Melissa Klug revela detalles de su paso por La Granja VIP y confirma que sí sabía del ingreso de Jesús Barco: “Obviamente”

Melissa Klug habla de su convivencia en La Granja VIP

Melissa Klug compartió su experiencia en el reality La Granja VIP durante una reciente entrevista. En la conversación, la figura mediática abordó temas vinculados a la convivencia dentro del programa, su relación con otros participantes y terminó confirmando que sí estuvo al tanto del ingreso de su pareja, el futbolista Jesús Barco, descartando así que su aparición en el programa haya sido una sorpresa.

La participación de Melissa Klug en La Granja VIP no pasó desapercibida para la audiencia ni para la producción, ya que la empresaria coincidió en el reality con su hija, Samahara Lobatón. El ingreso de Jesús Barco generó expectativa tanto dentro como fuera del set, pues se especuló que su llegada sería inesperada para Klug. Sin embargo, la propia empresaria reconoció en el Café con la Chévez de Trome que la producción le había informado previamente: “Obviamente nosotros lo sabíamos, ¿no?”, afirmó, descartandio que fue sorpresa para ella.

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Durante la entrevista, Klug se refirió a la dinámica del reality, describiendo su participación como una clara intención de encender el ambiente y retirarse de manera digna. “Yo sabía que tenía que entrar, encender el gallinero y después retirarme dignamente”, señaló. La empresaria resaltó que su permanencia en el programa estaba limitada por decisiones familiares y compromisos personales.

Melissa Klug revela que sabía que Jesús Barco entraría a La Granja VIP.

La convivencia en La Granja VIP estuvo marcada por la presencia de varios miembros de su círculo cercano, incluida su hija Samahara, lo que generó comentarios sobre un supuesto favoritismo. Klug abordó esta cuestión con naturalidad: “Está toda la familia de Samahara aquí. Bueno, ¿y? Quéjense con producción, al final quién hace todo eso es producción…”, explicó, restando importancia a las críticas y sugiriendo que las decisiones sobre el reparto de participantes corresponden a la producción del reality.

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Convivencia con Pamela López

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista surgió cuando se le consultó sobre su convivencia con Pamela López, otra de las participantes, con quien existía un historial de tensión pública. Klug admitió que sabía que encontraría personas con las que no deseaba coincidir, pero valoró la oportunidad de compartir experiencias con otros concursantes.

“Hice buenos amigos ahí. De verdad que tuve bastante afinidad con Renato Rossini Jr., con Pablo Heredia, con Shirley Arica. A Shirley la conozco muchísimos años…”, destacó, resaltando la buena vibra que sintió con varios de sus compañeros de encierro.

Acerca de las polémicas y conflictos vividos durante el reality, Klug reconoció que sabía a lo que se exponía y que la dinámica del programa estaba pensada para generar show. “En realidad es un reality show, era para hacer show…”, afirmó, dejando claro que su participación respondía tanto a una oportunidad profesional como a una estrategia personal para mantener presencia mediática.

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Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla hacia Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’.

Contó con el apoyo de sus hijas

La conversación también abordó cuestiones logísticas y familiares, como el manejo del hogar durante su ausencia. Klug explicó que contó con el apoyo de sus hijas mayores, su madre y una amiga cercana para cuidar de sus nietos y mantener la rutina familiar en orden. “Gracias a Dios estaba Melissita, está Gianella, está mi mamá, estaba mi amiga que vive conmigo, que es la Chama. Teníamos un grupo de apoyo. Entonces no se nos complicaba tanto…”, relató.

Sobre la duración de su estadía en el reality, Klug aclaró que solo permaneció tres semanas, descartando la posibilidad de quedarse más tiempo debido a sus responsabilidades familiares. Consultada sobre una eventual nueva participación en un formato similar, la empresaria no descartó la idea, aunque puso como condición poder manejar mejor los tiempos y el entorno.

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La entrevista también dejó espacio para comentarios sobre otros participantes, en especial sobre Mónica Torres, quien fue objeto de críticas por parte de algunos compañeros. Klug expresó su admiración por la actriz, aunque reconoció que hubo actitudes que no le agradaron: “A Mónica siempre la he admirado, porque la he visto por tele, no me gustaron muchas cosas que hizo, pero bueno, es parte seguramente del cansancio del reality…”, explicó Klug, en relación sobre las sobras de comida que supuestamente le habría dado a sus compañeros rivales.

Melissa Klug, Samahara Lobatón y otros participantes en el set de "La Granja VIP", en medio de la controversia sobre la inesperada salida de Klug del programa.

Por último, Melissa Klug reiteró que su experiencia en La Granja VIP fue positiva en términos personales y profesionales, y resaltó que la decisión de participar estuvo motivada también por la compensación económica ofrecida por la producción. “¿Cómo les dices que no viendo tantos ceros?”, bromeó, aludiendo a la importancia de generar ingresos en tiempos complejos.

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