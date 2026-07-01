¿Cuánto gana un presidente en Perú? Este es el salario mensual tras el nuevo incremento

El monto que percibe la máxima autoridad del país alcanza un récord desde julio de 2025, conforme a la normativa aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte y refrendada por el Consejo de Ministros| Foto: Gemini IA

El salario del presidente del Perú experimentó un incremento significativo tras la gestión de Dina Boluarte. A pesar de la polémica, el Consejo de Ministros lo arpobó mediante el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, donde se duplicó la cifra vigente durante los gobiernos previos.

¿Cuándo gana un presidente en Perú?

Desde julio de 2025, el monto mensual que percibe el máximo representante del país asciende a S/35 mil 568. José María Balcázar, actual mandatario interino desde la vacancia de José Jerí, ocupa el cargo en medio de la crisis política.

Perú ha atravesado una inestabilidad institucional marcada por la sucesión de siete presidentes en nueve años. El relevo constante en el Palacio de Gobierno respondió a destituciones, protestas sociales y cambios inesperados en la administración nacional.

PUBLICIDAD

Hasta el mandato de Ollanta Humala, el sueldo presidencial se mantuvo en S/15.600 mensuales. Durante la gestión de Dina Boluarte, se impulsó una propuesta que finalmente elevó la remuneración presidencial a los actuales S/35 mil 568.

Esta cifra entró en vigor en julio de 2025, después de que el Consejo de Ministros aprobara la medida y la oficializara mediante la publicación correspondiente.

El incremento salarial se fundamentó en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que regula las compensaciones de los funcionarios públicos de elección popular. El artículo 52 de esta norma establece que las remuneraciones deben aprobarse por decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros. El objetivo declarado fue equiparar la remuneración del presidente con la de otros altos funcionarios del Estado.

PUBLICIDAD

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La próxima presidenta del Perú

José María Balcázar ejerce actualmente la presidencia de manera interina, mientras el país se prepara para el traspaso de mando. El próximo 28 de julio, Keiko Sofia Fujimori asumirá el cargo de presidenta, tras resultar elegida en las últimas elecciones generales 2026.

El reciente contexto político peruano ha estado marcado por la inestabilidad y la falta de continuidad en el Ejecutivo. Ningún presidente ha logrado completar un mandato de cinco años desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko Fujimori encabezó cuatro campañas presidenciales en Perú antes de alcanzar el triunfo en 2026. Su recorrido electoral empezó en 2011, cuando pasó al balotaje y perdió frente a Ollanta Humala por un margen ajustado. En 2016 volvió a disputar la segunda vuelta, esta vez contra Pedro Pablo Kuczynski, quien se impuso por una diferencia mínima. En 2021, Fujimori se midió con Pedro Castillo en una elección polarizada y otra vez fue derrotada por menos de 45.000 votos.

PUBLICIDAD

A lo largo de ese período, la dirigente de Fuerza Popular mantuvo un rol central en la política peruana, aunque también afrontó investigaciones judiciales y una detención preventiva vinculadas al caso Odebrecht. En su momento, afirmó que no volvería a postular, pero esa declaración quedó en el olvido y regresó a la contienda con el objetivo de llegar al Palacio de Gobierno.

Pese a ese contexto, en 2026 logró imponerse por un margen muy estrecho en la segunda vuelta ante el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Estos fueron los resultados más ajustados de la historia del Perú.