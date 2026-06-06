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Gol de Renzo Garcés tras aprovechar rebote para empate de Perú vs Haití en amistoso por fecha FIFA 2026

El central de Alianza Lima llevó a la selección peruana su idilio con las redes rivales y se despachó con el empate transitorio luego que el guardameta haitiano dejara corto su rechazo luego de un testarazo de Fabio Gruber

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El defensa de Alianza Lima aprovechó un rebote del portero rival y celebró el empate - Crédito: Movistar.

La selección peruana le ha puesto tablas al marcador en Miami. El equipo de Mano Menezes igualó la cuenta ante Haití a través de un remate de Renzo Garcés. El defensor central se impuso en área rival y marcó el 1-1 luego de que el cancerbero Johny Placide deje un rebote corto en el área.

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