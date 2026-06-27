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Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Tras disputarse los últimos duelos de la fase de grupos, las llaves se están armando para la etapa eliminatoria de la cita mundialista. Conoce todos los detalles

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Programación de los 16avos del Mundial 2026. (Conmebol)
Programación de los 16avos del Mundial 2026. (Conmebol)

El Mundial 2026 entra en una etapa clave tras disputarse la fecha 3 y última jornada de la fase de grupos. Las selecciones que ya sumaron puntos decisivos comienzan a asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, pero todavía quedan equipos que definirán su futuro en la competición.

Hoy, 27 de junio, se jugarán los últimos encuentros que completarán los cruces de los 16avos, fase que arrancará este domingo 28 rumbo a la etapa final de la cita mundialista. Una nueva carrera está a punto de empezar.

Programación y cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B) (14:00 horas / Los Angeles Stadium)

Lunes 29 de junio

  • Brasil (1°C) vs. Japón (2°F) (12:00 horas / Houston Stadium)
  • Alemania (1°E) vs. Paraguay (3°D) (15:30 horas / Boston Stadium)
  • Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C) (20:00 horas / Estadio Monterrey)

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I) (12:00 horas / Dallas Stadium)
  • Francia (1°I) vs. Suecia (3°F) (16:00 horas / New York / New Jersey Stadium)
  • México (1°A) vs. 3° (Escocia/Ecuador) (20:00 horas / Estadio Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio

  • 1°L (Inglaterra/Croacia/Ghana) vs. 3° (Ecuador/Senegal/RD Congo) (11.00 horas / Atlanta Stadium)
  • Bélgica (1°G) vs. 3° (Corea del Sur/Senegal/Argelia) (15:00 horas / Seattle Stadium)
  • Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B) (19:00 horas / San Francisco Stadium)

Jueves 2 de julio

  • España (1°H) vs. 2°J (Austria/Argelia) (14:00 horas / Los Angeles Stadium)
  • 2°K (Portugal/Colombia/RD Congo) vs. 2°L (Ghana/Inglaterra/Croacia) (18:00 horas / Toronto Stadium)
  • Suiza (1°B) vs. 3° (Ecuador/Irán/Senegal/Argelia) (22:00 horas / Vancouver Stadium)

VIERNES 3 DE JULIO

  • Australia (2°D) vs. Egipto (2°G) (13:00 horas / Dallas Stadium)
  • Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H) (17:00 horas /
  • 1°K (Colombia/Portugal) vs. 3° (Ecuador/Senegal/Croacia) (20:30 horas / Kansas City Stadium)

*Horarios de Perú

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (ESPN)
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (ESPN)

¿Cómo se jugarán los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026 dará inicio justo después de que concluya la fase de grupos. A partir del domingo 28 de junio y hasta el viernes 3 de julio, se disputarán los dieciseisavos de final, sumando un total de 16 partidos en esta instancia.

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A esta etapa avanzarán los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros de la fase inicial. Este sistema garantiza la presencia de 32 selecciones en los cruces eliminatorios y amplía las posibilidades para quienes lograron sumar puntos decisivos, incluso sin haber liderado su grupo.

En los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cada encuentro se jugará bajo el formato clásico de eliminación directa: si al finalizar los 90 minutos el marcador sigue igualado, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la paridad persiste, el partido se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

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¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026? (FIFA)
¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026? (FIFA)

Dónde ver los partidos de los 16avos en Perú por el Mundial 2026

La transmisión completa del Mundial 2026 en el país está garantizada para los aficionados gracias a los derechos exclusivos que mantiene DirecTV. La empresa ofrece acceso a todos los partidos de la competencia, incluidos los dieciseisavos de final, a través de su señal tradicional de televisión paga.

Quienes prefieren seguir el torneo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras cuentan con la opción de DGO, la plataforma digital de DirecTV. Esta alternativa permite ver los encuentros en vivo y desde cualquier ubicación, ya que la aplicación es compatible con una amplia variedad de dispositivos inteligentes.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

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