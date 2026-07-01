Multas electorales 2026: revisa en línea si tienes deudas pendientes antes de realizar trámites

No votar o no cumplir funciones electorales puede generar una deuda que luego bloquea trámites. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene un sistema digital para revisar sanciones pendientes con solo el DNI. La verificación toma pocos minutos y permite conocer el tipo de falta y el monto antes de iniciar gestiones ante el Estado.
La guía también sirve si la persona fue miembro de mesa y no asistió, o si necesita confirmar que no arrastra infracciones de procesos anteriores. La plataforma oficial funciona en cualquier dispositivo con internet y muestra el detalle de cada registro.
Paso a paso para consultar la multa con tu DNI
1) Ten a la mano tu DNI: solo necesitas el número de Documento Nacional de Identidad para iniciar la verificación.
2) Ingresa al portal oficial del JNE: https://multas.jne.gob.pe/login
3) Completa la consulta: escribe el número de DNI, acepta los términos y condiciones y resuelve el código de verificación (captcha).
4) Revisa el resultado en pantalla: el sistema muestra si tienes multas pendientes, el tipo de infracción y el monto total.
5) Identifica el motivo, si existe deuda: la plataforma detalla si corresponde a omisión al voto, inasistencia a la mesa electoral o negativa a asumir una junta receptora de sufragios.
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6) Define el siguiente paso: con esa información, puedes optar por pagar la sanción o solicitar una dispensa o justificación, según corresponda.
7) Hazlo con anticipación: el servicio está disponible las 24 horas y se recomienda revisar antes de iniciar trámites importantes para evitar bloqueos.
Montos y tipos de sanción que aparecen en la consulta
Las multas por no votar varían según la clasificación del distrito que figura en el DNI. En zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/55; y en localidades catalogadas como no pobres, llega a S/ 110.
Para miembros de mesa que no asistieron o se negaron a cumplir la función, la multa es única: S/275. En el sistema, ese registro aparece con el motivo de la infracción y el monto correspondiente.
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Consecuencias por no pagar: trámites que pueden bloquearse
El JNE advierte que una multa impaga genera restricciones administrativas. Entre los efectos mencionados figuran límites para tramitar o renovar el DNI, obtener pasaporte en Migraciones y realizar compraventas ante notario. También se reportan bloqueos en gestiones judiciales y administrativas, además de procedimientos vinculados al estado civil, como matrimonios e inscripciones.
El criterio señalado por voceros citados en esas publicaciones es que el trámite se detiene hasta que la persona regularice su situación. Por eso, la consulta previa se vuelve un paso preventivo.
¿Cómo pagar tu multa?
Virtual
- Entra a https://multas.jne.gob.pe/login y revisa si figura alguna sanción electoral.
- Coloca tu número de DNI para ver si existe deuda y el motivo del cobro.
- Elige el canal de cancelación que te resulte más conveniente.
- Si prefieres la modalidad digital, ingresa a Págalo.pe.
- Ubica la categoría “JNE” y selecciona “Multas electorales”.
- Escribe el DNI y sigue las indicaciones del sistema hasta completar el abono.
Presencial
- Si optas por la vía presencial, acude a una agencia del Banco de la Nación con tu DNI y paga en ventanilla.
- También puedes ir a la caja de la sede central del JNE, en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.
- Define si pagarás en efectivo o con tarjeta Visa.
- Finaliza la operación en el canal elegido y solicita tu constancia de pago.
- Considera que no es obligatorio que vaya el titular: otra persona puede efectuar el pago con el número de DNI del sancionado.
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