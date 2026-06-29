“Paolo Guerrero jugaría en la selección de Brasil, ya no se salen ‘9’ como él”: la sincera confesión de exDT de Flamengo sobre el ‘Depredador’

A pesar de que la selección de Brasil sigue produciendo futbolistas que deslumbran en las principales ligas de Europa, la ausencia de un centrodelantero dominante se ha prolongado por más de una década. Desde los tiempos de Ronaldo Nazário y Adriano, el ‘scratch’ ha contado con extremos talentosos como Neymar Jr. y Vinicius Jr., pero no ha logrado consolidar un ‘9’ potente que marque una diferencia real en el área rival.

En este contexto, Muricy Ramalho, exentrenador de Flamengo y figura respetada del fútbol brasileño, sorprendió al reconocer públicamente que Paolo Guerrero tuvo las condiciones necesarias para integrar la ‘canarinha’. “¿Si Paolo Guerrero hubiese sido brasileño, podría haber tenido chance de poder haber sido convocado? Claro que sí. Hace mucho se siente que no hay ‘9’ en Brasil, hace mucho que no se hacen muchos centro delanteros como Guerrero”, afirmó en diálogo con Exitosa Deportes.

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Las declaraciones de Ramalho abren una reflexión sobre el perfil de los atacantes brasileños en los últimos años. Según el técnico, que trabajó con el ‘Depredador’ durante su paso por el ‘mengao’ en 2016, las nuevas generaciones han priorizado extremos rápidos y habilidosos, pero “ya no se hace muchos en Brasil así, centro delanteros”.

Paolo Guerrero anotó 42 goles y dio 13 asistencias en 112 partidos jugados con Flamengo entre 2015 y 2018. - créditos: Andina

La figura de Paolo Guerrero, un ariete clásico con olfato de gol y fortaleza para aguantar a los defensas más duros, representa un perfil casi extinto en Brasil. Muricy Ramalho subrayó: “Siempre tenemos atacantes, que son ‘8′ y medio, no un ‘9’”.

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El análisis del entrenador de 70 años también invita a preguntarse por qué en la nación de la samba, históricamente rica en delanteros centro, ha dejado de producir jugadores de ese corte. “Dentro del área es peligrosísimo. Ya no se hace muchos en Brasil así, centro delanteros. Entonces, con certeza en Brasil iba a jugar tranquilamente”, precisó.

Muricy Ramalho confesó que el 'Depredador' tenía las cualidades para ser el '9' de la 'canarinha' si existía la chance. (Video: Exitosa Deportes)

Muricy Ramalho sobre Mano Menezes en la selección peruana

Muricy Ramalho no solo habló del presente de los delanteros en Brasil, sino que también se refirió a la llegada de Mano Menezes a la selección peruana. Ambos compartieron duelos en la liga brasileña, y el técnico no dudó en elogiar la trayectoria de su colega: “Lo enfrenté muchas veces en todos los equipos que yo trabajé, en Sao Paulo, Flamengo, Fluminense, Internacional. Es un gran entrenador, vencedor”.

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En cuanto al reto que enfrenta en la ‘bicolor’, Ramalho fue claro: “Yo creo que se le llevó a Mano Menezes para hacer un trabajo a largo plazo. Yo creo que la base tiene que estar, la gente tiene que estar atenta porque hay jugadores que están mucho tiempo en la selección que ya tiene que cambiarse, tiene que preparar un ciclo para cuatro años en adelante, para la próxima Copa del Mundo”.

Según el exDT, el objetivo debería ser renovar la plantilla con miras al próximo ciclo mundialista, apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y un recambio generacional progresivo. “Tiene cuatro años para hacer un buen equipo”, sostuvo.

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El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

Ramalho agregó que, si la FPF apuesta por un proyecto a largo plazo, la elección de Menezes tiene fundamento. “Está bien, porque Mano Menezes es un entrenador competente, experimentado, sabe lo que hace, pero tiene que mirar mucho la base”, advirtió.

Sobre la posibilidad de un cambio inmediato en las Eliminatorias Sudamericanas, Muricy matizó que el entrenador puede aportar conceptos tácticos y técnicos sólidos, aunque el éxito dependerá del material humano disponible. “Tiene que ser una cosa bien planeada porque sino no pasa nada, va Mano o Guardiola y no pasa nada”, graficó, enfatizando que el recambio debe ser ordenado y sostenido.

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El técnico también destacó el estilo histórico del fútbol peruano, basado en la posesión y el juego asociativo, pero lamentó que últimamente no hayan surgido figuras jóvenes con el mismo brillo de épocas pasadas. Para Ramalho, el trabajo de base será fundamental para devolver a Perú el protagonismo en la región.