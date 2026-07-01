Robó dinero y botellas de licor de un minimarket en Villa El Salvador y dijo que lo hizo porque estaba deprimido

Un hombre fue captado robando dinero y botellas de licor de un minimarket en Villa El Salvador. Tras ser detenido, aseguró que cometió el delito porque estaba deprimido. La Policía informó que registra seis denuncias por hurto y robo. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Un hombre de 36 años fue detenido en Villa El Salvador tras ser identificado como el autor del robo a un minimarket ocurrido durante la madrugada. El sujeto, conocido en la zona con el alias de “Chapita”, afirmó ante los agentes que cometió el delito porque atravesaba un cuadro de depresión luego de perder a un familiar cercano.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron toda la secuencia: el hombre llegó con un costal en las manos, rompió con una piedra la pequeña ventana de atención nocturna y, aprovechando el espacio abierto, ingresó al local para apoderarse del dinero de la caja registradora y de varias botellas de licor.

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Ocho horas después del asalto, agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional lograron ubicarlo y detenerlo. La intervención permitió recuperar parte de los objetos sustraídos y derivó al sospechoso a la comisaría del distrito, donde continúan las investigaciones por otros robos similares ocurridos en la zona.

El presunto autor de un robo a un minimarket, apodado “Chapita”, sustrae botellas de licor y dinero en Villa El Salvador, como lo registran las cámaras de seguridad. (Composición: Infobae Perú)

Rompió una ventana y se llevó dinero y botellas de licor de minimarket

El asalto ocurrió en un conocido minimarket de Villa El Salvador. Según las imágenes difundidas por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, “Chapita” merodeó primero el negocio con actitud sospechosa y luego tomó una gran piedra para destruir la ventana utilizada para atender durante la madrugada.

Tras romper el vidrio, introdujo un costal de cemento por la abertura y logró entrar al establecimiento. Una vez dentro, recogió el dinero de la caja registradora y comenzó a llenar el saco con las botellas de licor exhibidas en los anaqueles. Testigos y policías calculan que intentó llevarse unas 20 botellas.

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El peso de la mercadería terminó rompiendo el costal, por lo que el ladrón tuvo que utilizar otras bolsas para continuar con la huida. En las imágenes se observa que varias botellas cayeron y se rompieron mientras trataba de escapar del local.

La captura se produjo aproximadamente ocho horas después. Los agentes del Escuadrón Verde ubicaron al sospechoso en el distrito y lo trasladaron a la dependencia policial de Villa El Salvador para las diligencias correspondientes.

Las cámaras de seguridad registran la secuencia del hombre conocido como “Chapita” durante el robo a un minimarket en Villa El Salvador y su posterior detención. (Composición: Infobae Perú)

Robó porque estaba deprimido

Durante la intervención, el detenido sostuvo que robó porque sufría una “leve depresión” causada por la pérdida de un familiar cercano. Esa fue la explicación que dio a los policías cuando fue interrogado sobre el asalto al minimarket.

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“Esta persona tiene una actividad criminal recurrente, ya que registra seis denuncias por hurto y robo”, afirmó el coronel PNP Carlos Alcántara a Buenos Días Perú.

El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, señaló en declaraciones a Buenos Días Perú de Panamericana Televisión que el detenido no es un desconocido para la Policía. “Esta persona tiene una actividad criminal recurrente, ya que registra seis denuncias por hurto y robo”, precisó el oficial.

Un hombre detenido por robo a minimarket en Villa El Salvador aparece junto a botellas de licor recuperadas del asalto. (Composición: Infobae Perú)

La Policía también informó que no sería la primera vez que “Chapita” roba en ese mismo minimarket. Vecinos consultados por el programa señalaron que el hombre suele merodear la zona en estado de ebriedad y que ya había sido visto intentando sustraer botellas de licor en otras ocasiones.

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Con esos antecedentes, los investigadores consideran que la versión de la depresión no elimina la responsabilidad penal ni descarta una conducta delictiva habitual. Por ello, el caso no solo se limita al robo registrado por las cámaras, sino que incluye la verificación de posibles vínculos con otros hechos ocurridos recientemente en Villa El Salvador.