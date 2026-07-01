¿La reforma universitaria en peligro? Sindicato de la Sunedu lanza advertencia de “injerencia”

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) enfrenta una de las mayores amenazas a su autonomía desde el inicio de la reforma universitaria en Perú, tras la denuncia de intervención política por parte del Ministerio de Educación, según el sidicato de trabajadores de la institución.

A través de un reciente comunicado, dirigido a sus afiliados, la comunidad académica y la opinión pública, advierten sobre una presunta injerencia política en la Sunedu. Según el texto, existen intereses que buscan debilitar la institucionalidad de la entidad y reducir la capacidad de supervisar la calidad de la educación superior.

PUBLICIDAD

El sindicato sostiene que estas acciones ocurren en un contexto donde la autonomía de la Sunedu estaría en riesgo debido a propuestas que pretenden integrarla al Ministerio de Educación (Minedu). De acuerdo con el documento, este cambio supondría la pérdida de independencia técnica y funcional que ha caracterizado a la institución desde la implementación de la reforma universitaria.

SISUNEDU denunció una presunta injerencia política en la Sunedu y advirtió sobre un intento de debilitar su institucionalidad. (Andina)

Riesgo para la calidad educativa

SISUNEDU advierte que la subordinación de la Sunedu al poder político de turno podría afectar gravemente la capacidad de supervisión y fiscalización sobre las universidades del país.

El sindicato subraya que debilitar los mecanismos de control y supervisión abriría la puerta al retorno de la informalidad en la educación superior, lo que pondría en peligro los estándares alcanzados en los últimos años.

PUBLICIDAD

En el comunicado se señala: “Cualquier iniciativa para reducir o diluir las funciones de la Sunedu representaría un grave retroceso para la reforma universitaria”. Esta postura apunta a destacar el impacto directo que tales cambios tendrían en millones de estudiantes universitarios y en la percepción internacional sobre la calidad de la educación peruana.

Alumnos de universidades sin licencia de Sunedu tienes opciones para continuar con sus estudios superiores. (Fotocomposición Infobae Perú ( Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Derechos laborales

El pronunciamiento del sindicato no se limita al aspecto institucional. SISUNEDU expresa también su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS. El texto rechaza cualquier proceso de absorción, reorganización o reestructuración que pueda usarse como argumento para despedir arbitrariamente al personal que ha participado en la implementación de la reforma.

PUBLICIDAD

El sindicato exige respeto por los derechos laborales y sostiene: “No permitiremos que se vulneren las garantías de los trabajadores mediante decisiones políticas”. Esta frase refuerza el compromiso de la organización con la protección de quienes han contribuido al fortalecimiento de la entidad.

Ante este panorama, SISUNEDU anunció su decisión de declararse en estado de alerta permanente. El sindicato exige el respeto irrestricto a la autonomía institucional de la Sunedu, así como la defensa de los derechos laborales de sus trabajadores y la protección de la calidad educativa universitaria.

El comunicado critica explícitamente la presunta injerencia de la ministra de Educación, María Esther Cuadros, y cuestiona las declaraciones públicas del presidente de la República, José María Balcázar. Según el sindicato, estos pronunciamientos constituyen una amenaza para la independencia de la Sunedu y para la continuidad de la reforma universitaria.

PUBLICIDAD

Llamado a la vigilancia ciudadana

En la parte final del comunicado, SISUNEDU convoca a la comunidad universitaria, a las instituciones democráticas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de debilitar la Sunedu. La organización considera que la defensa de la autonomía institucional es una garantía fundamental para preservar la calidad de la educación superior y para proteger los derechos tanto de estudiantes como de trabajadores.

“La defensa de la autonomía de la Sunedu constituye una garantía para preservar la calidad de la educación superior y proteger los derechos de estudiantes y trabajadores”, señala el pronunciamiento.