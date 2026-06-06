Gol de Renzo Garcés tras aprovechar rebote para empate de Perú vs Haití en amistoso por fecha FIFA 2026

La selección peruana le ha puesto tablas al marcador en Miami. El equipo de Mano Menezes igualó la cuenta ante Haití a través de un remate de Renzo Garcés . El defensor central se impuso en área rival y marcó el 1-1 luego de que el cancerbero Johny Placide deje un rebote corto en el área.

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