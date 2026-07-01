Melissa Klug advierte a Renato Rossini Jr. sobre el carácter de Samahara Lobatón tras salidas de la pareja: “Estás a tiempo de huir”

Melissa Klug bromea con Renato Rossini Jr. sobre el carácter de su hija Samahara Lobatón.

Melissa Klug habló sin filtros sobre la vida sentimental de su hija, Samahara Lobatón, y lanzó una advertencia directa a Renato Rossini Jr., actual interés amoroso de la joven. La empresaria no dudó en bromear y alertar sobre el fuerte carácter de Samahara, recomendando a Rossini Jr. que “está a tiempo de huir” si no está preparado para la personalidad intensa de la influencer.

Durante la conversación, Klug fue consultada sobre la situación sentimental de Samahara Lobatón, quien recientemente ha sido vinculada con Renato Rossini, actor e hijo del reconocido intérprete peruano que lleva el mismo nombre. “Sí, ahí está en coqueteos. Renato me parece un chico súper lindo, es encantador. Me invitó a su cumpleaños, conocí a su papá, a su mamá, a su familia. Es muy lindo. Como te digo, esa decisión es de Samahara", dijo en el pódcast Café con la Chévez de Trome

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“Me hubiese encantado que ella un poquito sane todo el proceso que ha pasado. Pero bueno, son decisiones de ella, si ella se siente preparada es problema de ella. Pero Renato, estás a tiempo de huir…”, agregó la empresaria en tono jocoso, aunque con un mensaje claro sobre la complejidad del carácter de su hija.

Consultada por si creía que Renato Rossini Jr. ya habría formado una idea sobre la personalidad de Samahara, considerando la convivencia que ambos mantuvieron en el reality La Granja VIP, Klug respondió entre risas: “Un perfil psicológico… Mentira. Ella ha sido distinta, es que mi hija es especial. Tiene un carácter muy temperamental…”.

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Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón conversan en un set de televisión sobre su cercanía y los juicios del público.

Samahara, una figura mediática

El diálogo permitió a Melissa Klug profundizar en la idea de que la exposición mediática y las experiencias personales han marcado el carácter de Samahara Lobatón. La empresaria explicó que la juventud de su hija y las responsabilidades que ha asumido han sido motivo de comentarios y cuestionamientos en redes sociales, especialmente por el hecho de que, a sus 24 años, ya es madre de tres hijos.

“Sí pues, ¿pero a quién le hace daño? Ella cría a sus hijos, se asombran, pero ella los mantiene, ella los cría. Sí es una mamá joven. Yo he sido mamá joven cuando tuve mi primera hija. Ahora tengo 42 y mis hijas ya son grandes. La mayor ya tiene 26 años”, relató Klug, defendiendo el rol materno de Samahara y la autonomía con la que ha enfrentado los retos personales.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.son captados pasando la noche juntos tras salir de una discoteca

Para la empresaria, la exposición a críticas es parte inherente de la vida pública, pero resaltó que lo importante es la capacidad de sus hijas para valerse por sí mismas. “Ella los mantiene, ella los cría. Yo también fui mamá joven y ahora mis hijas ya son grandes”, reiteró, destacando el valor de la independencia y la fortaleza familiar.

A lo largo de la entrevista, Melissa Klug no solo abordó el tema sentimental de Samahara Lobatón, sino que también compartió anécdotas sobre la dinámica familiar y su experiencia al conocer a la familia de Renato Rossini Jr.. Para Klug, el entorno y los valores familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo personal de sus hijas, aunque reconoció que las decisiones sentimentales son responsabilidad exclusiva de cada una.

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La advertencia a Renato Rossini Jr., lejos de ser un simple comentario aislado, se interpretó como una manera de proteger a su hija y al mismo tiempo poner en valor la autenticidad y la fortaleza de carácter que caracteriza a Samahara Lobatón.

Hasta el momento, Renato Rossini Jr. no ha ofocializado que tenag una relación con la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón. Sin embargo, ha dejado en claro que los seguirán viendo juntos.

Renato Rossini Jr. sonríe en una foto de estudio y aparece junto a Samahara Lobatón en una escena del programa La Granja VIP, donde reveló su atracción por ella.