Según la agenda de Presidencia, Balcázar tuvo una reunión de trabajo con miembros de la actual bancada, así como con los senadores y diputados electos de Juntos por el Perú. Todos liderados por Sánchez, quien buscó sin éxito la reelección.

José María Balcázar se reúne con Roberto Sánchez en Palacio

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio, además del fraudista, estuvieron presentes Silvana Robles, Yenifer Paredes, Ernesto Zunini, Julian Perez Malqui, Iber Maraví, Oswar Cahuaza, Giannina Avendaño, Joaquin Yauri, Marino Lavado, Svieta Fernández, José Mercedes Castillo, Marlon Aguirre, Jacqueline Tapullima, Jaime Quito, Olver Peña, Marco Flores, Analí Marquez, Azucena Isla, Jesús Pérez y Víctor Cutipa.

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José María Balcázar se reúne con Roberto Sánchez en Palacio

De momento se desconocen los temas tratados entre el mandatario interino, Roberto Sánchez y la bancada de Juntos por el Perú.

El encuentro tiene lugar a dos días de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el escrutinio, que le da la victoria a Keiko Fujimori sobre Sánchez por aproximadamente 50 mil votos.

Juntos por el Perú en negación

Juntos por el Perú se niega a reconocer el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y escala su ofensiva política con amenazas de nulidad, acusaciones de fraude sin respaldo probatorio y el anuncio de acciones ante organismos internacionales, todo ello después de que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara al 100% la victoria de la candidata de Fuerza Popular por una diferencia de 49.000 votos.

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El excandidato presidencial Roberto Sánchez, en declaraciones al portal RT en Español, admitió que su partido fue derrotado en las urnas, pero calificó el resultado de “irregular” y anunció la conformación de una coalición de “resistencia” integrada por diputados, senadores y dirigentes sociales. “Hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo”, afirmó el congresista.

Sánchez anunció además que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta”, escribió en su cuenta de X.

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La excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo, a la salida de una reunión partidaria en Lima, rechazó los resultados oficiales y declaró que su partido ganó los comicios dentro del territorio peruano, al margen del voto en el extranjero. “Presidente es Roberto Sánchez. En Perú hemos ganado”, sostuvo, al tiempo que acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de querer “imponerse con este fraude”, sin aportar prueba alguna ante los medios.

Por su parte, el diputado electo Ernesto Zunini anunció que los abogados de Juntos por el Perú evalúan solicitar la nulidad de la proclamación de Fujimori. “De acuerdo a la norma electoral, lo que corresponde una vez dada la proclamación, se puede solicitar evidentemente la nulidad. Eso lo están evaluando los abogados. Y ahí concluye el tema del derecho electoral a nivel nacional”, declaró a los medios.

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