A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026.

Hoy, miércoles 1 de julio, el cruce entre Inglaterra y RD Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 genera expectativas por el contraste en los caminos recorridos por ambos equipos. Los ingleses aseguraron su lugar como líderes del Grupo L, mientras que la selección africana consiguió la clasificación al ubicarse como el mejor tercero, lo que añade un matiz de desafío adicional a este enfrentamiento.

El plantel dirigido por el cuerpo técnico inglés cuenta con referentes de talla internacional. Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka encabezan la nómina y llegan a esta instancia como piezas clave en el esquema británico. La solidez mostrada en la fase de grupos refuerza la condición de favorito para Inglaterra, que aspira a mantener su rendimiento en los partidos de eliminación directa.

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A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y RD Congo, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El recinto, con capacidad para 71 000 espectadores, será el escenario de este esperado enfrentamiento.

En Perú, Colombia y Ecuador, el inicio del partido está programado para las 11:00 horas. Los aficionados de estos países podrán seguir el encuentro desde la mañana. En Chile y Venezuela, el duelo comenzará a las 12:00 horas. En estos lugares, el público podrá disfrutar del partido al mediodía.

Para quienes se encuentren en Bolivia, el partido dará inicio a las 14:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el encuentro se jugará desde la 13:00 horas.

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A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026. (ESPN)

Canal TV de Inglaterra vs Congo por dieciseisavos del Mundial 2026

Los aficionados del Mundial 2026 en Perú y en otros países de Sudamérica cuentan con varias alternativas para seguir el duelo entre Inglaterra y RD Congo. La cobertura televisiva estará disponible a través de DirecTV, lo que permitirá disfrutar del partido con señal en vivo y comentarios especializados desde cualquier hogar con acceso al servicio.

Quienes prefieran las plataformas digitales podrán optar por DGO o Paramount+, que transmitirán el partido en directo por streaming. Esta opción resulta ideal para quienes desean ver el encuentro desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a diferentes rutinas y estilos de vida, y facilitando el acceso desde cualquier lugar.

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Otra alternativa para mantenerse informado es consultar Infobae, que ofrecerá cobertura especial del enfrentamiento. El portal publicará contenidos previos, declaraciones de los protagonistas y un seguimiento minuto a minuto del partido, garantizando a los seguidores una experiencia informativa completa y actualizada durante toda la jornada.

Dónde ver Inglaterra vs RD Congo por Mundial 2026.

Así llegan Inglaterra vs RD Congo al choque

El presente de Inglaterra en el Mundial 2026 está marcado por la conducción de Thomas Tuchel, quien revitalizó la ambición del equipo por figurar entre los grandes protagonistas de la Copa. El antecedente más cercano de éxito para los británicos se remonta a Rusia 2018, cuando alcanzaron el cuarto puesto, aunque en esta edición buscan superar ese registro.

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Con Harry Kane al frente, el equipo inglés dominó su grupo en la fase inicial, aunque su rendimiento fue descendiendo tras un comienzo prometedor. El mejor momento se vivió en el debut, con el triunfo 4-2 sobre Croacia, resultado que alimentó las expectativas de repetir actuaciones de alto nivel en las siguientes instancias del torneo.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2

Por otro lado, RD Congo ya escribió una página histórica al avanzar a los dieciseisavos de final. El equipo africano celebró con entusiasmo en su país la clasificación, liberado de la presión y con la certeza de que cada paso adicional representa un logro inesperado. Para los congoleños, todo lo que suceda de aquí en adelante es motivo de celebración.

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La clasificación de RD Congo se definió en la última jornada de la fase de grupos. En ese partido crucial, la selección africana venció 3-1 a Uzbekistán, obteniendo su primera victoria en un Mundial y dejando atrás las derrotas sufridas en Alemania 1974, cuando la nación participó bajo el nombre de Zaire.

Mundial 2026 - Congo 3 - Uzbekistan 1