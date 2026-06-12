Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés por faltas del 2025: Comisión aceptó reclamo contra jugadores de Alianza Lima.

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan un nuevo enfrentamiento, esta vez fuera de las canchas. El club ‘crema’ presentó denuncias por presuntas infracciones contra el delantero ‘blanquiazul’ Paolo Guerrero y el defensa Renzo Garcés.

El periodista Kevin Pacheco informó sobre este hecho a través de su cuenta de X (antes Twitter). La situación generó polémica luego de que la Comisión de Disciplina admitió la demanda presentada por Universitario y fijó un plazo para que los futbolistas presenten sus descargos.

En la notificación dirigida a Paolo Guerrero se lee: “admitir a trámite la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes contra el jugador Jose Paolo Guerrero Gonzales. Abrir expediente disciplinario contra el jugador Jose Paolo Guerrero Gonzales por la presunta comisión de las infracciones descritas en el acápite II ‘imputación de cargos’ de la presente resolución”.

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En el caso de Renzo Garcés, el comunicado señala: “admitir a trámite la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes contra el jugador Renzo Garcés Mori. Abrir expediente disciplinario contra el jugador Renzo Garcés Mori por la presunta comisión de las infracciones descritas en el acápite II ‘imputación de cargos’ de la presente resolución”.

Para ambos jugadores de Alianza Lima, la comisión dispuso el siguiente plazo: “correr traslado de la presente Resolución No. 01 y de las pruebas que la acompañan, que incluye la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes, a efectos de que, en un plazo de tres (3) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente resolución –hasta el 15 de junio de 2026–, presente sus descargos y acompañe las pruebas que estime necesarias para su defensa”.

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Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés por faltas cometidas en el 2025. Créditos: Kevin Pacheco / X.

Las faltas que cometieron Guerrero y Garcés

El club ‘crema’ presentó una denuncia contra Renzo Garcés por una supuesta infracción en el encuentro frente a Deportivo Garcilaso, mientras que la queja contra Paolo Guerrero responde a un incidente con un hincha de Sporting Cristal.

“En el caso de Garcés, por supuestamente infringir una norma en el partido ante Deportivo Garcilaso de la fecha 8 del Torneo Clausura y en el caso de Paolo Guerrero, por supuestamente tener algún altercado o una especie de reclamo con un aficionado de la semifinal del año pasado con Sporting Cristal”, indicó el periodista Kevin Pacheco.

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Aunque todavía no se han dado a conocer las posibles sanciones, la situación genera inquietud en Alianza Lima, ya que ambos futbolistas son piezas importantes para Pablo Guede en la alineación titular.

El 'Depredador' tuvo polémica reacción luego de que los fanáticos 'celestes' le dijeran que no hizo nada. (Tik Tok)

El presente deportivo de Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa un receso debido al Mundial 2026. El técnico Pablo Guede otorgó descanso al plantel tras obtener el título del Torneo Apertura, por lo que la plantilla retomará los entrenamientos el lunes 22 de junio.

Por esta razón, el primer equipo no estará presente en el debut de la Copa de la Liga, certamen que reúne a clubes de la Primera y Segunda División del Perú, frente a la Universidad César Vallejo por el Grupo A.

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El encuentro está programado para el domingo 14 de junio a las 15:30 horas en el estadio César Acuña, en la ciudad de Trujillo.

Alianza Lima y César Vallejo chocan este domingo 14 de junio por la Copa de la Liga 2026.

El cuerpo técnico ha decidido priorizar la recuperación del plantel con miras al inicio del Torneo Clausura, donde una nueva consagración permitiría a Alianza Lima proclamarse campeón de la Liga 1 sin necesidad de disputar los play off.