Trabajador de nido en San Martín de Porres es acusado de presuntos tocamientos indebidos a menores

Familias en San Martín de Porres protestaron ante el nido Valdivieso, institución dependiente de la UGEL número 2, tras acusar a un trabajador de limpieza de presuntos tocamientos indebidos a menores. Según información de ATV Noticias, al menos 3 niños de entre tres y cinco años informaron estos hechos a sus familiares, quienes ahora exigen respuestas y medidas inmediatas por parte de las autoridades educativas.
Protesta frente a la institución educativa
Padres y madres se reunieron en la puerta del colegio para reclamar una intervención urgente. Varios familiares compartieron que los menores describieron situaciones ocurridas dentro del plantel, donde el personal de limpieza habría tenido contacto físico inadecuado con los niños.
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Los relatos coinciden en que el trabajador frecuentaba los espacios de juegos y baños, lo que generó preocupación entre las familias.
Algunos responsables de los niños detectaron molestias físicas en los menores, lo que motivó preguntas sobre posibles incidentes en el colegio. Los testimonios apuntan a que los niños identificaron al trabajador de limpieza por su nombre y que, tras las confesiones, los padres decidieron acudir al colegio y reclamar una investigación transparente.
Reclamos hacia la administración y la UGEL
La dirección del nido informó a los familiares que el acusado pertenece al personal asignado por la UGEL. Las familias manifestaron inquietud ante la falta de control y fiscalización sobre los antecedentes del personal destinado a trabajar en instituciones educativas, sobre todo en niveles de inicial. Se pidió la presencia de representantes de la UGEL para que brinden explicaciones y acompañen a las familias en el proceso de denuncia.
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En la protesta, los padres expresaron malestar por la ausencia de respuestas inmediatas por parte de la directora del centro educativo y cuestionaron la continuidad del trabajador en el cargo. Además, se observó la retirada de un vehículo utilizado por el acusado, lo que generó dudas sobre la protección de pruebas.
El trabajador señalado, Luis Alberto César Oceda Bastidas, de 33 años, cumplía funciones de limpieza en aulas, juegos y baños. Los padres resaltaron que el acusado trabajó durante ocho años en el colegio.
Las familias solicitaron acompañamiento psicológico y legal para los menores implicados y exigieron que el caso se investigue a fondo, evitando que el trabajador acusado sea trasladado a otra escuela mientras duren las indagaciones.
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Canales de ayuda
- La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas del día. Ofrece orientación, consejería y soporte emocional para casos de violencia familiar, abuso sexual infantil y otros tipos de vulneración de derechos. También brinda información sobre rutas de denuncia y derivación a servicios especializados.
- Los Centros de Emergencia Mujer atienden presencialmente a víctimas de violencia y sus familias. Brindan atención legal, psicológica y social, y acompañan el proceso de denuncia ante las autoridades. Hay CEM en todas las regiones del país y algunos funcionan las 24 horas.
- La Policía Nacional del Perú atiende denuncias de delitos contra menores en cualquier comisaría. El personal está facultado para activar protocolos de protección y derivar los casos a la fiscalía especializada.
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