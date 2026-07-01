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Arquero de Ecuador lloró al revelar su despedida tras eliminación del Mundial 2026: “No esperaba irme así”

Hernán Galíndez se quebró mientras confesaba su decisión de retirarse del cuadro ‘tricolor’ luego de la derrota ante México en el estadio Azteca

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Arquero de Ecuador lloró al revelar su despedida de la selección tras eliminación del Mundial 2026.
Arquero de Ecuador lloró al revelar su despedida de la selección tras eliminación del Mundial 2026.

La selección de Ecuador quedó fuera del Mundial 2026 tras caer por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final. El resultado marcó el cierre de una etapa: Sebastián Beccacece anunció su salida como técnico del equipo instantes después del partido. Sin embargo, la noticia que conmovió al vestuario y a la afición no fue solo la del entrenador. Minutos más tarde, Hernán Galíndez anunció entre lágrimas su retiro del cuadro ‘tricolor’.

“No voy a hablar de fútbol”, comenzó diciendo ante la prensa. El arquero, protagonista en los últimos seis años de la selección ecuatoriana, agradeció especialmente a su esposa “por haberme apoyado todos estos años, tanto tiempo sola con mis hijos cuando uno estaba en la selección”. Sumó un mensaje de gratitud a la afición ecuatoriana, por el cariño recibido desde su llegada, y a sus compañeros por el respaldo durante momentos difíciles.

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Mundial 2026 - México - Ecuador
Hernán Galíndez realizó una gran atajada para Ecuador en el duelo ante México en el estadio Azteca. - créditos: Rodrigo Oropeza / AFP

Un adiós marcado por la gratitud y la tristeza

Hernán Galíndez confesó que su marcha no era la despedida que hubiera deseado. “Muy triste, por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol”, reconoció. La derrota ante México puso fin a su etapa en la selección, pero el arquero aseguró sentirse orgulloso: “Me voy tranquilo también por haber dejado todo lo que pude, por haber entregado todo lo que estuvo a mi alcance para el grupo”.

En su mensaje, el arquero no eludió los recuerdos personales. Destacó la figura de Enner Valencia, capitán del equipo, a quien agradeció por un gesto que marcó su trayectoria: “En el momento más duro mío en la selección, cuando me puso la cinta de capitán por primera vez, fue el que hizo un gol y vino a abrazarme. Ese gesto no se me va a olvidar nunca en mi vida”.

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El impacto de la eliminación fue inmediato. “Estoy muy triste. No esperaba irme así de la selección, pero es lo que toca, es lo que hay que afrontar. Me voy tranquilo, orgulloso. Voy a ser toda la vida ecuatoriano, le guste a quien le guste. Y a partir de ahora, seré un hincha más apoyando de afuera y esperando que a mis compañeros les vaya bien”, declaró.

El portero del cuadro 'tricolor' lamentó la eliminación de su selección del Mundial 2026. (Video: ElCrackEcuador)

El argentino nacionalizado ecuatoriano recordó cómo llegó al equipo nacional: “Yo llegué a la selección por un covid positivo de Johan Padilla en octubre del 2020, hace casi seis años”. A lo largo de ese tiempo, participó en dos Mundiales, dos Copas América y dos Eliminatorias. Su paso, sin embargo, no estuvo exento de dificultades: “Hoy se terminó. Es un momento muy difícil, no sé si merecía terminar así. El fútbol y la vida muchas veces son injustas”.

El mensaje de Sebastián Beccacece por su salida de la selección de Ecuador

La caída ante México selló el destino de Sebastián Beccacece, quien confirmó ante la prensa que no seguiría al frente de la selección ecuatoriana. “Al no cumplir eso que prometimos, creo que está demás. Ya lo he informado, no vamos a continuar, aunque me hubiese encantado, porque fui feliz. Construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria, hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño, respeto y admiración”, precisó.

El DT argentino recordó que su vínculo con la FEF llegaba hasta el final del Mundial 2026. “No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, señaló.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

El entrenador de 45 años hizo balance de su gestión y remarcó que, cuando asumió el cargo, “había muy poca luz de esperanza”. Subrayó que el equipo superó las expectativas iniciales y logró una campaña superior a la anterior Copa del Mundo.

En su despedida, Beccacece dedicó palabras especiales a la hinchada. “Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”, expresó.

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